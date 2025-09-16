울산에서 "권성동 구속 수사" 요구가 나온 이유

▲울산의 시민사회단체 회원들이 5일 남구 삼산동 롯데호텔 앞에서 "김기현 의원과 통일교의 결탁의혹을 해소하기 위해 특검을 하자"고 요구하는 집회를 하고 있다. ⓒ 김형근 관련사진보기