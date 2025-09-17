정교일치, 중세로 회귀하는 국민의힘

取중眞담]은 <오마이뉴스> 기자들이 취재 과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유롭게 쓰는 코너입니다.
"기독교 정신 위에 세워진 대한민국이 바로 갈 수 있도록 함께 기도해주시라." - 장동혁 국민의힘 당 대표
국민의힘이 중세시대로 퇴행하고 있다. 퇴보와 회귀가 심심치 않게 유행하는 정치권이지만, 수백 년을 거슬러 올라가 '종교가 정치를 지배하던' 시절을 연상케 할 정도로 '백스텝'을 하는 것은 이례적이다. 이명박 전 대통령이 "'수도 서울'을 하나님께 봉헌한다"라고 해 논란을 낳은 게 21년 전인데, 전혀 발전이 없는 모습이다(관련 기사: 이명박 시장 "수도 서울을 하나님께 봉헌"
https://omn.kr/bl7o).
암흑의 시대가 끝나고 근대국가가 확립되면서 민주주의 국가들이 분명하게 세운 원칙 중 하나가 '정교분리'이다. 대한민국 헌법 역시 "국교는 인정되지 아니하며, 종교와 정치는 분리된다"라고 못 박고 있다. 그러나 민주공화정의 제1야당은 오히려 '정교일치'를 내세우는 모습이다. 기독교, 특히 보수 개신교계와 적극적으로 손을 잡으면서 지지세를 총결집하는 셈이다.
근대국가의 원칙 '정교분리'를 무너뜨리는 제1야당
장동혁 국민의힘 당 대표는 대한예수교장로회의 독실한 신자이다. 본인이 당 대표로 선출된 전당대회에서도, 개표 결과를 기다리며 사회자가 '인생의 멘토'를 묻자 "어려운 순간, 선택의 순간마다 방향이 되어준 것은 사람이 아니라 신앙이었다"라고 답할 정도였다(관련 기사: 국민의힘 새 당대표에 장동혁 "새로운 미디어 환경이 만든 승리"
https://omn.kr/2f2pw).
장동혁 대표는 12.3 비상계엄과 내란사태 국면에서도 '세이브코리아'가 주최한 전직 대통령 윤석열씨의 탄핵 반대 집회에 참가해 "이번 계엄에도 하나님의 계획이 있다"라고 주장하는 등 극우 개신교계 성향을 가감 없이 드러냈다(관련 기사: 국힘 장동혁 "이번 계엄에도 하나님 계획 있다" 발언 논란
https://omn.kr/2cexz).
지난 14일, 장동혁 대표가 부산 세계로교회를 찾아 예배를 드린 것도 상징적인 장면이다. "손현보 목사에 대한 구속은 모든 종교인에 대한 탄압"으로 규정하면서, '종교 탄압' 프레임을 내세운 것이다(관련 기사: 교회 앞에 선 장동혁 "손현보 구속은 모든 종교인에 대한 탄압"
https://omn.kr/2fba0).
장동혁 국민의힘 대표가 최근 구속된 손현보 목사가 담임목사로 있는 세계로교회 예배에 참석하며 한 말이다. 공직선거법 위반 혐의에 따른 손 목사 구속에 항의하며 기독교 보수 세력과의 정치적 연대를 모색하는 모습이다.
손현보 목사의 구속이 '종교 탄압'이라는 주장은 논리적 비약이다. 손 목사가 구속된 것은 법원에서 적법한 영장이 발부됐기 때문이다. 심지어 손 목사가 받고 있는 공직선거법 위반 혐의를 들여다보고 있는 것은, 국민의힘이 소리 높여 비난하는 '특별검사'가 아니라 경찰이다.
오히려 '모든 국민은 법 앞에 평등하다'라는 법치주의와 민주주의 대원칙 중 하나가 '기독교'라는 이유로 흔들린다면 그 자체가 반민주적 인식이다. 이를 '종교 탄압'으로 규정하기 위해서는, 탄압의 주체가 '무리하게' 그를 구속했다는 정황이 필요한데 그의 논지에는 아무런 개연성이 없다. 그저 강성 지지층을 바라보고 던지는 '아무 말'에 지나지 않는다.
종교의 '자유' 운운하며 특권을 요구하는 국민의힘
선거철을 앞두고 개신교계의 눈치를 살피는 것은 여야가 다르지 않다. 대법원의 확정 판결에도 불구하고, '위법 행위'에 대한 원상 복귀를 거부하고 있는 '사랑의 교회'에 앞다투어 달려가 예배를 드리는 국민의힘과 더불어민주당 정치인의 모습은 어떠한가?(관련 기사: '불법점용 교회' 찾아간 두 후보에게 드는 의구심
https://omn.kr/1sqr5) '차별금지법' 이슈에 앞다투어 반대 목소리를 높이며 성소수자 혐오 발언을 일삼는 보수 정당 국민의힘 인사와 자칭 중도 보수 정당 민주당 인사 사이에는 별다른 차이가 없다.
그러나 최근 국민의힘이 보이는 모습은 이같은 후진적 관행보다 몇 걸음 더 선을 넘은 것이다. 손현보 목사 사례에서만 보더라도, 부산을 지역구로 둔 국민의힘 국회의원들이 너도나도 손 목사를 두둔하고 나서고 있다. '종교의 자유'를 넘어서 '종교의 특권'을 제1야당이 앞장서서 요구하는 모양새다.
이는 내란 사태와 윤씨의 탄핵을 거치면서 '짠물'만 남은 국민의힘의 현주소이다. 강성 지지층의 표로 당선된 장동혁 국민의힘 대표의 태생적 한계와도 연관이 있다. 국민의힘은 필리버스터(합법적 의사진행 방해)로 대국민 여론전을 할 실력도, 의지도 없다. 이미 지난 국회의원 총선거에서 심판받았기 때문에, '원내투쟁'으로 쓸 수 있는 수단이 거의 없다. 그래서 아스팔트로 눈을 돌린다. 자유한국당 시절처럼 대규모 장외 집회로 세몰이를 하겠다는 심산이다.
하지만 장외투쟁이라고 해서 쉬운 여건도 아니다. 정당 지지율도 변변치 않고, 지역 조직들도 예전만 못하다. 관광버스를 대절해 당원들을 불러 모은다고 한들 한계가 뚜렷하다. 결국 '부정선거'를 외치며 '극우'와 결합해 있는 일부 보수 개신교계의 손을 빌릴 수밖에 없다. '윤어게인' 세력과 유착해야 한다는 유혹에 다시 빠져들고 마는 것이다.
국민의힘이 집회 동원력이 있고, 지역구 표심에 상당한 영향력을 끼치는 교회의 눈치를 볼 수밖에 없는 이유이다. 결과적으로 종교에 기생하지 않고는 자생하기 어려울 정도로 당의 위상이 쪼그라들었음을 보여주는 방증이다.
십자군은 실패했다
국민의힘이 정부조직법 개정안에 반대하며 '여성가족부'의 '성평등가족부' 확대 개편을 문제 삼는 것도 같은 맥락이다. '성평등'이 아니라 '양성평등'만을 고집하는 것은, 결국 '제3의 성'이라 할 수 있는 성소수자를 배제하는 보수 개신교적 세계관이다. 비과학과 혐오로 무장한 이들이 국회에 와서 헛소리를 할 수 있게 마이크를 쥐어주는 것도 국민의힘이고, 이들을 대변해 차별금지법을 쌍수 들고 반대하고, 성평등 기조의 발목을 잡는 것도 국민의힘이다(관련 기사: "동성애는 죄, 진화론은 비과학" 주장에 '동의'한다는 국민의힘 의원
https://omn.kr/2a8wd).
장동혁 대표는 16일, 주류 기독교계와도 접점을 늘리고 나섰다. 그는 상대적으로 진보적인 목소리를 내고 있는 '한국기독교교회협의회' 예방에 앞서 보수 성향으로 불리는 '한국교회총연합'를 먼저 방문했다. 이 자리에서 김종혁 한국교회총연합 대표회장은 성평등가족부를 향해 "성명서를 통해 반대입장을 표명했다"라며 "이는 극단적인 진보의 목소리를 반영한 것이고, 두고 두고 교회의 비판을 받을 것"이라고 요구했다.
이에 장 대표는 "당 안에서 계속 문제를 지적해왔고, 김기현·조배숙 의원이 그 문제 관련해 국회 내에서 강하게 목소리를 내고 계신다"라면서 "계속 목소리를 내겠다"라고 화답했다. 장동혁 대표는 또한 "기독교 정신 위에 세워진 대한민국이 바로 갈 수 있도록, 대한민국 기초를 세울 때 헌법을 만들고 대한민국 기초를 세운 분들의 가치가 훼손되지 않도록, 교회에서 함께 목소리를 내고 협조해달라"라며 적극적인 지원을 당부했다. 사실상 정치와 종교가 공동의 목표를 위해 유착하는 모습이다.
정작, 장 대표가 새겨들어야 할 말은 이날 김종생 한국기독교교회협의회 총무로부터 나왔다. 김종생 총무는 본인이 과거 전두환 정권 당시 계엄 사태의 피해자였음을 밝히며 "'계몽령'이라는 평화적인 계엄은 없었다"라고 직격했다. 이어서 고공농성을 벌이고 있는 노동자들을 방문하기를 바란다고 당부했다(관련 기사: 장동혁 "이재명 정부, 헌법 벗어난 방식으로 선출"
https://omn.kr/2fcau).
김 총무의 고언이 장 대표의 귀에 얼마나 들어갔을지는 알 수 없다. 장 대표가 종교 일반의 인류애가 아니라 특정 성향 종파의 요구만 입맛대로 받아들이고 야합한다면, 그 끝은 뻔하다. 보수 개신교계에 잡아먹힌 정치의 말로는, 미국 공화당의 현주소를 보면 잘 알 수 있다.
장동혁 대표는 국회에 모인 당원들에게 '용산으로 진격하자'라고 외쳤다. 그가 최근 보여준 일련의 모습은 십자군이라도 조직해서 정권과 맞대결을 펼칠 요량으로 해석된다. 하지만 역사적으로 십자군은 그다지 정의롭지도, 성공적이지도 않았다는 점을 기억해야 한다. 탐욕과 피로 점철된 십자군의 끝은 교회 권력의 몰락과 왕권의 독립이었다.
"아, 너희가 비참하게 되리라. 나쁜 것을 좋다, 좋은 것을 나쁘다, 어둠을 빛이라, 빛을 어둠이라, 쓴 것을 달다, 단 것을 쓰다 하는 자들아!" - 공동번역 성서, 이사야서 제5장 20절