박완수 지사 "일자리 창출이 최고의 선, 도정 역량 집중"

큰사진보기 ▲16일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘일자리 종합 박람회'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲16일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘일자리 종합 박람회'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘일자리 종합 박람회'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘일자리 종합 박람회'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘일자리 종합 박람회'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사가 16일 창원컨벤션센터에서 열린 '일자리 종합 박람회(2025 경남 잡 퀘스트, JOB Quest)' 개막식에 참석해 "일자리 창출이 최고의 선"이라고 강조했다.박완수 지사는 환영사를 통해 "경남도는 기존 기업 활성화와 외부 기업 유치, 청년 창업 활성화 등을 통해 일자리를 꾸준히 만들어가고 있다"며 "경제활동 참가율과 고용률이 역대 최고치를 기록한 것은 그간의 노력이 결실을 맺고 있다는 증거"라고 밝혔다.이어 "이처럼 어려운 여건 속에서도 청년 고용과 근로환경 개선에 앞장서준 기업들에 감사드리며, 앞으로도 기업과 청년이 함께 성장할 수 있도록 도가 든든히 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.이날 행사는 경남도와 경남투자경제진흥원이 "꿈을 향한 새로운 시작"이라는 구호로 열었다. 기존 시군별로 분산돼 열리던 일자리 박람회를 통합한 대규모 채용을 위해 연 것이다.박람회에는 총 100여 개 기업‧기관이 참여해 현장 채용상담을 진행했으며, 약 3000명의 구직자가 현장을 찾아 높은 관심을 보였다. 하반기 채용계획이 있는 107개사는 총 579명의 인재를 찾기 위해 직·간접으로 참여했다.개막식에서는 올 한해 고용 안정과 청년 친화적 근무환경 조성에 기여한 고용우수기업 10개사와 청년친화기업 11개사에 대한 인증서 수여식도 함께 진행됐다.고용우수기업한테는 △작업환경개선비, △고용장려금, △중소기업육성자금 이차보전 우대, △지방세 세무조사 유예 등 다양한 혜택이 제공된다.청년친화기업은 청년 선호 노동조건을 갖춘 중소기업을 대상으로 선정되며, △2년간 최대 2000만 원의 복지지원금, △육아휴직 대체 청년인턴 지원금 등 맞춤형 혜택이 주어진다.행사에는 박완수 도지사를 비롯해 최학범 경남도의회 의장, 장금용 창원시장 권한대행, 박민원 국립창원대학교 총장, 전민현 인제대학교 총장, 양영봉 창원고용노동지청장, 오재호 경남투자경제진흥원 원장, 이상연 경남경영자총연합회 회장 등 주요 유관기관 관계자들이 참석했다.