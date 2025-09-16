국제 해커 'SKT 고객정보 해킹' 주장... 정부, 직접 조사 나서

큰사진보기 ▲서울 시내 한 SK텔레콤 대리점 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

국제 해킹 조직의 SK텔레콤(SKT) 고객 정보 유출 의혹에 대해 정부가 직접 조사에 나섰다.과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 16일 해커 집단의 SKT 고객 정보 유출 주장을 확인하고, SK텔레콤에 관련 자료를 요구했다고 밝혔다. 또한 현장점검 등 사실 관계를 파악할 계획이라고 전했다.과기정통부 관계자는 "최근 늘어나는 침해 사고로 인해 국민 불안이 가중되고 있다"며 "(고객 정보 유출) 관련 주장에 대해 신속하게 사실관계를 확인하고, 결과를 투명하게 공개할 것"이라고 말했다.이날 보안 전문 매체 <데일리시큐>는 "국제 해킹 조직 '스캐터드 랩서스$'(Scattered Lapsus$)가 지난 15일 오후 3시 45분쯤부터 텔레그램 채널을 통해 100GB(기가바이트)의 SK텔레콤 고객 데이터를 보유하고 있으며, 샘플 데이터를 1만 달러(약 1386만 원)에 판매하겠다는 글을 올렸다"고 보도했다.이들은 해당 데이터에 고객 아이디(ID), 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 생년월일 등 민감한 정보가 포함돼 있으며, 만약 SK텔레콤이 반응하지 않으면 2700만 고객 데이터와 관리자 접근 권한을 모두 공개하겠다고 주장했다.또 다른 해당 해커조직도 SK텔레콤 내부 소스코드를 25만 달러(약 3억4000만 원)에 판매한다는 주장을 한 것으로 알려졌다.이에 SK텔레콤은 "해커가 다크웹(텔레그램)에 올린 샘플 데이터와 웹사이트 캡처, FTP(파일 전송 프로토콜) 화면 등을 분석한 결과, 모두 당사에 존재하지 않는 웹사이트를 올린 것"이라며 "모든 내용이 사실이 아닌 것으로 확인됐다"라고 반박했다. 또 이를 경찰에 수사 의뢰했다고 밝혔다.