전교조 "폐지하라" vs. 최교진 "보완하겠다"... 고교학점제 충돌

큰사진보기 ▲16일 오후 2시, 최교진 교육부장관은 충북 청주의 한 호텔에서 연 ‘고교학점제 시도교육감 간담회’에 참석해 “교육부는 개선 방안을 보완하여 고교학점제가 현장에 제대로 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다해 지원할 것”이라고 강조했다. ⓒ 교육부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합은 16일 오전 11시, 정부서울청사 앞에서 ‘고교학점제 폐지 10만 서명운동 선포 기자회견’을 열었다. ⓒ 전교조 관련사진보기

큰사진보기 ▲교사노조연맹은 16일 오전 10시, 국가교육위가 있는 정부서울청사 앞에서 ‘고교학점제 문제’를 내세운 손 팻말 시위를 벌인 뒤, 국가교육위에 ‘고교학점제 대개혁’ 요구안을 전달했다. ⓒ 교사노조연맹 관련사진보기

고교학점제 '폐지와 보완'을 놓고 지난 12일 취임한 최교진 교육부장관이 첫 시험대에 올랐다. 일부 교원단체가 "폐지를 위한 대국민 서명운동"에 들어간 가운데 최 장관은 "보완, 시행"을 강조하고 나선 것이다.16일 오후 2시, 최 장관은 충북 청주의 한 호텔에서 연 '고교학점제 시도교육감 간담회'에 참석해 "교육부는 개선 방안을 보완하여 고교학점제가 현장에 제대로 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라고 강조했다. 올해 처음 시행된 고교학점제를 내년에도 시행할 뜻을 분명히 한 것이다.이날 최 장관은 "2017년에 고교학점제 도입이 결정되고 이후 연구·선도학교 운영 등을 거쳐 올해 모든 고교에서 고교학점제를 시행하고 있다"면서 "학생들의 과목 선택 기회가 확대되고 학업 성취가 낮은 학생에 대한 학교의 교육적 관심이 높아지는 등 긍정적인 변화가 있는 것이 사실"이라고 말했다.하지만 최 장관은 "다 과목 지도에 따른 수업·평가 부담이 매우 크고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에 대한 보충지도 부담, 출결 처리 방식의 변경에 따른 혼란 등으로 학교 현장에서는 많은 어려움이 있었던 것으로 알고 있다"면서 "이에 교육부에서는 지난 7월부터 자문위를 구성해 학교 현장의 부담은 덜고, 지역·학교 간 격차를 해소할 수 있는 개선 방안을 마련 중에 있다"고 설명했다. 그러면서 "고교학점제가 본래 취지대로 현장에서 잘 자리매김할 수 있도록 의견을 달라"고도 제안했다. 교육부는 조만간 고교학점제 개선방안을 발표할 예정이다.반면, 전국교직원노동조합(전교조)은 이날 오전 11시, 정부서울청사 앞에서 '고교학점제 폐지 10만 서명운동 선포 기자회견'을 열었다.전교조는 이날 기자회견에서 "올해 전면 시행된 고교학점제는 학생·학부모·교사 모두에게 혼란과 고통만을 안기고 있다"면서 "고교학점제는 고교 입학과 동시에 조기 진로 선택과 과목 선택만을 강요하며, '되돌릴 수 없는 선택'의 부담과 책임을 학생에게 떠넘기고 있다. '선택권'은 있지만 실제로는 선택할 수 없다"고 밝혔다. "조급한 진로 선택과 복잡한 교육과정은 불안을 키우고 사교육 의존을 높이고 있다"고 지적했다.이어 전교조는 "최소 성취수준 보장제는 학습 결손을 해결하기는커녕, 오히려 배움에서 가장 멀리 있는 학생들에게 '미이수 낙인'을 씌워 학교 밖으로 내몰고 있다"면서 "교사들도 다과목 수업과 폭증한 행정업무에 짓눌려 교육 본연의 역할을 수행하기 어려운 현실"이라고 밝혔다.또한 전교조는 "고교학점제는 더 이상 고쳐 쓸 수 없는 제도임이 확인되었다"면서 "9월 16일부터 11월 7일까지 고교학점제 폐지·고등학교 교육 정상화를 위한 10만 대국민 서명운동을 시작한다"고 밝혔다.교사노조연맹도 이날 오전 10시 국가교육위가 있는 정부서울청사 앞에서 '고교학점제 문제'를 내세운 손 팻말 시위를 벌인 뒤, 국가교육위에 '고교학점제 대개혁' 요구안을 전달했다.이 요구안에서 교사노조연맹은 "무엇보다 고교학점제의 '이수·미이수제 폐지'가 필요하다"면서 "현행 제도는 과목별 출석 2/3 이상, 성취율 40% 이상을 충족하지 못하면, '최소 성취수준 보장지도'를 강제하고 있다. 그러나 실제 학교 현장에서는 이로 인해 학생 낙인과 이탈 문제가 심각히 드러나고 있다"고 지적했다.