'완전한 정의' 외친 주병기 위원장 "공정 시장 시스템 혁신 이룰 것"

큰사진보기 ▲주병기 공정거래위원장이 16일 정부 세종청사에서 열린 취임식에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 공정거래위원회 관련사진보기

"기술 개발과 효율적 경영으로 혁신적인 기업은 키우고, 불공정한 착취와 사익 편취에 자본을 탕진하는 기업과 기업집단은 엄벌하여, 창의적인 혁신과 건강한 기업가 정신으로 충만한 시장 시스템을 만들어야 합니다."

큰사진보기 ▲주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 주 후보자의 상습 체납 논란에 관한 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

주병기 신임 공정거래위원장의 말이다. 16일 오후 정부 세종청사에서 열린 취임식에서 그는 "시장 시스템의 역량을 업그레이드 해야 한다"고 했다. 이를 "공정위의 역사적 사명"이라고도 했다. 이같은 사명을 이끌어 갈 공정위 직원들을 향해 '21세기 대전환의 시대를 움직이는 지사', '조용한 혁명가'라고 치켜 세웠다.주 위원장은 경제학자로서 공정한 배분과 시장 시스템, 경제발전 등의 연구를 언급하면서 "공정한 시장 시스템과 사회 정의가 진보와 번영의 지름길이라고 가르쳐 왔다"고 말했다. 이어 "학자로서의 신념을 정책과 공적 권한을 통해 현실에서 구현하라는 국민 주권이 부여한 사명을 받았다"고 강조했다.이어 20세기 침략주의 전쟁속에 가장 가난한 나라에서 60여 년 만에 산업화와 민주화, 선진국에 이른 대한민국의 역사를 거론하면서 "거대한 인적 자본의 강물과 민주화의 물결이 있었기 때문"이라고 말했다. 그는"21세기 세계는 격변기로 접어들었고 에너지 전환과 인공지능, 디지털 기술 전환으로 인간의 삶이 혁명적으로 뒤바뀌고 있다"고 전했다.이같은 시대적 전환기에서 한국 경제는 구조적 문제에 빠져 있다고 했다. 소수 대기업 중심의 경제력 집중과 대중소기업의 불균형한 성장으로 인한 구조적 불평등, 시장 시스템의 혁신 역량 쇠퇴 등이다. 이어 과거 일본이 경험했던 장기침체의 전철을 밟지 않아야 한다고 했다. 주 위원장은 "자본주의 역사에서 시장 시스템은 혁신을 거듭하면서 선진화됐다"며 "유럽 북미 선진국들과 경쟁하기 위해선 양질의 노동력, 사람의 힘만으로는 앞서갈 수 없다"고 설명했다.이를 위해 그는 "시장 시스템이 업그레이드 돼야 한다"고 강조했다. 그리고 네 가지의 실천 방안을 내놓았다.가장 먼저 중소벤처와 소상공인의 상생을 위한 기업 생태계를 만드는 것이다. 이를 위해 기술탈취와 부당대금지급 등의 불공정 관행을 근절하겠다고 했다. 그는 "경제적 약자가 가맹본부 등 경제적 강자에 대항할 수 있도록 협상력을 강화하겠다"고 강조했다.두번째는 재벌 등 대기업과 중견기업들의 사익 편취와 부당지원 등에 대한 감시를 높여 나가는 것이다. 이들 기업들이 혁신적인 투자와 효율적인 경영에 집중하도록 하겠다는 것.세번째는 온라인 플랫폼 시장에서의 공정한 생태계 구축이다. 플랫폼에 입점해 있는 사업자를 보호하고, 거래질서를 공정화하기 위한 규율을 바로 세우겠다고 했다.마지막으로 서민과 경제적 약자를 보호하는 소비자 주권을 확립하는 것이다. 그는 "불공정 거래로 인한 중소기업과 소비자의 피해를 신속하고 효과적으로 구제하도록 할 것"이라고 말했다.이같은 혁신방안에는 국부론으로 널리 알려진 '애덤 스미스'의 경제철학이 깔려 있다. 주 위원장이 지난 인사청문회때 언급했던 '자연적 자유'가 다시 소환됐다. 그는 "경제적 강자뿐 아니라 약자도, 부자만이 아니라 가난한 사람도, 모두가 자신의 삶을 개선할 수 있는 자유를 평등하게 누리는 것이 자연적 자유"라고 말했다.그는 "자연적 자유의 체계 안에서 완전한 정의, 자유 그리고 평등을 확립하는 것이 모든 계급에게 가장 높은 번영을 보장하는 비결"이라며 "공정위의 사명은 스미스가 말한 자연적 자유의 체계를 현실에서 구현하는 것"이라고 강조했다.그는 또 "특정 집단, 집중된 경제력, 소수의 경제적 강자가 정치 경제적 권력을 독점하지 못하도록 막는 길항권력(countervailing power)을 키워야 한다"고 했다. 이를 통해 창조적 파괴의 혁신, 공동번영과 지속가능한 발전이 가능하다고 주 위원장은 덧붙였다. '길항 권력'의 선봉에 서는 것도 공정위의 사명이라고 했다.주 위원장은 기업들의 투명성과 사회적 책임성을 상기시키며, "법 위반 행위에 대한 처벌 강도를 그 행위에서 얻는 잠재적 이익을 현저히 초과하는 수준으로 높일 것"이라고 했다. 부당한 이익을 억제하고, 혁신적 경영 활동과 상생협력 기업에는 성장의 활로를 보장하겠다는 것이다.주 위원장은 끝으로 "대전환의 시대, 국민의 목소리에 귀 기울이고 입법·사법·언론·시민사회와 긴밀히 협력하는 공정위가 되겠다"며 "위원회 구성원들과 함께 완전한 정의, 완전한 자유, 완전한 평등이 실현되는 공동 번영 사회를 열겠다"고 다짐했다.