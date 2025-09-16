울산교육감, 교육부 장관에 "최소 성취수준 보장 지도 3년 유예를" 요청

▲16일 충북 청주시 엔포드호텔에서 열린 최교진 사회부총리 겸 교육부 장관과 시도교육감의 고교학점제 개선 방안 간담회에서 천창수 울산광역시교육감이 "고교학점제가 학교 현장에 안착할 때까지 학생과 교원에게 부담이 큰 최소 성취수준 보장 지도를 3년간 유예해 달라"고 요청하고 있다. ⓒ 울산교육청 관련사진보기