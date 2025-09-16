트럼프 기다리는 HD현대중공업 코앞에서 'APEC 부대행사'... 지역은 '촉각'

▲울산 동구에 있는 HD현대중공업 정문. 맞은편에 있는 현대호텔 바이 라한에서 APEC 정상회의 부대행사인 '세계 장애청소년 정보기술 대회'가 10월 28일부터 11월 1일까지 열린다. ⓒ 박석철 관련사진보기