서산시, 예천지구 공영주차장 기공식 취소... 공사는 강행

큰사진보기 ▲비오는 날, 시민단체는 비를 맞으며 해당 사업의 부당성을 시민들에게 알리기 위해 현수막을 걸었다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 오는 22일 예정됐던 예천지구 공영주차장·초록광장 기공식을 돌연 취소했다.시는 16일 보도자료를 내고 "일부 시민단체와 시의원들이 기공식 현장에서 과격한 집단행동을 예고했다"며 "시민 안전사고 예방 차원에서 부득이 행사를 열지 않기로 했다"고 밝혔다. 이어 "행사 취소가 사업 중단을 뜻하는 것은 아니며, 예정된 일정에 따라 공사를 차질 없이 진행하겠다"고 덧붙였다.이번 사업은 예천동 1255-1번지 일원 1만1,609.5㎡ 부지에 480억 원(도비 포함)을 투입해 430면 규모의 공영주차장과 옥상 초록광장을 조성하는 내용이다. 시는 내년 상반기 주차장 임시 개방을 목표로 하고 있다.이에 시민단체는 과격한 집단행동을 예고한 적이 없다며 반발하고 있다. 이에 대해 서산시 담당자는 16일 <서산시대>에 "현장에 있던 한 공무원이 그런 말을 직접 들었다고 보고해 갑작스럽게 취소가 결정된 것"이라고 해명했다.정치적 배경을 의심하는 목소리도 나왔다. 일각에서는 "도비 지원액이 보조금 10억 원과 특별교부금 10억 원에 불과한 상황에서, 김태흠 충남지사가 참석하면 곤란해질 수 있어 행사를 열지 못한 것 아니냐"고 주장했다.서산시 담당자는 이에 대해 "김 지사에게 초대장을 보낸 적도 없다"며 선을 그었다. 이어 "연말에 충남도의 특별조정교부금이나 타 지자체 미집행 예산을 확보할 계획이며, 일부 타 지자체 민주당 의원들이 예산 집행을 늦추는 듯한 움직임도 있다"고 덧붙였다.앞서 이완섭 시장은 15일 자신의 페이스북에 "저들의 행정 발목잡기와 역대급 거짓 홍보", "기껏 20명도 안 되는 반대 목소리"라고 적으며 불편한 심기를 드러냈다. 그는 "앞만 보고 가던 길을 간다"며 공사 강행 의지를 거듭 밝혔다.이에 대해 시민단체는 16일 기자와 만나 "시장이 반대하는 시민들과 단 한 번도 진솔한 대화를 나눈 적이 없고, 정책 비판을 '거짓'으로 몰아붙이고 있다"며 "정책 비판을 수용하지 않는 태도는 '누구를 위한 시장인지' 의문을 남긴다"고 반박했다.비가 내리는 가운데에서도 시민단체와 문수기·최동묵 시의원이 현장을 지켰고, 문 의원은 릴레이단식에 합류했다. 시민단체는 "공사가 멈출 때까지 단식을 이어가겠다"고 밝혔다.