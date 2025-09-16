성남시 판교 대장지구 공사 피해 논란, 최현백 시의원 "주민 피해 철저히 살펴야"

큰사진보기 ▲경기 성남시 판교 대장지구 B2·B3블록 주택 공사(판교TH212)를 둘러싸고 인근 주민들의 피해 민원이 끊이지 않고 있다. 이에 최현백 성남시의원은 성남시에 철저한 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

AD

경기 성남시 판교 대장지구 B2·B3블록 주택 공사(판교TH212)를 둘러싸고 인근 주민들의 피해 민원이 끊이지 않고 있다. 이에 최현백 성남시의원은 성남시에 철저한 대책 마련을 촉구했다.주민들이 성남시에 제출한 탄원서에 따르면, 시공사인 금강주택은 공사 초기 전기차 제공, 가전제품 지원, 도서 기증 등 피해 보상 의사를 밝혔지만, 공사 마무리 단계에서는 피해와 공사 간의 직접적인 연관성을 부정하고 있다고 주장하는 상황이다. 이에 분노한 주민 약 500명이 탄원서를 제출하며, 피해 보상이 이루어질 때까지 준공 연기를 강력히 요구하고 있다.또한 주민들은 지난 2년간 ▲시간외 공사 ▲중장비 소음 ▲비산먼지 ▲도로 미점용 구간에서의 공사행위 ▲공사차량 불법주정차 ▲신호수 미배치 등으로 생활과 안전이 위협받았다고 주장했다. 또한 ▲사유지 및 건축물 파손 도로·녹지 훼손 ▲불법 자재 적재 ▲폐기물 투기 등 환경 피해도 발생해 일부 주민은 이사를 하는 등 장기간 고통을 겪었다고 주장한다.주민들은 공사 초기부터 성남시에 지속적으로 민원을 제기했지만, 근본적인 해결책이 마련되지 않아 시의 대응에 불만이 커지고 있다.최 의원은 "금강주택 공사로 인한 피해를 주민들이 호소하고 있음에도 이를 인정하지 않는 태도는 문제 해결을 더욱 어렵게 만든다"며 "성남시는 관리·감독 기관으로서 피해 실태를 정확히 파악하고, 시공사와 주민 간 합리적인 협의가 이루어질 수 있도록 적극적으로 나서야 한다"고 강조했다.또한 그는 "이번 사례가 성남시 내 다른 건축 공사 현장에서 반복되지 않도록 제도적 보완과 관리·감독 체계 강화가 필요하다"며 "주민 안전과 생활환경 보호를 최우선에 두고 대응하겠다"고 밝혔다.