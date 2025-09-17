'꼼지락'으로 승부 건 귀촌인 "예산 사과 비누 어때요?"

큰사진보기 ▲정일희 대표. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲인형에서 모유비누까지 ‘꼼지락 이야기’ 공방에는 손으로 만들 수 있는 다종다기한 공예품을 전시·판매하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘꼼지락 이야기’에서 ‘글라스 아트’ 제작 기법을 교육을 진행하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲라탄공예에 사용되는 재료. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲공방 대표가 자신이 만든 공예품. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

무엇을 상상하든 머리 속에 떠오르는 물건들을 척척 구현해내는 공방, '꼼지락 이야기'는 특별한 목적을 갖고 방문하지 않더라도, 그저 가서 구경하는 것만으로도 사람들에게 생기를 불어넣는 곳이다.충남 예산읍의 추억과 전통이 곳곳에 있는 추사의 거리 추사 학당 옆 '꼼지락 이야기'는 공방이자, 다종다기한 공예품을 전시, 판매하는 팝업스토어다. 또 공예에 관심 있는 이들이 직접 공예품을 만들며 자신의 잠재된 재능을 확인하는 교육 공간이자, 지역 공예가들의 소통 창구이기도 하다.'꼼지락 이야기'는 다양한 표정의 손뜨개 인형들이 앙증맞은 표정으로 고객을 맞이한다. 알록달록한 색깔로 연출한 천연 비누 향이 방문객의 마음을 설레게 한다. 실용성을 고려한 방석·컵받침·텀블러 캐리어·우드 노트·열쇠고리·도어벨·팔찌, 라탄으로 만든 쟁반·티슈보관함·필통·전등갓·바구니 등이 공방 방문객의 소장 욕구를 자극하며 어느덧 예산군 관광객들의 순례 코스가 됐다."공예를 좋아하는 귀촌인"이라고 자신을 소개하는 정일희(46) 대표. 지난 8일 그를 만났다. '꼼지락 이야기'는 지난 2018년 정 대표가 귀촌 뒤 손뜨개 강사로 활동하며 만난 다양한 경력을 가진 5~6명과의 손뜨개 모임으로 시작한 동아리 '꼼지락'이 모태다. 정 대표는 2020년 '꼼지락'을 사회 단체로 등록한 뒤 지자체 동아리 지원 사업과 주민 공모 사업 등을 통해 경력 단절 여성 및 귀농·귀촌했으나 적성과 역량에 맞는 마땅한 일자리를 찾지 못한 여성들을 대상으로 공예·문화·교육 분야에서 활발한 활동을 펼치고 있다.현재 '꼼지락 이야기'에는 정 대표 외 윤경희 라탄 공예가, 천지민 캐릭터 디자이너가 각각 작업실을 두고 공방에서 전시·판매하는 다양한 공예품을 제작하고 있다.이곳에서 정 대표는 손뜨개, 수제 천연비누 제품 외 '글라스 아트' 공예품 제작과 관련 체험 프로그램 운영에 집중하고 있다. '글라스 아트' 적용 공예품은 다양한 색깔의 조화미가 특징인 스테인드글라스 제작 기법을 응용했다. 정 대표는 "투명할 뿐 무미건조할 수 있는 일반 유리에 화사함을 얹어 생기를 불어넣을 뿐 아니라, 집안 분위기까지 바꿀 수 있다는 점에서 사람들의 관심과 인기를 끌고 있는 공예 분야"라고 소개했다.그는 이어 "예산시장과 거리가 가까워 주말이면 관광객들 가운데 '꼼지락 이야기'를 찾는 분들이 부쩍 늘고 있다. 글라스 아트 사과 도어벨 만들기 가족 체험 프로그램 인기도 좋다. 그분들 중 '글라스 아트' 공예품 제작 프로그램인 원데이 클래스에 100명 넘게 참가한 적도 있다"고 말했다.또한 천연 재료를 사용한 답례품용 비누 만들기 프로그램 운영도 그가 담당하고 있으며, 풍경 비누, 주방세제비누, 사과발효식초비누 등의 제품을 공방에서 만날 수 있다. 라탄 공예품인 바구니, 스탠드, 가방, 거울, 채반, 화병, 쟁반 트레이 등을 만날 수 있는 곳 역시 '꼼지락 이야기'에서 찾아볼 수 있다.대학에서 산업디자인인테리어를 전공한 정 대표는 귀촌 전 공예 매력에 끌려 획득한 손뜨개, 프랑스 자수, 실크스크린 등의 자격증을 활용해 충남도서관에서 손뜨개 강사를 하는 등 조금씩 자신의 활동 영역을 개척했다. 전공을 살릴 수 있는 컴퓨터 디자인 관련 일을 하고 싶었지만 지역에서 마땅한 일자리가 없었기 때문이다.정 대표에겐 이것이 오히려 새로운 영역에서 활로를 찾는 계기가 됐다. 그는 "나는 직접 디자인해 공예품을 제작한다"는 점을 특별히 강조한다. 가죽·금속·목 공예 등 어느 특정 분야에 고정됨 없이 머리 속에서 다양한 조합으로 구상한 뒤 도면에 구현할 수 있는 능력을 새로운 공예품 창출의 원동력으로 삼았다."마음을 힐링한다는 개념으로 공예에 접근했다"는 정 대표는 "느리지만 의미 있는 생산과 소비 실천"이라는 공예 철학을 갖고 있다.'꼼지락 이야기'에서 만나는 대부분의 공예품들은 그의 머릿속에서 시작한 창작물들이다. 그 어디에서도 볼 수 없는 작품이기에 정 대표가 선보이는 공예품들 하나 하나가 새로운 브랜드가 되고 있다. 정 대표는 "예산에서 이런 방식으로 공예 활동을 하는 곳은 아마도 '꼼지락 이야기'가 유일무이할 것"이라며 공방 브랜드화를 모색하고 있다고 밝혔다.그는 "'꼼지락 이야기'는 공방이지만 콘텐츠를 만들어내는 조직이자, 제품을 만들고 판매하는 사업까지 연결되는 공간이라는 의미에서, 우리는 브랜드라고 생각한다"며 "제품을 만들어 판매하는 수익구 조를 만들었다. 콘텐츠를 만들어 달라는 기획 주문 요구도 종종 들어온다. 앞으로 신제품 개발은 물론 지속 가능한 수익 창출 모델을 만들고, 교육 서비스 제공 활동도 병행할 계획"이라고 강조했다.정 대표와 함께 동아리를 통해 만난 여성들은 처음엔 직업이 없었지만, 지금은 다 취업해 활발한 활동을 하고 있다. 이들 중 창업한 여성도 제법 있다.그는 "지금처럼 교육 서비스를 통해 지역의 경력 단절 여성들의 역량을 강화해 사회 재진출을 돕고, 새로운 브랜드를 만들어 그분들과 함께 갈 계획"이라며 "이를 위해 지역의 자원을 활용한 천연 제품을 개발하기 위해 노력하고 있다. 이런 차원에서 '사과 비누'를 개발·판매하고 있고, 지금은 시작 단계이지만 조만간 '씀바귀 비누'도 만들 계획이다"라고 밝혔다.정 대표는 또 "자격증과 3년 이상의 경력이 있어야 공공기관에서 공예 강사로 활동할 수 있다"며 "'꼼지락 이야기'가 지역 공예가들이 경험을 쌓고 소통하는 공간이 됐으면 좋겠다"라는 바람을 전했다. "무에서 유를 만드는 것이 즐겁다"는 그의 창작열은 지역 공예 분야의 새로운 영역을 열어가는 에너지가 됐다.