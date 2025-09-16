"총체적 실패작 한강버스, 전면 백지화해야"

큰사진보기 ▲한강버스 사업 총체적 난맥상 규탄 및 전면 재검토 촉구 기자회견 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

AD

너머서울, 서울환경연합, 민주노총 서울본부 등 한강버스 문제 해결을 촉구하는 노동·시민사회단체와 정당들은 9월 16일(화) 오전 11시, 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 총체적 난맥상이 드러난 한강 버스 사업의 전면 재검토를 촉구했다.이들은 18일 정식 운항을 예고한 한강버스 사업에 대해 예산, 행정, 환경 모든 분야에서 총체적 난맥상을 드러냈다고 지적했다. 또한 충분한 실증 데이터 확보 없이 '한강 최초'라는 상징성에만 집착한 졸속 운항은 시민의 안전을 심각하게 위협하는 행위라고 기자회견 취지를 밝혔다.첫 발언자로 나선 김상철 공공교통네트워크 정책센터장은 "한강 버스 사업은 민간사업자의 책임을 공기업인 SH공사에 떠넘기기 위한 '위장 대중교통' 사업"이라고 비판했다. 김 센터장은 사업 초기 잘못된 선박 계약부터 증액된 사업비 부담까지 민간기업의 리스크를 SH공사가 떠안는 과정을 지적하며, 실효성 없는 사업을 대중교통으로 지정한 것은 향후 막대한 적자를 세금으로 메우기 위한 '꼼수'에 불과하다고 규정했다.이어 최영 서울환경연합 생태도시팀장은 "사업비가 1,750억 원으로 3배 이상 폭증한 한강 버스는 속도, 안전성 등 모든 면에서 실패한 사업"이라고 지적했다. 그는 "마곡에서 잠실까지 2시간 넘게 걸려 출퇴근 수단으로 기능할 수 없으며 안전 문제도 심각하다"며, "시민 안전을 담보하지 못하는 졸속 사업은 즉각 백지화해야 한다"고 촉구했다.김호정 민주노총 서울본부 사무처장은 "한강 버스는 과거 수천억을 낭비하고 실패한 '한강 르네상스' 사업의 재판이며, 시민의 세금을 엉뚱한 데 쏟아붓는 예산 낭비"라고 목소리를 높였다. 그는 "선박 건조 경험도 없는 신생 업체에 수백억 원의 선금을 지급한 과정은 명백한 특혜 의혹"이라며, 대중교통의 기본조차 갖추지 못한 이 사업의 전면 재검토와 불법 특혜 의혹에 대한 철저한 조사를 요구했다.김태완 민주노점상전국연합 영등포지역장은 "개발 논리에 밀려 평생 한강을 터전으로 살아온 노점상들의 생존권이 짓밟히고 있다"고 호소했다. 그는 "약자들을 벼랑 끝으로 내몰면서 추진하는 사업이 과연 옳은지 되묻고 싶다"며 사업의 본질을 비판했다.마지막 발언자인 박지호 서울장애인차별철폐연대 개인 대의원은 "장애인의 접근성이 전혀 보장되지 않은 한강 버스는 대중교통이 아닌 또 다른 차별의 장벽"이라고 강조했다. 그는 "가파른 경사로, 끊긴 점자블록 등 장애인의 탑승이 사실상 불가능하다"며 "설계부터 장애인을 배제해놓고 '약자와의 동행'을 말하는 것은 기만"이라며 사업의 전면 재검토를 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 한강버스는 ▲교통수단으로서의 실효성 부재 ▲막대한 예산 낭비와 특혜 의혹 ▲시민 안전 문제 ▲교통약자 배제 및 생존권 위협 등 총체적 문제를 안고 있다고 한목소리로 비판했다. 특히 "실제 운항 환경에서의 충분한 실증 데이터 확보 없이 9월 18일 정식 운항을 강행하는 것은 시민의 생명을 담보로 한 위험천만한 도박"이라며 전면 백지화할 것을 강력하게 촉구했다.