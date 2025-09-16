농생명 계열 학생들 만난 박종훈 교육감 "자부심 느껴야"

큰사진보기 ▲16일 청주농업고등학교에서 열린 ‘제54년 차 전국영농학생축제' 개막행사. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

박종훈 경남도교육감은 농생명산업계열 고등학생들을 만나 "여러분이 흘린 땀과 노력에 자부심을 느끼길 바란다"라며 "농생명은 미래의 중요한 먹을거리 산업인 만큼 책임감과 열정을 가진 인재로 성장하길 기대한다"라고 말했다.박 교육감은 16일 청주농업고등학교에서 열리고 있는 '제54년차 전국영농학생축제'에 참석해 경남 대표 학생들을 만나 격려하며 이같이 밝혔다. 경남에서 학생 94명이 참여했다.이번 전국영농학생축제는 오는 18일까지 열리고, 이는 농생명 산업계열 고등학생들이 진로를 탐색하고, 우수 인재로 성장할 수 있도록 돕기 위해 1972년부터 매년 열리고 있다.2022년부터는 기존의 '대회' 형식을 벗어나 '축제' 방식으로 전환했으며, 올해는 '기후위기를 넘는 힘, 생명산업을 지키는 농업'을 주제로 전국의 특성화고와 마이스터고 학생들이 지혜와 경험을 나누는 자리를 마련한다.경남교육청은 지난 5월 김해생명과학고에서 열린 '제52년 차 경남영농학생축제'를 통해 대표 학생들을 선발했다. 학생들은 여름방학과 학기 중에도 각 학교에서 집중 교육을 받으며 실력을 키웠고, 이번 전국 축제를 위해 꾸준히 준비해왔다.올해 축제에는 전국 14개 시·도교육청에서 총 964명의 학생이 참가한다.분야별 종목은 ▲식물자원·동물자원·농업유통·식품가공·농업기계·조경·산림자원의 전공경진, ▲화훼장식·제과제빵·농기계정비·조경설계·농식품조리·애견미용의 실무능력 경진, ▲과제이수발표, ▲글로벌리더십대회 ▲골든벨 ▲예술제 등 총 21개이다.경남교육청은 "우수한 성과를 거둔 학생들에게 '미래농업인재 역량강화 국외 연수' 기회를 제공한다"라며 "학생들은 프랑스 농림부 추천 기관과 저탄소 농생명 산업체를 방문하고, 이탈리아와 프랑스의 낙농협동조합 및 스마트 농업 현장을 직접 탐방하며 미래 농업의 비전을 구체화할 예정이다"라고 설명했다.