한덕수 첫 재판에서 변호인 교체 예고... 재판부 "재판 지연 없다"

한덕수 전 국무총리 재판이 시작됐다. 재판부는 한 전 총리 측 변호인단 교체 예고에도 신속 재판을 진행하겠다는 뜻을 분명히 했다.
16일 오후 서울중앙지방법원 형사33부(부장판사 이진관)는 내란 우두머리 방조와 허위공문서 작성 및 행사, 공용 서류 손상, 대통령기록물관리법 위반, 위증 혐의 등으로 기소된 한덕수 전 총리 첫 공판준비기일을 열었다.
한 전 총리가 불출석한 가운데, 내란 특검(조은석 특별검사)은 김형수 특검보 등 5명의 검사들을 법정에 보냈다. 반면 한 전 총리 측은 설재선(법무법인 바른) 변호사 한 명만 피고인석에 앉아 재판에 임했다.
한 전 총리 측은 "피고인(한덕수)은 새로운 변호인을 구해서 진행하려고 하는 상황"이라면서 "우리(현 변호인)는 새로운 변호인에게 자료를 인계한 후 사임 예정"이라 밝혔다. 이에 재판장은 "기록이 많냐"라고 되물었고 한 전 총리 측은 "(기록이) 서른 몇 권 된다고 들었다"며 "확인하진 않았다. 오늘 말씀드리고 마치면 새로운 변호인한테..."라고 답했다. 그러자 재판장은 변호인의 말을 끊고 "오늘 예정대로 준비기일을 종료할 것"이라면서 아래와 같이 입장을 밝혔다.
"이 사건은 특검법에 신속재판 규정이 있고 국회에서 특별법을 정한 건 이유가 있을 것이다. 그에 맞춰 재판부도 최대한 신속하게 진행하려고 한다. 피고인 방어권 보장은 기회주면 되는 거지, 어떻게 쓰느냐에 따라 불이익도 피고인이 부담해야 한다. 변호인을 바꿀 수는 있다. 그런데 재판 지연되면 안 될 것이다. 그에 따른 불이익도 피고인이 부담해야 한다."
재판부는 이어 "9월 30일 오전 10시에 공판을 예정대로 진행할 것"이라면서 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 당시 국무회의 정황이 담긴 CCTV 영상을 오는 30일 첫 공판기일에서 시청하겠다고 했다. 다만 CCTV에 나오는 대통령실 내부 공간이 군사 보호구역이라 비공개 영상 시청이 이뤄진다.
내란 특검은 "12·3 비상계엄 내란에 피고인이 기여해 범행을 방조하고, 적법 절차로 가장하기 위해 허위 공문서를 행사했다가 대통령 기록물을 임의로 폐기하고 탄핵심판 절차에서 은폐하려고 위증했다는 것이 공소사실의 기본 구조"라며 공소사실 기재 순서대로 심리를 진행해 달라고 재판부에 요청했다.
한 전 총리는 지난달 29일 재판에 넘겨졌다. 그에 앞서 내란 특검은 한 전 총리 구속영장을 청구했는데, 법원은 "중요한 사실관계 및 피의자의 일련의 행적에 대한 법적 평가와 관련해 다툴 여지가 있다"며 기각한 바 있다.
내란 특검은 CCTV와 국무위원 진술 등을 통해 한 전 총리가 비상계엄 당일 저녁 8시께 대통령실에서 전 대통령 윤석열씨와 독대하는 과정에서 비상계엄 선포문을 받은 것으로 의심하고 있다. 또한 다른 국무위원들이 회의장을 떠난 뒤에도 한 전 총리와 이상민 전 행정안전부 장관이 자리에 남아 문건을 보며 협의했다고 보고 있다.
