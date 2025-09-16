'초1~2' 학폭 심의 전 숙려제, 내년 3월부터 전국 시범 도입

큰사진보기 ▲서울의 한 초등학교에 학생들이 등교하고 있는 모습 (기사 내용과 관련 없습니다) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

초등학교 1~2학년 학생들 사이에 학교폭력(아래 학폭) 사안이 생겼을 경우 학폭 전담기구 심의 전에 상담 등의 시간을 갖는 '관계회복 숙려제도'가 내년 3월부터 확대 시범 도입될 예정이다. 이 제도는 이미 올해 2학기부터 울산, 서울, 세종, 전북에서 도입됐다.16일, 교육부는 "경미한 사안이 많은 초등학교 저학년(1~2학년) 대상으로는 학교 내 학폭 전담기구 심의 전 관계회복을 위한 조정·상담을 진행하는 '관계회복 숙려제도' 도입을 추진한다"면서 "올해 하반기 시도교육청 의견 수렴을 거쳐 운영 계획을 마련하고, 2026년 3월부터 희망하는 시도교육청을 대상으로 시범 도입할 계획"이라고 밝혔다.교육부는 숙려기간에 대해 '4주 정도'를 검토하고 있다.이 숙려제도는 최교진 교육부장관이 지난 2일, 국회 인사청문회에서도 밝힌 내용이다.교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "숙려제는 시도교육청에서 시행 요구가 있어왔고, 이미 올해 2학기부터 울산, 서울, 세종, 전북에서 실시하고 있다"면서 "학폭 관련 갈등을 교육적으로 해결하기 위한 조치"라고 설명했다.교육부는 "학폭 관련 사안 발생 초기에 학생·학부모 대상 정보제공과 상담 기회를 넓혀 갈등이 조기에 해소될 수 있도록 지원할 예정"이라면서 "이를 위해 상담·복지 전문가, 화해·조정 전문가 등으로 구성된 관계개선 지원단을 확대하고, 학교 급별·폭력 유형별 관계회복 프로그램을 개발해 지원할 예정"이라고 밝혔다.한편, 이날 교육부가 발표한 2025년 1차 학폭 실태조사 결과를 보면 학폭 피해 응답율은 2.5%로 근래 들어 최고를 나타냈다. 2019년은 1.6%, 2020년은 0.9%, 2021년은 1.1%, 2022년은 1.7%, 2023년은 1.9%, 2024년은 2.1%였다.올해 조사의 경우 참여 학생은 초4~고3까지 326만 명이었고, 조사 기간은 올해 4월 14일부터 5월 13일까지였다.2022년 이후 학폭 피해유형별 비중을 보면 '집단 따돌림'과 '성폭력'이 순증했다. 집단 따돌림은 해마다 13.3%→ 15.1%→ 15.5%→ 16.4%로 늘었다. 성폭력도 해마다 4.3%→ 5.2%→ 5.9%→6.0%로 늘어났다.교육부는 이렇게 된 까닭으로 "딥페이크 등 사이버 범죄 등이 증가했기 때문"이라고 보고 있다. 이해숙 교육부 학생건강정책국장은 "다변화되는 사이버폭력 양상에도 대응할 수 있는 체계를 구축하기 위해 관계부처와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.