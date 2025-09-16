국무위원 '방북 횟수' 지적한 김승수에 김민석 "그게 질의?"

큰사진보기 ▲대정부질문 나선 김승수 의원김승수 국민의힘 의원이 16일 국회 본회의에서 김민석 국무총리를 상대로 외교통일안보 분야 대정부질문을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

김승수 국민의힘 의원(재선·대구 북구 을)이 대정부질문 도중 국무위원들의 '방북 횟수'만을 강조하며 문제 삼자 듣다못한 김민석 국무총리가 "질의에도 기본이 있다"라며 일침을 가했다.김 총리는 "방북 중에 혹시 대한민국 법을 어겨 문제 된 사례가 있는가"라고 물었지만 김 의원은 구체적인 위법 내용을 내놓지 못했다. 결국 김 총리는 "프레임을 갖고 말하면 보는 국민이 어떻게 생각하겠냐"라면서 "지금 저것을 질의라고 보기에는 어렵지 않나"라고 지적했다.16일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 외교·안보·통일 분야 대정부질문에서 야당 주자로 나선 김 의원은 "이재명 정부 들어서 안보가 무너지고 있다고 우려하는 분이 많다"라며 "그중 가장 큰 게 인사 리스크"라고 주장했다. 김 의원은 "김 총리 덕분에 많은 국무위원들이 청문회를 통과할 수 있었고, 무려 '전과 22범'이라는 전무후무한 역대 최악의 전과자 국무회의가 구성됐다"라고 힐난했다.김 의원은 이어 최교진 장관의 과거 이력을 나열하며 "방북 17회에, 음주 운전에, 제자 뺨까지 때린 사람이 교육부 장관이 된다는 건 너무하지 않는가?"라고 공세를 폈다. 김 총리가 '방북 17회'에 대한 자세한 설명을 요구하자 김 의원은 "(최 장관 본인은) '승인을 받고 갔다'고 말을 한다"라면서도 "북한과 특별한 관련이 없는 직에 있는 분이 17회나 갔다 왔다는 게 일반 국민은 납득이 안 된다"라는 답변을 내놨다.김 총리는 김 의원에게 "그 지적은 개성공단, 금강산 관광, 남북의 평화적 교류 등 합법적인 이유로 북한을 갔다 왔던 모든 국민에게 '문제가 있을 수 있는 것 아니냐'라고 묻는 것과 똑같다"라고 응수했다. 본회의장에서 이를 지켜보고 있던 국민의힘 의원들은 김 총리를 향해 "말꼬리 잡지 말라!"라고 소리쳤고, 민주당 의원들은 그런 국민의힘 의원들을 향해 "질의가 질의 같아야지!"라고 외쳤다.'방북 횟수'와 관련된 공방은 결국 김 의원의 "넘어가겠다"는 말과 함께 끝이 났다. 아래는 이날 대정부질문 대화를 일문일답으로 정리한 것.김승수: 총리님, 많은 국무위원께서 총리께 감사한 마음을 갖고 있다는데 알고 계십니까?김민석: 글쎄요. 말씀해 주십시오.김승수: 청문회 당시 사실 총리께서 여러 가지 결격사유가 지적되지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 성공적으로 총리에 임명이 됐습니다. 덕분에 많은 국무위원들이 청문회를 통과할 수 있었다고 감사하고 있다는 것입니다. (중략) 덕분에 무려 전과 22범이라는 전무후무한, 역대 최악의 전과자 국무회의가 구성되었습니다. 그래도 총리님, 이것은 아니지 않습니까? 보십시오. 최교진 교육부 장관입니다. 방북 17회에, 음주 운전에, 제자 뺨까지 때린 이런 사람이 교육부 장관이 된다는 것은 너무하지 않습니까? 음주 운전 혈중알코올농도가 0.187인데 어느 정도 마셔야 저 정도 되는지 아십니까?김민석: '방북 17회'로 되어 있는 것 중에 혹시 대한민국 법을 어기고 그것이 문제가 된 케이스가 있습니까?김승수: 제가 한 질문에 답변해 주시면 감사하겠습니다. 음주 운전, 저 정도 혈중알코올농도 되려면 술을 몇 병이나 마셔야 되는 것입니까?김민석: (중략) 의원님 질문에 대해서 제가 답을 그냥 의미 없는 문답으로 해야 될지, 아니면 조금 더 정성스럽게 해야 될지 저도 판단을 해야 해서. 그래서 여쭤본 것입니다. 지금 최교진 장관과 관련해 제기하신 내용 중에 저기(PPT)에만 보면 '방북 17회' 이렇게 되어 있어서, 저것이 어떤 내용인지 제가 잘 몰라 한번 여쭤본 것입니다.김승수: (최 장관 본인은) '승인을 받고 갔다'고 말씀을 드립니다만, 북한하고 특별한 관련이 없는 직에 있는 분이 17회나 갔다 왔다는 것이 일반 국민은 납득이 안 된다는 것입니다. (중략)김민석: 법상 문제가 없는, 북한을 왔다 갔다 했다는 것을 가지고 그것을 '방북 17회' 이렇게 해서 '문제가 있다'고 프레임을 갖고 말씀을 주시면 보는 국민이 어떻게 생각하겠습니까? 외교·안보에 맞게 질문을 해 주시면 감사하겠습니다.김승수: 외교·안보 질문하려고 하고 있습니다. 이어서 좀 들어보시기 바랍니다.김민석: 법적인 근거에 맞게 북한을 17번... 어떤 내용인지도 모르겠는데, 가령 금강산 관광 같은 것이 있을지 없을지도 모르겠는데, 그것을 가지고 '외교·안보와 관련된 질문이다'라고 (질문을) 주시면 참 답변하기가 저도 어렵지 않겠습니까?김승수: 들어보십시오. 지금 이재명 정부 들어서 '안보가 무너지고 있다'고 우려하시는 분들이 많습니다. 이런 안보 리스크 중에 저는 가장 큰 리스크가 인사 리스크라고 생각합니다. 청문회 때 북한이 우리나라에 핵탄두와 미사일을 겨누고 있는데도 북한에 대해서 '주적'이라고 이야기 못 하는 후보자들이 많지 않았습니까? 이게 안보 리스크라는 것입니다. 특히 최교진 장관은 17회나 북한을 방북했다는 것이 납득이 안 된다는 것이고요. 김영훈 (고용)노동부 장관은 4번을 방북했습니다. 그런데 경악스러운 것은 2번을 민노총 간첩단 그리고 창원간첩단, 그분들하고 동일한 시기에 북한을 방문했던 것입니다. 이걸 보면 이분들은 국무위원 자리에 있으실 분들이 아니고, 조사를 받는 자리에 있어야 되는 것 아닌가. 이렇게 해서 물어보는 것입니다.김민석: 대단히 죄송스럽습니다만 제가 의원님의 문제 제기와 질문을 쭉 들으면서, 심지어 정동영 (통일부)장관을 방북 2회로 포함시키면서 전체적으로 국무위원들의 사상을 문제 삼으시는 것을 들으며... 지난 정권이 군사 쿠데타를 일으켜서 안보의 기본을 무너뜨린 그 위에서 우리가 새로운 상황을 헤쳐나가고 있는 것 아닙니까?김승수: 제가 다른 국무위원들까지 문제를 삼지는 않습니다. 최교진 장관, 김영훈 장관에 대해서 문제를 제기하는 것 아닙니까?김민석: 질의에도 기본이라는 것이 있지 않습니까? 지금 저것을 질의라고 보기에는 어렵지 않습니까? 솔직히.김승수: 국무위원 자리가 어떤 자리입니까? 가장 중요한 국가 기밀이 논의될 수도 있는 그런 자리가 국무위원 자리 아닙니까? 그런데 이렇게 자주 북한을 들락날락하고, 심지어는 간첩으로 이미 재판에서 실형이 확정된 사람하고도 북한을 같이 갔다 온 사람들, 이런 분들이 국무위원으로 활동하는 것 자체가 국민들 입장에서 봤을 때는 굉장히 염려가 된다는 점을 지적하고 있는 것입니다.김민석: 의원님 주신 지적은 비유를 한다면 개성공단이건, 금강산 관광이건, 남북의 평화적 교류이건 합법적인 이유로 북한을 갔다 왔던 모든 국민에게 '문제가 있을 수 있는 것 아니냐'라고 묻는 것과 똑같고. 논리적으로는 이러저러한 이유로 정권에 반대한 모든 세력을 '반국가 세력'이라고 봐서 쿠데타를 일으켰던 논리하고 뭐가 다르겠습니까?김승수: 전혀 그것하고는 관계없는 말씀을 자꾸 하시는데요. 넘어가겠습니다.김 의원은 이 대화를 끝으로 방북 횟수와 관련된 문제 제기를 멈췄다. 대신 ▲ 한미 관세 협상 ▲ 교회 압수수색 ▲ 중국 특사 파견 ▲ 대구 군 공항 이전 등을 이어서 물었다.