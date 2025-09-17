서산상공회의소 '산업위기 지정 환영식' 논란... "낯부끄럽다"

큰사진보기 ▲서산상공회의소가 대산석유화학단지의 불황으로 지역경제가 위기를 맞은 가운데, ‘산업위기 선제 대응 지역 지정’ 환영식을 개최해 논란이 되고 있다. ⓒ 이경화 SNS 갈무리 관련사진보기

서산상공회의소가 대산석유화학단지의 불황으로 지역경제가 위기를 겪는 가운데, 정부의 '산업위기 선제 대응 지역' 지정에 대한 환영식을 열어 논란이 일고 있다.대산석유화학단지는 공급과잉과 원자재 가격 불안정 등으로 신규 투자와 생산량이 감소하면서, 노동자들이 일자리를 찾아 떠나고 지역경제는 침체에 빠졌다. 이에 따라 소비심리도 급격히 위축된 상황이다.정부는 이러한 위기를 감안해 지난 8월 28일 서산시를 오는 2027년 8월 27일까지 2년간 '산업위기 선제 대응 지역'으로 지정하고, 긴급 경영자금 등을 지원하기로 했다.하지만 서산상공회의소는 지난 12일, 서산의 한 호텔에서 '산업위기 선제 대응 지역 지정 환영식'을 개최하며 지역사회 일각의 비판을 자초했다. 행사에는 이완섭 서산시장을 비롯해 조동식 서산시의회 의장, 성일종 국회의원, 상공회의소 회원 등 60여 명이 참석했다.서산상공회의소는 1995년 설립된 비영리 법정단체로, 서산·태안 지역의 상공업계의 발전과 권익을 대변해왔다. 그러나 최근 몇 년간 지역 사회와의 마찰이 잦았다. HD현대오일뱅크의 폐수 불법 배출 사건 당시, 시의회의 비판 자제를 요청하는 공문을 두 차례 발송해 논란이 된 바 있으며, 외국인근로자센터의 민간 위탁 운영자로 선정되며 '이해충돌' 논란도 일었다.이번 환영식에서도 상공회의소는 산업위기 대응 지역 지정에 기여한 공로를 내세우며 이완섭 시장, 조동식 의장, 성일종 의원 등에게 감사패를 전달했다. 그러나 이러한 행보에 대해 정치권과 노동계는 싸늘한 반응을 보이고 있다.더불어민주당 서산·태안지역위원회는 지난 13일 논평을 통해 "산업위기 선제 대응 지역 지정 '환영' 이라니 이 무슨 한심한 작태"라면서 "시장과 국회의원을 포함한 지역의 기관장들은 지역에 산업위기가 찾아온 작금의 상황에 대해 표창을 받고 공치사를 할 일이 아니다. 시민들에게 송구하고 죄송하다는 사과를 해도 부족하다"고 비판했다.대산석유화학단지 노동자로 고용위기를 지적했던 정의당 충남도당 기후위기대응 산업전환특별위원회 신현웅 위원장도 "산업위기 선제 대응 지역 지정 환영 현수막은 이해한다"면서도 "도대체 무슨 돈으로 호텔에서 환영식까지 하는지 이해할 수 없다. 갈 길이 먼데 벌써 축포를 터트리나. 제발 정신 차려라"라고 지적했다.노동계에서는 정부 지원으로 당장은 숨통을 트일 것으로 예상하지만, 장기적인 전망으로는 미흡하다는 지적이다.산업위기에 따른 고용 위기에 놓인 노동자들에게는 실질적인 도움이 안 될 것이라는 목소리가 나오는데도, 서산상공회의소는 환영식을 개최한 것.이같은 논란에 서산상공회의소 관계자는 16일 통화에서 "산업위기 선제대응지역 지정에 고생한 분들께 고마운 뜻을 전하기 위해서 마련됐다"며 "본의 아니게 정치적으로 비쳐져 안타깝다. 긍정적으로 봐주길 바란다"고 해명했다.관계자는 이어 "산업위기에 이어 고용 위기도 문제"라며 "여수상공회의소와의 협력 사례처럼, 서산도 후속 조치가 이뤄질 수 있도록 대응하고 있다"고 밝혔다.한편 대산석유화학단지 구조조정과 고용 문제에 대한 대응을 모색하기 위해, 서산 지역 노동단체는 오는 17일 고용노동부 서산출장소에서 '석유화학 구조조정과 고용', '지역사회 붕괴' 등을 주제로 토론회를 개최할 예정이다.