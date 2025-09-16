"이재명 금리 궤변" <조선>에 김동연 "명백한 오보... 극저신용대출 2.0 추진"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 16일 오전 국가정원 조성 사업과 관련 안양천쌍개울문화광장을 방문해 인사말을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 제42회 국무회의를 주재하고 있다. 2025.9.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령은 경기도지사 시절인 2020년 공공복지 차원에서 ‘극저신용대출’ 사업을 시행했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

김동연 경기도지사가 16일 이재명 대통령이 경기도지사 시절 저신용·저소득 경기도민을 대상으로 시행한 '극저신용대출'에 대해 "코로나 직후에 어려웠던 도민들에게 단비와 같은 금융 지원이었다"라고 평가했다. 특히 김동연 지사는 당시 이 대통령의 정책을 계승하고 발전시키는 '극저신용대출 2.0'을 시행하겠다고 밝혔다.김동연 지사는 이날 안양시에서 진행된 '민생경제 현장투어' 도중 기자들과 만나 "(극저신용대출) 연체율이 74%에 이르고, 39%는 아예 연락 두절 상태"라고 비판한 <조선일보> 보도에 대해 "명백한 오보"라고 반박하면서 이같이 말했다.앞서 <조선일보>는 지난 13일 "[단독] 李 경기지사 때 만든 '저금리 저신용 대출' 4명 중 3명 안 갚았다"라는 제목의 기사에서 "이재명 대통령이 최근 금리가 연 15%인 일부 서민 대출 금리에 대해 '잔인하지 않느냐'라며 금리를 내릴 것을 주문한 가운데, 이 대통령이 경기지사 시절 야심 차게 집행한 연 1% 초저금리 서민 대출이 만기가 지나도 4명 가운데 3명꼴로 갚지 않은 것으로 나타났다"라고 보도했다.이재명 대통령은 경기도지사 시절 공공복지 차원에서 신용 등급 하위 10% 이하 수준인 19세 이상 경기도민 11만 명에게 5년 만기, 연 1% 이자로 최대 300만 원까지 빌려주는 '극저신용대출' 사업을 시행했다.이에 대해 이 신문은 "5년이 지난 올해 만기가 도래하기 시작했는데, 약 74%가 만기가 지나도 대출을 갚지 않으면서 경기도가 골머리를 앓고 있다"면서 "1만 8,744건은 대출이 연체된 상황이다. 특히 이 가운데 1만 4,286건에 해당하는 대출자는 아예 연락조차 되지 않고 있는 실정"이라고 전했다.<조선일보>는 또 15일 "74%가 연체, 경기도 '금융 복지'의 결과"라는 제목의 사설을 통해 "대출받은 사람의 39%는 연락조차 두절된 상태라고 한다"면서 "이대로면 전체 대출액의 절반인 600억여 원은 상환받지 못해 경기도민 세금으로 메워야 한다"라고 주장했다. "고신용자가 이자를 0.1% 더 내 저신용자를 돕자"라는 이 대통령의 논리를 "일종의 '금리 궤변'"이라고 비난하기 위한 근거로 제시한 것이다.그러나 김동연 지사는 <조선일보>의 기사와 사설에 대해 "명백한 오보"라고 정면으로 반박했다.우선 김 지사는 '극저신용대출'에 대해 "민선 7기 극저신용자 대출은 코로나로 인해서 정말 힘든 처지에 계시는 도민들을 위한 제도로 만들어졌다"라면서 "단비 같은 지원"이라고 강조했다.김동연 지사는 "당시 많은 분이 다중 채무를 갖고 계신 어려운 분들이었고, 약 11만 명이 (극저신용자 대출제도의) 혜택을 받았는데, 그중에 75%의 대출 금액이 생계비로 쓰셨다고 하는 통계가 있을 정도"라고 설명했다.그러면서 김 지사는 "그동안 민선 8기에서는 극저신용대출을 잘 관리하기 위해 전담 조직을 만들었고, 일부 회수 또는 분할 상환, 또는 만기 연장과 같은 조처를 해왔다"라며 "대출받은 어려운 분들에게 상담 서비스도 제공하면서 복지나 일자리와 연계하는 노력도 병행했다"라고 전했다. "(대출을 받은) 약 5만 명 정도가 복지 서비스나 일자리 서비스와 연계하는 상담을 받고, 어려웠던 생계를 극복함과 동시에 재기의 발판을 만들었다"라는 것이다.특히 김동연 지사는 <조선일보> 보도와 관련 "25%는 완전 회수 상태이며, 상당수가 만기 연장 또는 분할 상환 단계로 접어들었기 때문에 연체율은 75%의 절반 수준인 30% 후반대에 불과하다"라고 강조했다.김 지사는 이어 "거처가 불분명했던 차주(借主: 돈이나 물건을 빌린 사람)들을 찾는 경우가 점점 늘어나고 있어 연체율은 앞으로 더 줄어들 것으로 예상한다"라고 부연했다.김동연 지사는 또 "12.3 불법 계엄으로 인해 점점 더 어려워진 민생 속에 신음하고 있는 도민분들에게 우선 한줄기 마중물을 드리고 재기의 발판을 마련할 수 있게 하겠다"면서 "민선 8기 경기도에서는 '극저신용대출 2.0'을 시행하겠다"라고 선언했다.김 지사는 "민선 8기에서는 코로나 이후 경제가 정상화되고 민생이 살아나면 대출받으신 분들의 관리에 주력하려고 했는데, 12.3 불법 계엄과 내란이 일어나면서 경제가 다시 어려워지고 민생이 아주 피폐해지고, 청년실업률이 올라가고 있는 어려운 상황"이라면서 이같이 밝혔다.이재명 대통령이 경기도지사 시절 시행한 '극저신용대출'에서는 상환기간을 5년으로 했으나 김동연 지사의 '극저신용대출 2.0'에서는 어려워진 소상공인, 자영업자, 취약계층, 청년실업자들에게 10년 또는 100개월 이상 초장기 상환을 실행하겠다는 것이다. 대출을 받는 도민들에게 상담을 통한 복지 서비스와 일자리 알선 등 "재기의 발판을 만들기 위한 지원"도 병행한다.김동연 지사는 "얼마 전 국민주권정부에서 만든 민생회복 소비쿠폰으로 인해 소비가 조금씩 살아나고 있다"면서 "또 하나의 축으로 '금융안전망'을 촘촘히 만들어서, 이 두 축(소비 진작+취약계층 금융안전망)으로 민생을 살리는 기반을 경기도가 앞장서서 만들겠다"라고 거듭 강조했다.