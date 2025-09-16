백기 흔든 가자 주민까지 살해... 유엔 보고서 속 참담한 상황

큰사진보기 ▲이스라엘 공습으로 연기가 피어오르는 가자시티 주거용 건물 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

16일(현지시간) 유엔은 이스라엘이 가자지구에서 집단학살(genocide)을 저질렀음을 확인하는 보고서를 발표하고 이스라엘 지도자들이 집단학살을 선동했다고 밝혔다. 유엔이 공식보고서를 통해 이스라엘의 집단학살을 인정한 건 이번이 처음이다.유엔 인권위원회가 설치한 조사위원회가 작성한 72쪽 분량의 해당 보고서는 2023년 10월 7일 이후 이스라엘이 가자지구에서 집단학살을 저질렀고 여기에는 ▲가자지구 주민 살해 ▲주민에 대한 극심한 신체적, 정신적 위해 ▲가자지구 주민 집단을 파괴하려는 의도하에 계산된 가해 ▲출생 저지 같은 일이 포함됐다고 밝혔다.BBC가 정리한 내용에 의하면 보고서는 '가자지구 주민 살해'와 관련해 이스라엘이 보호 대상인 시설들을 공격하고 민간인과 보호 대상인 주민들을 공격했으며 의도적으로 죽음을 야기할 수 있는 조건을 만들었다고 했다. '주민에 대해 심각한 신체적, 정신적 위해를 가한 것'과 관련해서는 민간인과 보호 대상인 주민들에게 직접 공격을 가했고, 구금자들을 심각하게 학대했고, 주민들의 강제 이주를 야기했고 환경을 파괴했다고 지적했다.'가자지구 주민 집단의 전체 또는 일부를 파괴하려는 계산된 의도적인 가해'와 관련해서는 주민들에게 필수적인 구조물과 땅을 파괴했고, 의료 서비스에 대한 접근을 해치거나 거부당하게 했고 강제 이주를 야기했다는 점을 지적했다. 또한 주민들의 일상 유지에 필수적인 구호품, 물, 전기, 연료 등에 대한 접근을 막았다는 점도 지적했다.'출생을 막기 위한 의도적인 수단 부과'와 관련해서는 이스라엘이 2023년 12월 가자지구의 최대 출산 병원을 공격해 약 4000개의 배아와 1000개의 정자 샘플, 그리고 수정되지 않은 난자들을 파괴했다고 밝혔다.위원회를 이끈 나비 필라이 위원장은 집단학살인지를 판단하기 위해 "이스라엘의 아이작 헤르조그 대통령, 벤자민 네타냐후 총리, 그리고 요아브 갈란트 전 국방장관이 발표한 성명서와 내린 명령 등을 분석했다"고 말했다. 그러면서 "세 사람은 법에 따라 국가의 지도자이기 때문에 국가는 그에 대한 책임을 지며, 그러므로 우리는 이스라엘 국가가 집단학살을 저질렀다고 판단한다"고 말했다.위원회는 또한 이스라엘 정부 기관들과 가자지구에서의 이스라엘군 행위 등을 분석한 결과 이스라엘이 집단학살의 의도를 가지고 가자지구 주민들에게 굶주림와 비인도적인 상황 등을 부과한 것으로 결론지을 수 있었다고 밝혔다.보고서는 집단학살의 증거로 이스라엘군의 민간인, 기자, 의료진, 구호활동가 등에 대한 직접적 공격과 살해 등의 사례를 제시했다. 그리고 이런 살해가 집, 병원, 학교, 종교 시설 등은 물론 안전 지구(safe zone)로 지정된 곳의 안팎에서 발생했음을 지적했다. 또한 이스라엘군이 대피도로로 이동 중인 피란민을 공격해 살해했고 심지어 백기를 흔든 주민들을 살해했음을 지적했다. 그러면서 유아를 포함한 어린이들까지 머리에 조준 사격을 가해 살해했다고도 밝혔다.위원회는 이스라엘이 의도적으로 다량의 탄약을 써서 전례 없이 많은 숫자의 주민을 살해하고 부상을 입히는 행위를 저질렀고 이에 더해 종교, 문화, 교육 시설에 대한 광범위한 공격도 저질렀다고 지적했다. 또한 가지지구를 공격하고 포위해서 주민들이 굶주리게 만들었다고도 지적했다.필라이 위원장은 이스라엘이 "가자지구 주민들을 죽이려는 의도가 확실했고 이스라엘의 행위는 집단학살 협약(Genocide Convention)의 기준에 부합한다"고 말했다.이스라엘 외무장관은 이에 대해 "왜곡되고 틀린" 내용이라고 반박했다. 그러나 집단학살을 확인하는 유엔 보고서 발표로 이스라엘은 국제사회의 비난과 함께 심각한 고립에 직면할 수밖에 없는 상황에 놓이게 됐다.이스라엘 정부는 지금까지 가자지구 공격의 목표가 하마스를 전멸시키는 것이고 주민을 향한 것이 아니라고 주장해왔다. 또한 국제법을 준수하면서 군사작전을 벌였으며 민간인에 대한 피해를 줄이기 위해 노력했다고도 주장했다. 그러나 그동안 이스라엘의 군사작전과 가자지구 공격은 이와는 완전히 동떨어진 것이었으며 그런 이유로 국제사회의 비난을 받아왔다. 또한 많은 전문가와 언론이 집단학살을 주장하며 이스라엘이 국제법을 어기고 있음을 주장해왔다. 지난 8월 31일 세계적 집단학살 전문 연구자들로 이뤄진 국제집단학살학자협회(IAGS) 또한 이스라엘이 가자지구에서 집단학살을 저지르고 있다는 내용의 결의안을 채택했다.높아지는 국제사회의 비난과 증거 제시에도 불구하고 그동안 유엔은 '집단학살'이라는 용어를 사용하지 않았다. 그러나 이번 발표를 통해 유엔이 집단학살을 인정함으로서 이스라엘이 가자지구에서 저질렀고 지금도 저지르고 있는 행위가 국제법을 위반하고 인도주의를 거스르는 집단학살임을 누구도 부정할 수 없게 됐다.