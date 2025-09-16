이군수 성남시의원 "사회적경제 육성기금 폐지 안돼"

큰사진보기 ▲더불어민주당 이군수 성남시의원이 ‘성남시 사회적경제 활성화에 관한 조례 일부개정안’ 중 사회적경제 육성기금 폐지 조항에 대해 강력한 반대 입장을 밝혔다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

더불어민주당 이군수 성남시의원이 '성남시 사회적경제 활성화에 관한 조례 일부개정안' 중 사회적경제 육성기금 폐지 조항에 대해 반대 입장을 밝혔다.해당 조례 개정안은 지난 15일 열린 제305회 성남시의회 임시회 경제환경위원회에서 표결에 부쳐졌으나, 찬반이 각각 4표로 부결됐다. 이는 제304회에 이어 두 번째 부결 사례로, 향후 본회의에서 최종 표결을 앞두고 있다.이 의원은 "성남시는 2010년 전국 최초로 사회적경제 육성기금을 설치한 도시로, 지방자치 차원에서 사회적경제 정책을 선도해왔다"며 "이 기금은 단순한 예산 항목이 아니라 시민과 함께 구축한 사회적경제 생태계의 상징적 기반"이라고 강조했다.그는 특히 "기금 폐지는 소규모 사회적경제기업과 취약계층 중심 조직의 자립 기반을 흔들고 금융 사각지대를 확대할 수 있다"며 우려를 표명했다.이 의원은 최근 국회에서 발의된 '사회연대경제기본법'과 이재명 정부의 국정과제 중 '사회연대경제 성장 촉진'을 언급하며, "성남시가 지금 기금을 폐지하는 것은 국가 정책과 국제사회의 흐름에 역행하는 시대착오적 조치"라고 비판했다.그는 "사회적경제 기금은 단순한 돈 문제가 아니라 시민 세금을 지역 공동체로 환원하는 구조"라며 "이를 없애는 것은 곧 시민 신뢰를 저버리는 것이고, 성남시가 그동안 쌓아온 선도도시의 위상도 잃게 되는 것"이라고 지적했다.이 의원은 끝으로 "사회적경제는 성남시가 가장 먼저 시작해 전국적으로 확산시킨 자랑스러운 성과"라며 "지금 필요한 것은 폐지가 아니라 보완과 확장"이라고 강조하며, "본회의에서는 성남시의 미래를 선택하는 현명한 결정을 내려주길 바란다"고 촉구했다.한편 이번 조례 개정안은 상임위에서 부결됐지만, 본회의에서 최종 표결을 통해 사회적경제 육성기금의 존치 여부가 결정될 예정이다.