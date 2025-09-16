큰사진보기 ▲'927대전기후정의행진 조직위원회'는 16일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시는 기후정의를 위해 지금 당장 행동하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 단체들이 기후부정의와 불평등, 희생의 행렬을 멈춰 세우고 대전시의 기후정의 행동을 촉구하기 위한 '기후정의행진'에 나서겠다고 밝혔다.대전지역 41개 단체와 정당 등이 참여한 '927대전기후정의행진 조직위원회'는 16일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시는 기후정의를 위해 지금 당장 행동하라"고 촉구했다.이들은 현 시대를 기후재난을 넘어 기후붕괴의 시대로 규정하고, 정의로운 전환을 통해 세상을 바꾸지 않으면 우리 모두는 공멸의 길을 걸을 수 밖에 없다고 경고했다.이에 이들은 오는 27일 시민이 나서서 기후정의 실현을 외치는 '기후정의 행진'을 펼칠 것이며, 이를 통해 기후재난 속에서 존엄과 평등한 삶을 지키는 싸움을 시작할 것이라고 천명했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "올여름 우리는 또다시 역대급 폭염과 폭우를 겪었다. 지난 3월 최악의 산불, 6월 사상 최고 기온, 7월 집중호우로 인한 수많은 희생, 그리고 강릉지역의 극심한 가뭄까지 지역 곳곳에서 빗발치고 있는 기후재난에 희생당하는 것은 결국 생명"이라며 "일터와 삶터에서 사람들이 쓰러지고 있고 가축과 비인간 동물들, 수많은 생명이 희생당하고 있다"고 현 상황을 진단했다.이어 "이제 우리는 기후붕괴의 문턱에 서 있다. 더 이상 늑장부릴 여유가 없다"면서 "하지만 정부와 대전시는 여전히 화석연료와 핵발전에 의존하여 전기를 만들고, 에너지 자급률을 높일 방안으로 충남도과 행정을 통합하겠다는 에너지 통합 꼼수를 부리고 있다"고 비난했다.이들은 특히 이장우 대전시장을 향해 "경제성조차 없는 보문산 난개발에 막대한 세금을 쏟아붓겠다 하고, 생명보다 이윤을 앞세우는 정치 자본의 권력에 사로잡혀 현실 분간을 못하고 있다"고 지적하고 "기후부정의와 불평등, 희생의 행렬을 이제는 멈춰야 한다"고 촉구했다.이들은 또 "우리는 9월 27일 시민들과 함께하는 기후정의행진을 한다. 기후정의행진은 내란 이후 새로운 세상을 만들고자 한 광장 투쟁의 연장선에 있다"며 "민주주의의 위기와 기후위기, 불평등은 함께 연결되어 있다. 우리는 퇴진 광장의 연장선에서, 우리가 살아가는 지역에서 기후위기와 불평등을 끝내고 모든 생명이 존엄하게 살아갈 새로운 세상을 만들어 갈 것"이라고 천명했다.아울러 "우리가 외치는 기후정의는 단순히 온실가스 감축만을 외치는 운동이 아니다. 노동자들의 일자리를 지키는 정의로운 전환을 만들고, 이윤보다 공공성을 강화하며, 비인간 동물과 생태계에 대한 착취와 수탈을 멈추고, 위험한 핵발전과 전쟁을 중단시키는 운동"이라면서 "이것이 우리가 말하는 '기후정의'이며, 우리가 바꾸고자 하는 세상"이라고 밝혔다.그러면서 "927기후정의행진을 통해 우리는 기후정의 실현을 요구하는 시민들을 광범위하게 조직하고, 기후재난 속에서 존엄하고 평등한 삶을 지키기 위해 싸울 것"이라고 강조하고, 그러한 시민들의 목소리를 결집해 대전시에 기후정의실현 10가지 사항을 요구할 것이라고 밝혔다.이들이 대전시에 요구하는 10가지 기후정의실현 요구안의 첫 번째는 탄소배출하는 대형복합화력발전소 증설 즉시 중단과 주차장 태양광 확대를 시작으로 지역 공공재생에너지 전환에 적극 나서라는 것이다.또한 두 번째 요구는 보문산과 3대하천 난개발을 중단하고, 생물다양성 확보를 위한 실질적 대책을 수립하는 것이며, 세 번째는 지역완결적 의료체계 구축을 위해 공공의료 전담부서를 신설하는 것이다.네 번째 요구는 기후예산 사업을 추진하는 과정에 시민참여를 보장하고, 대전광역시 기후예산제 조례를 제정하라는 것이며, 다섯 번째는 기후재난으로부터 노동자 건강권 보호를 위해 작업중지 조례를 제정하고, 모든 기후에너지 정책결정 기구에 노동자 대표의 의무적 참여를 보장하라는 것이다.이 밖에도 ▲장애유형별 기후재난 대책을 마련하고, 기후정의에 입각한 공공임대 주택을 확대할 것 ▲기후정의와 동물정의를 위한 공공기관 기후-비건 기반 급식 전환 조례를 제정할 것 ▲방산도시가 아니라 평화도시를 선언하고, 방산산업 확장 정책을 당장 중단할 것 ▲방사능과 GMO(유전자조작식품)로부터 안전한 학교급식을 보장할 것 ▲대중교통수단 분담률을 2030년까지 매년 5% 이상 확대할 방안을 마련할 것 등이다.이날 발언에 나선 문성호 대전충남녹색연합 상임대표는 "살인적인 폭염, 괴물 폭우, 극심한 가뭄, 대형 산불, 해수면 상승 등 기후위기는 일상이 되었고, 우리의 삶을 위협하는 재앙이 되었다. 이는 우리 모두의 지구를 약탈하고 남용한 결과다"라고 말한 뒤 "발전이라는 이름으로 무분별한 개발을 멈추고 자연성을 회복해야 한다. 대전시는 시대의 요구를 외면해서는 안 된다"고 말했다.김율현 민주노총대전지역본부장도 "기후재난을 막기 위해서는 기후위기를 만들어 온 지금의 사회 경제 체제를 바꾸어야 한다. 단순히 온실가스 감축에 머무는 것이 아니라 기후위기를 일으킨 기업의 책임을 묻고 불평등 세상을 바꾸는 투쟁으로 나아가야 한다. 기후부정의와 불평등에 맞서 정의로운 전환 실현에 함께 행동해야 한다"고 촉구했다.한편, 927대전기후정의행진 조직위원회는 기자회견 후 대전시에 기후정의실현 10개 요구사항을 전달했다. 또한 27일 오후 2시에는 대전 중구 은행동 으능정이거리에서 '927대전기후정의행진'을 개최할 예정이다.