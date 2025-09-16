신장식 "조희대-지귀연 그 자리에 두고 사법부 독립성 얘기? 누워서 침 뱉기"

큰사진보기 ▲신장식 조국혁신당 의원은 16일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 조희대 대법원장과 지귀연 판사의 사퇴를 촉구했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:55~10:45)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 신장식 / 조국혁신당 의원◎ 박정호 > 신장식 조국혁신당 의원 나와 있습니다. 안녕하십니까 의원님.◎ 신장식 > 네. 뭐 사실 안녕하지 않고요. 죄송스러운 마음으로 하루하루를 지내고 있습니다. 아까 분장실에 들어갔는데 눈이 부었다 그러시더라고요. 뭐 하루도 편안하게 잠을 잘 날이 없네요. 다시 한번 피해자 여러분들과 국민 여러분께 죄송하다는 말씀드립니다. 죄송합니다.◎ 박정호 > 아 이제 뭐 비대위 출범이 됐고.◎ 신장식 > 아, 예. 아까 근데 국무회의.◎ 박정호 > 아 국무회의 잠깐 봤죠.◎ 신장식 > 봤는데. 대통령께서 오늘은 굉장히 피곤해 보이시고 굉장히 얼굴이 굳어 있으신데 그 마음이 백번 이해가 갑니다. 미국 때문이죠 미국.◎ 박정호 > 그러니까요. 미국 이 3천5백억 달러. 그 문제가 지금 안 풀려가지고.◎ 신장식 > 예. 그러니까. 이제 뭐 결국은 그 중간에 지혜로운 대안을 우리 국민들이 또 국무위원회에서 이재명 대통령을 중심으로 해서 용산 대통령실과 잘 내오실 건데. 오죽했으면 미국에서조차 야 그 돈 내느니 그냥 25% 관세를 맞는 게 낫다. 그 돈을 차라리 각 기업이나 우리 노동자들에게 직접 지원하는 게.◎ 박정호 > 488조. 488조니까.◎ 신장식 > 예. 우리나라 지금 1년 예산이 한 730조 정도 되는데 1년 예산의 절반이 넘는 돈을. 그거 내가, 쓰는 거는 트럼프가 알아서 쓸게. 이런 거잖아요.◎ 박정호 > 돈 내놔 뭐 이건데.◎ 신장식 > 돈 내놔. 심지어는 그리고 우리나라 외환 보유고의 의 대부분 한 80% 가까이를 한 방에 달라는 건데. 그러니까 야 그러려면 통화 사업이라도 해. 미국이랑. 이렇게 이야기를 김용범 정책실장이. 그거라도 해라고 했더니 그것도 안 한다는 거 아니에요. 그러면 정말 누구 말대로 칼만 안 들었지라는 말이 떠오르지 않겠습니까, 우리가?◎ 박정호 > 참 우리 국민들 입장에서는.◎ 신장식 > 국민들 입장에서는. 그래서 저는 이제 대통령께서는 지혜로운 판단을 하시는데 우리가 지난번에 관세 협상할 때 정부 측에서 소위 소고기 수입 개방 추가 개방을 막기 위해서 농산물 추가 개방을 막기 위해서 광우병 촛불 집회 사진이라든지 이런 것들을 가지고 갔었다는 거잖아요. 제가 예전에 김성훈, DJ 때 김성훈 농해수 장관이 계셨어요. 농림부 장관이 계셨는데. 이분이 이제 와서 하는 얘기지만 당시에 수입 개방 막 요구하고 이럴 때 미국 측을 향해서 농민들 단체에 가서 당신들 목소리를 제대로 높여라라고 말씀을 했고. 농민 단체에서 반대 시위를 굉장히 격하게 하고 강하게 하니까 DJ는 그거를 미국과의 협상을 하는 데 지렛대로 사용하셨어요. 저는 지혜로운 판단은 대통령에게 맡기고 우리는 또 미국에 대해서, 이 칼만 안 든 이라고 하는 마음을 제대로 표출을 하는 것이 전 대통령에게도 협상에서의 지렛대가 될 수 있다. 광우병 촛불 사진이 농축산물 추가 개방을 막는 지렛대가 됐듯이. 우리 국민들은 또 국민들 나름대로 야 이 칼만 안 든 이라는 의사 표현을 해야 되지 않나. 그리고 대통령께서 지혜롭게 그것을 지렛대로 사용해서 미국과의 협상을 잘 이끌어 주시기를 응원드리고.◎ 박정호 > 응원하는 분들 많으실 겁니다. 23일에 UN 총회 참석할 때 아마 트럼프 대통령을 또 만나게 될 것 같은데. 그때 그 시점에 우리 국민들의 여론 이걸 전달하게 되는 상황이 있을 것 같아요. 국민주권정부인 만큼 우리 국민들이 목소리를 또 내야 된다 이렇게 강조를 합니다.◎ 신장식 > 네. 어우 믿고 있습니다. 잘 이재명 대통령께서 잘 해내시리라 믿고 있고요. 하지만 또 이재명 대통령이 잘 해내기 위해서는 국민들의 여론을 또 이렇게 직접 표출하는 것 또한 하나의 방식일 수 있겠다라는 생각을 가지고 있어요.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 이 협상 과정도 계속 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 지켜보도록 하고. 자 일단은 뭐 이제 비대위 출범을 했고. 당 얘기를 잠깐만 또 이어가 보자면. 비대위 출범을 하면서 조국 비대위원장. 어제도 고개를 숙이고 성 비위 사건에 대해서 사과하는 모습을 볼 수도 있었고 했는데. 당 분위기 좀 어떤지 궁금하네요.◎ 신장식 > 어 당 분위기 사실 우환이 들었죠. 우환이 든 거고. 그다음에 당 전체가 성찰하고 당 전체가 제도의 미비점도 드러났고. 그다음에 이런 문제를 대하는, 성 비위 문제를 대하는 기본적인 태도나 문화의 문제도 있기 때문에 이런 부분들을 좀 뼛속까지 다 성찰하고 변화시켜야 된다라고 하는 생각이 하나고요. 그다음에 저는 이제 당원들 만나서 이런 말씀을 드리는데. 제가 존경하는 홍세화 선생님께서 전에 같은 당에 있을 때, 굉장히 어려움이 있을 때 할 일은 해야 된다 그래도 라고 하시면서 저한테 해주신 말씀이 있어요. 눈물은 알로 떨어져도 밥숟가락은 위로 올라간다. 우리 당이 뼛속까지 성찰하고 국민들께 사죄하고 신뢰를 회복하기 위한 특단의 조치들을 해나가는 한편. 한편으로는 당에게 당이 해야 될 몫이 있습니다. 지금 정기국회이기도 하고 내란재판부 어떻게 할 거냐. 이런 부분들도. 내란특별재판부 내지는 전담재판부. 그리고 지귀연 조희대를 그대로 둘 거냐. 탄핵해야 되는 거 아니냐. 실은 이전에 우리는 이미 조희대 지귀연 탄핵안을 이미 작성을 해놨어요. 어느 시점에서 이것을 사용할 것인가 이런 부분들도 우리가 따박따박 우리한테 주어진 임무는 해야 된다라고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 예. 알겠습니다. 이 사안. 뭐 수사는 수사대로 진행되고 있고 하기 때문에 일단 지켜보고 당도 환골탈태하겠다고 거듭 강조하고 있습니다. 실천이 되는지 지켜보겠습니다. 시청자분들과.◎ 신장식 > 제가 두 가지 말씀을 드려야 될 것 같은데요. 개인이 본인의 무죄를 다투는 것은 개인의 권리죠. 하지만 지금 소위 이제 이거 풀 네임을 뭐 이미 다 알고 계시겠지만 김 씨 사건과 관련해서 오늘 기소 의견으로 송치가 됐어요. 경찰이 검찰로 기소 의견 송치를 했고. 성추행 혐의로 기소 의견 송치를 했습니다. 당의 결정도 그와 다르지 않았습니다. 개인이 다투는 것을 우리가 뭐라고 할 수는 없어요. 하지만 당을 생각하신다면 김 씨. 좀 자제하고 자중해주셨으면 좋겠습니다. 당이 피해자의 신뢰를 회복하기 위해서 이렇게 노력하는 가운데 그렇게 공개적으로 사실상. 뭐 그냥 수사기관 안에서 다투는 것이 아니라. 수사기관 안에서 다투는 걸 우리가 뭐라고 할 수 없어요. 경찰에 가서 어떻게 진술하는지 검찰에 가서 어떻게 진술하는지 그건 자신의 몫입니다. 하지만 보란 듯이 이렇게 SNS에 글을 쓰고 당의 징계를 사실은 인정하지 않고 하는 부분에 대해서는 좀 자제하시라라는 말씀 드리고 싶고요. 두 번째는 하나의 더 오해를 하나 풀어야 되는데. 소위 신 씨 사건. 그 면접 사건에 있어서 이와 관련해서 피해자 측에서 당에 요청 사항이 있었습니다. 피해자 측 당에 요청 사항을 그쪽에서 요청한 문자 그대로 읽어드리면 이렇습니다. 피해자가, 신 씨 사건 피해자 얘기입니다. 윤리위원회에 신고할 때 성희롱과 성추행으로 신고하였고 조사 결과 성희롱이 인정되었습니다. 그래서 당원권 정지 1년을 받은 거죠. 그런데 온라인상에서 성폭력, 강간미수 등 과장 왜곡되어 소비되고 있어 심각한 2차 피해를 유발하고 있습니다. 당에서 이 부분에 대해서는 강력하게 법적 조치를 취해주십시오라는 요청이 있었어요.◎ 박정호 > 피해자 쪽에서.◎ 신장식 > 예. 그러니까 이제 피해자를 지원하고 그런 선한 마음으로 이 문제에 대해서 문제 제기하시는 분들 굉장히 많고 그분들의 뜻을 다 받아들이고 그렇습니다만 피해를 사실보다 더 과장하거나 왜곡하면. 여기 보면 과장 왜곡돼서 이야기를 하면 당사자는.◎ 박정호 > 2차 가해.◎ 신장식 > 예. 당사자는 그것 때문에 엄청난 심적 스트레스를 받고 있다. 그래서 사실은 사실대로 과장 왜곡 없이. 왜냐하면 피해자가 성희롱 피해자냐 강간미수 피해자냐는 본인이 받는 이 피해가, 스트레스가 엄청 다르거든요. 그래서 이런 부분은 좀 유의해 주셨으면 좋겠다라는 말씀도 드립니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이제 당 얘기는 저희가 뒤에 가서 조금 더 시간이 남으면 해 보도록 하고. 일단은 현안이 좀 많이 있는데.◎ 신장식 > 아 그렇습니까, 좋습니다. 현안 얘기하시죠.◎ 박정호 > 현안 얘기를 해야 될 것 같은데. 지금 조희대 대법원장 사퇴 요구가 지금 거셉니다.◎ 신장식 > 아우 사퇴 안 하면 탄핵이야.◎ 박정호 > 사퇴 안 하면 탄핵이야. 다시 한번 강조해주세요. 그니까 이게 전국 법원장 회의나 아니면 국민의힘 얘기를 들어보면 사법부를 뒤흔드는. 마치 이재명 대통령 탄핵 요건이 된다 이런 얘기까지 국민의힘에서 쏟아내고 있는데.◎ 신장식 > 말도 안 되는 소리예요.◎ 박정호 > 어떻게 말씀을 좀 하시겠습니까?◎ 신장식 > 저거 지금 저 양반들 심리에는, 국민의힘의 심리는 어제도 본회의에서 대정부질문 하는 거 보니까 이미자 의원이 대통령 탄핵을 거론했어요. 할 수 있으면 해 보시든가. 확 그냥.◎ 박정호 > 확 그냥. 확 그냥. 아유 지금 화면 나오고 있어요.◎ 신장식 > 해. 해. 하시라고요. 이미자 의원님. 해 보라고.◎ 박정호 > 해 보라고. 해 보라고.◎ 신장식 > 106석인가요? 106석 갖고 한번 해 보시라고. 되나.◎ 박정호 > 뭐 정치적인 수사 아니면 지지층 결집용으로 지르고 있다.◎ 신장식 > 선을 넘은 거죠. 선을 넘은 거죠. 그러니까 저거는, 저 심리는 아직 저들에게는 내란의 밤이 계속되고 있고 이번 대통령 선거 결과를 인정하지 못하고 있는 거예요. 그렇지 않습니까?◎ 박정호 > 음 이재명 대통령이 대통령이 된 걸 또 인정할 수 없다.◎ 신장식 > 아니 그러니까 송언석이 그렇게 됐으면 좋겠네라는 이야기를 한 거 아니에요. 사람. 그게 할 말입니까?◎ 박정호 > 그렇죠. 그건 여야를 떠나서, 다른 정당 사람이라고 하더라고 죽었으면 좋겠다 이 얘기잖아.◎ 신장식 > 죽었으면 좋겠다. 한동훈도 죽었으면 좋겠다 이런 거예요? 그러니까 아직도 기본적으로 그런 생각을 갖고 있는 거예요. 인정을 못 하고. 그리고 저분들이 그 생각에서 헤어나오지 못하는 핵심적인 이유가 있습니다. 김문수 후보의 득표율이에요. 득표율이 41%가 나왔죠. 근데 41% 중에 수도권 일부를 제외하고는요 영남 지역에서는 다 김문수가 이겼어요. 그러니까 강원도 지역도 그렇고. 그러니까 저분들 입장에서는 변화의 필요를 못 느끼는 겁니다.◎ 박정호 > 어우 이대로 쭉 가면 내가 또 될 텐데.◎ 신장식 > 이대로 가도 내가 다음에 된다. 지방선거 윤상현 의원이 얘기한 대로 1년 지나면 다 잊어버린다. 이 앞에 김상욱 의원 계셨잖아요. 김상욱 의원한테 그런 얘기 했던 거 아니에요. 그분들의 심리 상태에요. 그러니까 제가 보기에는 윤석열에 41% 그리고. 아 윤석열이래. 죄송합니다. 윤석열이나 김문수나 뭐 거기서 거기인데. 하여튼 간에. 김문수에 41%. 특히 영남 지역에서 김문수의 승. 이게 저분들에게는 가장 큰 독이에요. 변화의 필요를 못 느끼는 거예요. 근데 이렇게 되면 사람 이름 얘기해서 죄송합니다만. 이영자 정당 된다. 자기들이 자조적으로 그런 얘기를 해요. 국민의힘 쪽에서 나온 얘기입니다.◎ 박정호 > 국민의힘 쪽에서 그런 얘기를 해요.◎ 신장식 > 이대로 가면 영남 자민련. 이대로 가면 이영자라는 거예요.◎ 박정호 > 그렇게 그 길로 지금 가고 있고.◎ 신장식 > 가고 있어요. 근데 이제 여기까지가 이제 국민의힘에 대한 이야기라면. 그래서 내년 지방선거에서, 국민의힘 이야기를 한 말씀 더 드리면. 광역단체장 제로를 만들어야 됩니다.◎ 박정호 > 광역단체장 제로.◎ 신장식 > 영남 유권자들이 아무리 그래도 저 선을 넘은, 지금 100일 막 된 대통령에게 탄핵을 언급하는. 그것도 국회의원이 대정부질문 자리에서.◎ 박정호 > 그렇네요. 그걸 어떻게 용납할 수 있겠느냐. 영남 유권자조차도.◎ 신장식 > 그걸 영남 유권자들이 그걸 용납할 수 있겠느냐. 저는 그렇지 않을 거라고 생각합니다. 그래서 조국혁신당은 영남 지역에 어렵지만 최선을 다할 생각이에요.◎ 박정호 > 최선을 다한다.◎ 신장식 > 최선을 다할 거예요.◎ 박정호 > 제로를 만들어야 된다.◎ 신장식 > 제로를 만들어야 됩니다. 저희들 제로 시리즈 많은데 제로를 만들어야 됩니다.◎ 박정호 > 요즘에 음료도 제로가 유행이더라고요.◎ 신장식 > 아 그럼요.◎ 박정호 > 콜라도 제로. 사이다도 제로.◎ 신장식 > 콜라도 제로 콜라. 그 코카콜라 그 선전도 있잖아. 제로. 운석이 날아오면서 얘기하는. 조국혁신당 운석이 영남 지역에 가서 꽝하고 한 번 때릴 겁니다. 민주당하고 철저히 공조해서 민주당과 야당 세력들. 아 야당이래. 야당은 야당이구나.◎ 박정호 > 야당은 야당인데 국민의힘은 제외한.◎ 신장식 > 제외한. 그러니까 우주 연합군. 우리가 그때 만들었던 우주 연합군이 영남 지역 충청 지역 수도권 지역에서 똘똘 뭉쳐서 국힘 제로 만들자.◎ 박정호 > 국힘 제로. 어 이거 히트 칠 것 같은데, 이 구호가. 콜라도 제로 사이다도 제로 국힘도 제로.◎ 신장식 > 그렇지 그렇기. 어유 괜찮네, 라임 좋네, 라임 좋아. 예. 국힘 제로를 만들어야 됩니다.◎ 박정호 > 예. 제로 음료 마시면서.◎ 신장식 > 사법부 말씀드리면. 저는 사법부 독립 해야 됩니다. 그런데 모두로부터 독립해도 사법부는 국민으로부터 독립할 수 없습니다.◎ 박정호 > 아 그것도 명언이네.◎ 신장식 > 국민으로부터 독립할 수 없는데. 사법부는 사법부의 독립성을 지금 최근에 가장 많이 훼손시킨 사람이 누구냐. 조희대예요. 지귀연이고.◎ 박정호 > 조희대, 지귀연. 잊을 수가 없습니다.◎ 신장식 > 법관님들. 그 두 법관입니다. 조희대 대법관이 2심 판결, 이재명 대통령의 2심 판결 무죄 판결이 나오자 9일 만에 대법원으로 전부 다 사건 이송 받아가지고 바로 소위원회 소부에다가 넣었다가 본인이 재판장으로 있는 전원합의체로 넘겼고. 전원합의체에서 결정하자 파기 환송하자마자 다시 고법으로 가서 집행관 송달 통해서 대선 전에 이 재판을 끝내려고 했잖아요.◎ 박정호 > 누가 봐도 이거 대선 개입 아닌가요.◎ 신장식 > 대선 개입이죠. 독립성을 위반하고 대선을 개입한 정치 재판을 한 당사자가 조희대예요.◎ 박정호 > 아직까지 앉아있어요, 저 자리에. 큰 의자에.◎ 신장식 > 예. 저 자리에 앉아있어요. 예. 그러면 그 부분에서 법관의 독립과 법원의 독립을 가장 훼손시킨 사람이 누구냐는 거예요. 그 입으로 어떻게 독립을 얘기합니까. 말도 안 되는 얘기죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 훼손 당사자가 그냥 버티고 있는데 어떻게 독립 얘기할 수가 있느냐.◎ 신장식 > 아니 남의 집에 와서 도둑질하고 야 너 감옥 좀 가자. 너 반성부터 해라고 얘기를 했더니 아 이거 왜 나의 신체를 구속하려고 해. 나의 사상과 양심의 자유를 침해해서 나보고 반성하라고 해. 이렇게 항변하는 거예요.◎ 박정호 > 참 이게 말도 안 되는 모순적인 상황에 있는데. 전국 법원장 회의를 봐도 전혀 달라질 기미가 안 보여요.◎ 신장식 > 그러니까 이럴 때 같으면 저는 대한민국 법원이 정말 큰 위기라고 보는데. 과거 같으면 소위 사법 파동 뭐 이래서 법관들이 연판장 돌렸습니다.◎ 박정호 > 예. 일어서고 그랬죠.◎ 신장식 > 이럴 때 대법원장 물러나라라고 법관들이 연판장 돌렸어요. 대한민국 죄송합니다만 물론 열심히 재판하고 최대한 이런 일에 개입하지 않겠다라고 생각하는 분들의 그 진정성도 알겠어요. 하지만 개인의 진정성, 개인의 성실성으로 지금 법원의 위기가, 사법부의 위기가 극복될 수 있느냐. 조희대와 지귀연을 그 자리에 두고 사법부의 독립성을 얘기하는 건 너무 누워서 침 뱉기 하는 거 아닙니까? 사법부의 독립성을 침해한 자가 누군데. 바깥에서 우리는 성역이니까 건들지 마. 말이 됩니까? 저는 탄핵해야 된다고 생각합니다. 우리 당에서 논의를 하고 있는데요. 탄핵 결정. 아니 그니까 스스로 물러나지 않으면 시간을 정해서 언제까지 물러나라라고 해서 스스로 물러나지 않으면 조희대 지귀연 탄핵해야 된다고 생각합니다.◎ 박정호 > 지금 지귀연 판사 뭐 윤석열 풀어준 것부터 해가지고 지금 재판도 세월아 네월아 진행을 하고 있고.◎ 신장식 > 내년 1월 18일인가 되면 구속 만료로 나와요. 윤석열.◎ 박정호 > 그니까 그걸 지금 또 보여주려고 하는 게 아닌가 싶어서 너무 걱정이고. 조희대도 지금 뭐 사법부 독립 얘기를 하면서 버티겠다는 그런 모습이고. 이거 언제까지 눈 뜨고 봐야 되냐. 국민들은 견딜 수가 없어요.◎ 신장식 > 아니 그러니까 사법부의 독립 좋다니까. 근데 그 독립을 가장 침해한 사람이 조희대 지귀연이에요. 전무후무잖아. 지귀연이 그 시간 계산했던 거. 누구에게도 없었고 앞으로도 없을 일을 했어요. 그럼 그건 사법부의 독립을 침해한 거지, 스스로가. 법관의 권위는 스스로 만드는 겁니다. 땅에 떨어진 법관의 권위. 우리가 뭘 잘못했는지 반성하고 성찰하고 이렇게 하겠단 얘기는 하나도 없이 국민들이 비판하니까 국민들로부터도 독립해서 나는 천상천하 유아독존으로 있겠다? 그게 무슨 사법부의 독립을 지키는 자세입니까?◎ 박정호 > 그래요. 지금 이 모습을 보면 지귀연 판사 지금 이 자리에 둘 수 있느냐라는 그 문제. 그리고 내란 관련된 사건들. 전담재판부를 하자 이랬더니 이것도 뭐 독립을 침해한다 이런 얘기를 하고 있고.◎ 신장식 > 그게 무슨 독립을 침해해. 4·16 세월호 때도 전담재판부 있었는데.◎ 박정호 > 그러니까요. 다 독립 얘기를 하면서 뭉개고 있는데.◎ 신장식 > 아니 특별재판부조차도, 특별재판부조차도 위헌의 소지가 있다, 위헌이다 막 얘기하는데. 제가 보기에는 우리가 옛날에 반민특위도 했었고, 5·18도 했었고. 그런 특별재판부도 따져봐야 될 일이고. 거기에서 그럼 위헌의 소지가 전혀 없는 전담재판부. 대법관이 임명하라 이거야.◎ 박정호 > 그조차도 안 한다는 거네요.◎ 신장식 > 그조차도 안 하고.◎ 박정호 > 지귀연한테 계속 맡기겠다는 거 아니에요?◎ 신장식 > 지귀연한테 맡. 그러니까 그 얘기는 결과적으로 지귀연을 보호하겠다. 지귀연 재판 만세 그러고 있는 거예요.◎ 박정호 > 지귀연 재판 만세.◎ 신장식 > 아 그렇지. 지귀연 만세 얘기하는 거 아니야. 아니 그러면 최소한, 하 나 진짜 열받는데. 최소한 지귀연 감찰 결과라도 내와야 될 거 아니에요. 삼겹살 먹고 여성이 서빙하는 거기 갔다는 그 감찰 결과라도 내와야 돼. 그거 감찰 결과 어디 갔어? 감찰한다며.◎ 박정호 > 그것도 지금 입 다물고 있네.◎ 신장식 > 그 입꾹닫하고 앉아있고. 조희대가 그렇게 말도 안 되는 재판 진행을 이재명 대통령에 대해서 재판 진행한 것에 대해서 누가 한 명 제대로 얘기하는 사람 있어요? 누가 책임지느냐고. 국민들을 대혼란에.◎ 박정호 > 아무도 책임 안 졌네요, 지금.◎ 신장식 > 예. 현재까지 세 번의 쿠데타가 있었다고 생각을 해요. 하나는 내란의 밤에 있었던 쿠데타, 내란이 있었고. 두 번째는 소위 행정 권력, 고시 권력이 만든 쿠데타가 있었죠. 한덕수, 최상목 이런 자들의. 박성재 이런 고시 권력이 만든 쿠데타가 있었죠. 행정부 쿠데타가 두 번째로 이어졌고. 마지막으로 지귀연 쿠데타가 있었죠. 사법부 쿠데타. 누가 책임지고 있냐고. 난 대한민국 법원들 법관들이 도대체 이래놓고 법대에 앉아갖고 야 네가 이렇게 잘했어 저렇게 잘했어라고 판결할 면이 있나. 뭐 사법부 독립이야, 자기들 스스로 독립을 허물었으면서. 사법부는 지금으로서는 국민들이 보기에는 사법부의 정의는 죽었어요. 죽었는데 누가 죽인 게 아니라 자살했어요, 스스로.◎ 박정호 > 그래요. 조희대 지귀연이 그 자리를 지키고 있는 한, 있는 한 국민들은 사법부를 신뢰할 수 없고 이 독립 얘기는 꺼내지도 마라 이렇게 정리해 보겠습니다. 정리해 보겠고.◎ 신장식 > 네. 아 열받아가지고.◎ 박정호 > 아 열받는 일이 계속 나오는데.◎ 신장식 > 아니 사법부 독립 얘기하는데 너무, 아. 한숨이 나가지고.◎ 박정호 > 예. 그래서 탄핵해야 된다. 시간 정해놓고 사퇴하지 않으면 탄핵까지 가야 된다라고 언급하셨는데. 여러 또 시금석이 있어요. 오늘 권성동 의원 영장 심사가 진행됐는데 이것도 혹시나 영장 발부가 안 될까 봐 걱정하신 분들이 있더라고요. 워낙에 이상한 일들 많이 있어서.◎ 신장식 > 예. 남세진 판사인가 오늘 하는 거 남세진 판사죠?◎ 박정호 > 맞습니다.◎ 신장식 > 유일하게 수원 브라더스가 아닌. 네 명 중에, 중앙지법 영장전담판사 네 명 중에 유일하게 수원 브라더스가 아닌 분이긴 한데.◎ 박정호 > 남세진 부장판사. 어떤 결정을 하게 될지 모르겠는데.◎ 신장식 > 잘 지켜보고 있겠습니다.◎ 박정호 > 근데 이거는 워낙에 증거, 증언, 진술 뭐 이런 것도 보도도 많이 되고 알려져가지고.◎ 신장식 > 본인 증언, 본인 진술만 달라.◎ 박정호 > 하하하. 본인 진술이 다르고. 뭐 돈을 안 받았다고 하는 주장을 하고 있으니. 특검이 또 오늘 영장심사 과정에서 회심의 카드를 꺼낼 수 있을 것 같기도 하고. 몰랐던 것들.◎ 신장식 > 지켜봐야 됩니다.◎ 박정호 > 이것들 봐야 되는데. 결국 영장은 발부가 될 것이다라고 의원님은 보시는 것 아니겠습니까?◎ 신장식 > 네네. 발부될 겁니다. 아니 너무 주변 사람들의 진술과 증거가 너무 분명하거든요.◎ 박정호 > 현금 찍은 사진까지 나오고.◎ 신장식 > 어 그리고 범죄 소명되고. 범죄 소명되고 증거 인멸, 계속 자신의 범죄를 다른 사람들이 다 진술하고 있고 증거 있는데도 계속해서 부인하고 있고. 그러면 이제 증거 인멸의 우려가 있는 거죠. 뭐 도주 우려는 없다 치더라도. 도주 우려는 인정하기가 쉽지 않다고 치더라도 증거 인멸의 우려 있고 범죄 소명되고. 이러면 영장 나오는 겁니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 오늘 밤늦게 나올 것 같은데 지켜보고요. 그리고 지금 나경원 의원. 아까 보니까 국민의힘 의총에서 나경원 의원이 신상 발언 한 다음에 막 박수를 받더라고요. 아마 이제 의회 독재 뭐 이런 얘기를 계속하면서 이거 내가 정치적인 탄압 받고 있다 이런 얘기를 하는 것 같은데 어떻게 보셨습니까?◎ 신장식 > 법원에 가서 얘기하시라고 해요.◎ 박정호 > 법원에 가서 얘기하시라. 법원에서.◎ 신장식 > 아 6년이나. 나경원 의원이.◎ 박정호 > 2019년 4월에 있었던 일입니다.◎ 신장식 > 예. 6년, 6년, 6년이 넘었잖아.◎ 박정호 > 야 6년 넘었습니다. 6년 5개월.◎ 신장식 > 그 1심 겨우 구형했어. 그리고 나 의원이 한동훈한테 전화해서 뭐 했어요? 나 빼달라고.◎ 박정호 > 빼 달라고.◎ 신장식 > 그때 그 장면 진짜 재밌지 않아요? 나만 이게. 저 개인 때문에 나만 빼달라고 했습니까? 네. 네.◎ 박정호 > 아 그때가 한동훈 전 대표의 전성기처럼 느껴지네요. 그 당시의 모습이.◎ 신장식 > 네. 그렇게. 둘이 당대표 경선할 때 그랬잖아요.◎ 박정호 > 아까 이제 발언했던 모습인데. 아 법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다. 이것도 붙여놨고.◎ 신장식 > 그래요. 이거 뭐 법원이야? 되게 웃기네. 법원에서 곧 판결받을 사람이. 법원은 독립하여 이런 얘기하고. 왜 이게 정치보복이야? 지금 그러면 6년 전 기소할 때 검찰총장은 윤석열이에요.◎ 박정호 > 아. 그렇네.◎ 신장식 > 예. 6년 전 기소 당시 검찰총장은 윤석열이고요. 그다음에 6년간 재판을 끈 건 사법부야. 사법부의 책임이 저는 있다고 봐요.◎ 박정호 > 이렇게 끌 일인가.◎ 신장식 > 이렇게 끌 일이 아니죠. 김재호 판사의 영향력은 없었나.◎ 박정호 > 이것도 수사해봐야 되네요.◎ 신장식 > 예. 이거 수사 대상이에요. 사법부가 왜 6년이나 늘어졌나. 생각해보세요. 이재명 재판은 대법원에 갔더니 9일 만에 판결하고.◎ 박정호 > 파기환송 해버리고.◎ 신장식 > 파기환송 해가지고 집행관 송달해가지고 당선 전에 빨리 끝내려고 하는데 저기는 왜 늦어? 그거 이유가 있는 거예요. 이런 게 사법부의 독립을 저해하는 겁니다. 스스로. 제 살을 깎아 먹는 거예요. 그런데다가 나는 진짜 이해가 안 가. 저분 빠루 얘기를 계속하는데. 제가 아는 바로는 저도 그날 현장에 있었어요. 의안과 앞에 가서 밀당했어요.◎ 박정호 > 문을 잠그고 안 열어주니까.◎ 신장식 > 그때 상황을 잘 보시면 김정재 의원, 그다음에 이은재 의원 이런 분들이 의안과에 의안 접수를 못 하게. 그때 공수처법하고 뭐 몇 개 법안 의안 접수를 못 하게.◎ 박정호 > 연동형 비례제 뭐 이런 거.◎ 신장식 > 예. 연동형 비례제하고. 안에서 문을 걸어 잠그고 안 나왔어요. 그리고. 그러다 보니까 이제 팩스로 접수한다 그래서 팩스로 접수해서 들어갔어. 근데 이거를 확, 이은재 의원이지. 확 찢어서 자기가 넣어버리고. 왜 먹지 그랬어. 그거 먹는 거 아니야 원래? 그리고 팩스 코드를 뽑습니다.◎ 박정호 > 전원을 빼버렸어.◎ 신장식 > 전원을 뽑아요. 근데 그때 참 재밌는 일이 있었어. 그때, 지금은 사실은 그렇게 의안과에 접수하는 건 퍼포먼스를 위해서 하는 거고.◎ 박정호 > 지금 뭐 온라인을 하는데.◎ 신장식 > 온라인으로 전자 접수를 다 한단 말이에요. 근데 이제 전자 접수를, 전자 접수가 그때 6년 전에 처음으로 한 거예요, 처음으로.◎ 박정호 > 음 맞아요. 그때 한다고. 예.◎ 신장식 > 이게 2018년인가 이게? 2019년이에요?◎ 박정호 > 2019년.◎ 신장식 > 2019년 초에 처음 전자 접수를 한 거니까 이게 의안이 접수가 됐는지 안 됐는지 당시 야당 측에서도, 당시 여당 측에서도 민주당이나 정의당 측에서도, 의안과에서도 이거 접수가 됐다고 해야 되나 말아야 되나.◎ 박정호 > 음. 처음이다 보니.◎ 신장식 > 네. 처음이다 보니. 지금 같으면 그런 일이 벌어질 일도 없어요, 사실은.◎ 박정호 > 옛날에 보면 국회 열리면 그 앞에 줄 서가지고 2박 3일, 3박 4일 서가지고 막.◎ 신장식 > 첫. 첫 접수. 1호 법안. 그런 거 했단 말이에요. 근데 요즘은 그렇게 안 한다고. 온라인으로 하면 돼요. 자 근데 그때 거기를 다 막고 있으니까 이거 문을 열어야 될 거 아니야. 의안과가 점거돼 있는 상태였던 거예요. 당시 점거돼 있는 데가 두 개였는데 하나는 의안과. 그다음에 채이배 의원실. 감금돼 있었잖아.◎ 박정호 > 하 그것도 참 진짜 영화 같은 일입니다.◎ 신장식 > 거기서 막 노래 부르고. 채이배 의원실도 그 건너편에 가가지고 건너편에서 창문 열고 얘기하면 채이배 의원이 보여요. 그 문 앞에도 가보고 건너편에도 가보고. 이게 무슨 일이야 도대체. 의원을 감금하고 의안과를 접수하고. 그리고 저 빠루를 들고 있는. 또 빠루 저 사진. 저거 제가 알기로는 국회 방호과에요. 그렇게 알려졌어요.◎ 박정호 > 그니까 그 문을 열어야 되니까. 불법적인 사태를 정리해야 되니까.◎ 신장식 > 문을 열어야 되니까. 국회를 불법 점거하고 있으니까. 근데 저거를 그렇게 저렇게 얘기를 해봤자 그냥 나빠루야.◎ 박정호 > 아니 빠루 들고 있는 건 맞잖아요.◎ 신장식 > 아 이거는 박지원 의원이 하신 말씀입니다. 나빠루! 하고 의정에서. 제가 저는 감히 초선 따위가 5선 의원님께.◎ 박정호 > 가만히 계세요.◎ 신장식 > 예. 가만히 말씀을 드리는 거고. 5선인 박지원 의원님이 말씀하신 거예요. 법사위장에서 나빠루 이렇게 부르시더라고.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 신장식 > 초선이 무슨 뭐 제가 그런 말씀 드릴 수 있겠습니까. 아 저거 들고 왔잖아.◎ 박정호 > 자 지금 2019년의 나경원 의원 모습, 그리고 방금 전의 나경원 의원이 신상 발언하는 모습입니다, 의총에서.◎ 신장식 > 그러다 보니까 이제 드럼통에 가 있는, 드럼통에 들어가 있는 나경원. 그다음에 막 가부키 분장을 하고 드럼통에 가 있는 나경원.◎ 박정호 > 아 밈들이.◎ 신장식 > 밈들이 돌지 않습니까.◎ 박정호 > 아 맞아요. SNS에.◎ 신장식 > 아니 그니까 나는 코끼리는 생각하지 마 좀 다시 읽어봤으면 좋겠다.◎ 박정호 > 계속 이제 회자가 되고 들여다보게 되고 찾아보게 되고 이런 건데. 나경원 의원은 이 빠루는 민주당과 경호처가 든 거다. 민주당이 폭력 프레임 씌워서 의회 독재 가속화 획책을 하고 있다 이런 얘기를 계속 주장하고 있네요.◎ 신장식 > 아 그때 그때 정말. 에피소드. 나경원 의원이 당시 원내대표였잖아요. 그럼 이제 법사위든 어디든 뭐 이런 데 가서 회의장 앞에서 막 드러눕고 회의장 앞에서 대치를 합니다. 그러면 갑자기 나경원 의원이 머리가 휙 하고 올라와요. 그리고 거기서 막 뭐 얘기를 해.◎ 박정호 > 아 저 기억나요.◎ 신장식 > 목소리가 크지는 않아가지고 잘 들리진 않는데.◎ 박정호 > 딱 얼굴은 보여. 막 올라와.◎ 신장식 > 예. 갑자기 사람 머리 위로 확 올라와요. 우와 어떻게 하는 거지 하고 봤더니 비서진이 딛고 올라갈 요만한 조그마한 탁자를 들고 다닙니다. 그걸 옆에 끼고 들고 다녀요 계속.◎ 박정호 > 현장 지휘할 때 되면 딱 올라가게.◎ 신장식 > 딱 올라가. 기억나시죠? 뭐지 하고 보니까 들고 다녀. 예? 들고 다녀. 나경원 의원님에게 이 뭐라고 해야 돼.◎ 박정호 > 체어맨이라고 해야 돼, 체어맨?◎ 신장식 > 체어맨? 체어맨이 아니라 탁자맨? 탁자걸이었어요 걸.◎ 박정호 > 아 예. 여성 보좌진이 들고 다니던 모습도 새록새록 떠오르는데. 어떻게 될 것 같습니까? 이게 징역 2년 구형이 됐어요.◎ 신장식 > 좀 낮게 구형됐는데요.◎ 박정호 > 낮게 구형됐다. 징역 2년이면 그래도 실형을, 집행유예 정도는 나오지 않을까라는 생각도 들기도 하고.◎ 신장식 > 뭐 집유나 벌금이 나올 수 있죠. 집유만 나와도. 국회선진화법은 500만 원 이상 벌금.◎ 박정호 > 맞아요. 벌금 500만 원 이상이면 의원직.◎ 신장식 > 의원직 박탈에.◎ 박정호 > 5년 피선거권 사라집니다.◎ 신장식 > 그다음에 집행유예로 가면.◎ 박정호 > 이상 되면 10년.◎ 신장식 > 10년. 그렇게 됩니다.◎ 박정호 > 아 세긴 세요. 뭐 항소할 것 같은데.◎ 신장식 > 항소해서 시간이 엄청 지나겠죠. 그래서 나경원의 운명은 다음 총선에서 결정이 되는 거예요. 다음 총선에서 동작에서 나경원 의원을 우리 동작 주민들이 낙선을 시켜주시면 선거 결과와 관계없이. 선거 나가가지고 정치 탄압이다 어쩌고저쩌고 이렇게 얘기할 거예요 뻔히. 본인이 피해자인 양 할 거예요.◎ 박정호 > 3심까지 가고 이렇게 되면 시간이 늘어지니까.◎ 신장식 > 예. 그러면 총선이 지나갈 수 있어요. 근데 사실은 원래 633. 선거 재판은 633 하라고 했거든요. 1심 6개월, 2심 3개월, 대법 3개월. 이재명 대표 판결하듯이 9일 만에 빠르게 저는 총선 전에 정리하는 게 사법부가 정치적으로 독립됐다라고 하는 작은 상징이라도, 작은 성과라도 국민들이 인정받을 수 있는 길이라고 생각합니다. 나경원 재판은 6년을 끌면서 사법부의 신뢰가 이미 땅에 떨어졌어요.◎ 박정호 > 그것도 사법부의 신뢰를 해하는 그런 일이었는데.◎ 신장식 > 그 신뢰를 회복하고 싶다면 총선 전에 끝내셔야 돼요. 올해 안에는 2심을 끝내고 내년 상반기 중에 끝내야 됩니다. 대법까지.◎ 박정호 > 대법까지 끝내라. 근데 우리 '시티뮤직'님께서 '대법원까지 12년 갈 듯.' 이렇게 또.◎ 신장식 > 아 6년씩. 633이. 아! 633이 6개월 3개월 3개월이 아니라 6년 3년 3년인가요? 아니야.◎ 박정호 > 아 아니야 그러면 안 돼!◎ 신장식 > 633은 6개월 3개월 3개월입니다.◎ 박정호 > 네. 633. 어유.◎ 신장식 > 아이고 개선장군 나셨네. 개선장군 나셨어.◎ 박정호 > 예. 막 그냥 난리가 났었어요, 아까.◎ 신장식 > 저분도 지금 특검에 가서, 내란 특검 가서 조사받으셔야 되잖아. 윤석열이랑 무슨 통화 했냐고.◎ 박정호 > 그렇죠. 그것도 있고. 지금 조사받을 게 지금 많은 그런 상황이다라고 다시 한번 짚어드리겠습니다. 짚어드리겠고. 지금 뭐 독립 얘기를 우리가 많이 하고 있는데. 이어서 독립기념관장 얘기도 좀 해 보죠.◎ 신장식 > 김형석.◎ 박정호 > 김형석 독립기념관장. 오늘 보니까 김용만 민주당 의원 해가지고 현장에 또 갔더라고요. 현장에 가서 여기서 지금 출근 저지 투쟁 우리 시민들이 하고 있지 않습니까. 법적인 대응을 또 김형석 관장이 한다 뭐 이런 얘기도 있던데.◎ 신장식 > 다 뭐 민주당 세력들이고 뭐 이러던데 우리도 열심히 하고 있어. 김 관장님. 김형석 관장 대해서 제가 며칠 전에 기자회견 하나 했어요.◎ 박정호 > 지금 이게 현장 모습이에요 지금. 지금 실시간으로 보고 계십니다.◎ 신장식 > 예. 이건 현장 모습이고. 점거 투쟁 28일 차고. 근데 김형석 관장이 지난번에 상임위원회에서는 정무위의 본부가 소관 부처기 때문에 김형석 관장하고 이야기를 많이 합니다 사실. 많이 이런저런 하는데. 이제 두 가지 점이 있어요. 하나는 이 양반이 기관평가가 점수가 안 좋아요. 막말만 하는 게 아니라 기관 운영 자체를 경영 능력도 없어요.◎ 박정호 > 평가 자체가 안 좋네. 예.◎ 신장식 > 평가 자체가 안 좋아서. 특히나 뭐냐 하면 항일 사업과 관련돼서 조사하고 연구하고 하는 게 D야, D.◎ 박정호 > D.◎ 신장식 > 그런 것 때문에 평가, 경영 평가가 안 좋은 거예요. 그러다 보니까 무슨 일이 벌어졌느냐. 원래 기관평가를 하면 경영 평가 성적이 최소한 이 정도가 나온다라고 생각을 해서 그것까지를 예산에 넣어서 직원들에게 성과급을 줍니다. 성과급을 제대로 못 받는 거예요 지금. 성과급을. 첫 번째. 경영. 막말만이 문제가 아니고 경영도 못 한다. 1번. 그다음에 내란 직전 11월달에요 김장환 목사. 그다음에 이배용 교육위원장, 금거북이. 금거북이 이배용. 이런 분들이 쫙 모여서 국가조찬기도회라는 걸 합니다. 국가조찬기도회. 근데 김형석 관장이 거기를 가요. 그 국가조찬기도회에 모였던 사람들이 내란 연루자가 한둘이 아니에요. 김건희 특검 피의자가 수두룩 뻑뻑해. 그날 11월달에 어찌 보면 윤석열도 참여를 하고 어찌 보면 마치 결의대회 하나 하는 느낌이 들 정도의 국가조찬기도회에 김형석이 참석을 하는데 그거를 업무추진비로 결제를 해요. 참석 비용을. 거기 가서 기도하면서 무슨 업무를 추진하고 무슨 업무. 내용, 업무 협조 이렇게 돼 있어요.◎ 박정호 > 기도하는 것도 업무야?◎ 신장식 > 이게 무슨 말이나 돼요? 그 액수가 그렇게 크진 않아. 9만 원이야. 근데 그따위로 쓰라고 법인카드 준 게 아니에요. 국민들이. 내란 세력들이랑 결의대회 하는 것 같은 그 국가조찬기도회. 거기 김형석 관장이 왜 대한민국 국민이 준 세금으로 법인카드로 결제해가지고 참석을 합니까. 자격이 없어요, 기본적으로. 막말에 뉴라이트 역사관. 경영 평가. 경영도 제대로 못 해. 내란 세력 결의대회 하는 것 같은 거기에 우리 국민 세금으로 결제해. 무슨 자격이 있습니까.◎ 박정호 > 그런 업무 능력도 그렇고 업무추진비 쓴 이런 모습도 그렇고 또 발언도. 우리가 익히 알다시피 전혀 독립기념관장으로서 맞지 않는 발언을 하고. 견딜 수 없다. 그래서 점거 농성까지 들어가 있는데.◎ 신장식 > 네. 그래서 알박기 내란 세력들을 뿌리 뽑아야 되는데. 제가 정무위하고 운영위에 있으니까. 알박기 내란 세력 중에 정무위에서 뿌리 뽑아야 될 사람은 김형석. 그다음에 유철환 국민권익위원장. 디올 백 300만 원 받아도 좋다. 부인들은. 그 처리 과정에서 우리 한 분이 돌아가시기도 했던. 그러고도 뻔뻔하게 그 자리에 앉아계신 유철환. 운영위에서는 인권위원장 안창호. 반 인권위원장이지. 반드시 이 사람들, 이 세 사람들 뽑아내겠다라는 생각으로 지금 정기국회 임하고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 자 지금 보니까 윤석열 같은 경우는, 윤석열 변호인이 또 이런 얘기를 하고 있네요. 윤석열이 요청한 성경과 기독교 관련 서적을 확대 복사해서 책처럼 다시 엮은 다음에 구치소에 반입을 했다. 그러니까 윤석열 시력이 급격히 나빠져가지고 이런 조치를 했는데. 특히 성경 시편을 집중해서 보는 사람이다. 뭐 이렇게 변호인단이 얘기를 하고 있네요.◎ 신장식 > 아니 그거 뭐 그냥 저 이제 남은 세력이 미국의 극우 MAGA 세력과 연결된 기독교 근본주의. 근본주의도 아니야. 소위 그런 복음주의라고 얘기하는. 그렇게 얘기해도 어려우니까 전광훈 손현보 류만 남은 거 아니에요. 지금 손현보 구속됐다고 장동혁 대표는 쪼르르 가서 그 앞에 가서 종교 탄압이다라고 얘기를 하고 있고. 뭔 종교 탄압이야, 선거법 위반인데.◎ 박정호 > 법을 어겼으면 그에 대한 처분을 받는 건 당연한 건데.◎ 신장식 > 아니 뭐 목사는 그럼 아무 데서나 길 건너도 체포하면 종교 탄압인가? 아 이걸 분리를 해야 될 거 아니야. 그리고 종교의 자유에 대해서 오해하는 게 있어요. 종교의 자유는 사상과 양심의 자유의 특별판이거든요. 그거는 침해할 수 없어요. 어떤 종교를 가진다는 건. 우리 그 누구야 영화배우 사이언톨로지교 이런 거 믿잖아요.◎ 박정호 > 아 톰 크루즈?◎ 신장식 > 톰 크루즈. 사이언톨로지. UFO를 믿든 뭐를 하든 그거는 그분들의 사상과 양심의 자유의 영역이지만 종교 활동은 합법적 범위 안에서 있어야 돼요.◎ 박정호 > 합법적인 범위 안에서.◎ 신장식 > 종교 활동은.◎ 박정호 > 네. 종교 활동은.◎ 신장식 > 그러니까 종교의 자유와 종교 활동의 자유를 구분하셔야 돼요. 그거를 일부러 섞어 쓰면 안 돼요. 장동혁이 모를까? 알아요. 판사 출신인데. 그냥 막무가내로 그쪽을 우리 편으로 만들어야 되겠다라는 생각밖에 없는 거예요.◎ 박정호 > 음. 그 생각에 성경을 본다 뭐 시편을 본다.◎ 신장식 > 거기에다가 어필하는 거지.◎ 박정호 > 아. 다 정치적으로 자기한테 유리한 대로 이걸 하나하나 끼워 맞추고 있는.◎ 신장식 > 끼워 맞추고 있는 거죠. 끼워 맞추고 있는 거고. 다시 말씀드리지만 종교의 자유는 누구도 침해할 수 없습니다. 이 종교를 믿지 말라고 얘기할 수 없어요. 그게 뭐 무속이 됐든 사이언톨로지든. 뭐 그다음에 일본 그 뭐야. 마 뭐였죠? 일본 그 건진 법사 법당에서 나온 거.◎ 박정호 > 아 아마테라스.◎ 신장식 > 예. 아마테라스. 그걸 걸어 놓든. 그거를 침해할 수는 없어요. 다만 말하자면 코란이냐 칼이냐라는 식으로 야 칼 맞을래, 코란 읽을래 이렇게 하는 건 종교 활동의 자유가 아니거든. 종교 활동. 이거는 제한을 받아야 되는 거죠. 교회를 이끌고 정치 활동을 한다? 근데 정치 활동 과정에서 공직선거법을 어겼다? 그거는 종교의 자유가 아니에요. 종교의 자유의 영역 자체가 아니에요.◎ 박정호 > 그렇죠. 누가 보더라도 그걸 뭉뚱그려가지고 마치 종교 탄압. 윤석열 지지층이 탄압받고 있는 것처럼 만들면 안 된다.◎ 신장식 > 그리고 제가 아는 바로는 큰 글자 성경이 어르신들을 위해서 따로 있어요. 뭘 그걸 복사를 해서 더 큰 글자로 만들어. 쇼하고. 아니 큰 글자 성경이 있다니까. 어르신들 보게.◎ 박정호 > 예. 맞아요. 있긴 있어요.◎ 신장식 > 저는 뭐 기독교 신자는 아니지만 내가 큰 글자 성경 있는 건 알아요. 어르신들 보시는 거.◎ 박정호 > 도서관에 가면 책도 큰 글자 책도 있고 뭐 그렇긴 합니다. 일반 책도 마찬가지고.◎ 신장식 > 아 그럼요. 그럼요. 로스쿨 변호사 시험 볼 때도 시력이 매우 약한 사람들을 위해서 큰 글자 시험지가 있어요. 따로 신청하면. 큰 글자 시험지도 나와요. 큰 글자 성경 있다고!◎ 박정호 > 네. 큰 글자 성경을 보길 바라겠습니다. 자 지금 시간이 10시 36분을 지나고 있는데. 김형석 관장 얘기도 했고. 내란 종식이 아직 안 됐다라고도 강조를 하고 있는데. 결국 조국혁신당도 내란 종식을 위해서, 확실히 내란 종식을 만들기 위해서 여러 가지 노력을 하고 있고 법안도 계속 추진하고 있는데. 어제 서왕진 원내대표도 단체 연설, 교섭단체 대표연설 통해가지고.◎ 신장식 > 비교섭단체 대표연설.◎ 박정호 > 비교섭단체죠. 맞아요. 얘기를 했는데. 검찰개혁 포함해가지고. 어떻습니까?◎ 신장식 > 예. 검찰개혁 당연히 검찰개혁 해야 되고 사법개혁 해야 되고. 그다음에 이제 한 가지 더 강조를 했던 건 정치개혁이 필요하다.◎ 박정호 > 정치개혁이 필요하다.◎ 신장식 > 예. 정치개혁이 필요하다. 특히 진보 개혁 5당이 함께 선언했던 선언문 안에 있는 광역자치단체장 결선투표제. 뭐 결선투표제라고 표현이 돼 있습니다만 저희들은 내년에 광역자치단체장부터 결선투표 해야 되는 거 아니냐. 대통령께서는 대통령 결선투표제까지 하자는 게 확고한 신념이잖아요. 왜냐면 그게 지난번처럼 키세스 우주 연합군 만드는 데 훨씬 클리어하기 때문에 그래요. 결선투표에서 다 출마를 해서 1차 투표하고 과반이 안 되면 유력 후보에게 진보 개혁 진영 깔끔하게 표를 몰아주고 정치 협상을 통해서. 그 표를 몰아주면서 정치 협상을 통해서 서로 합의를 이끌어내는. 이게 깔끔하거든요 그게. 누가 뭐 사퇴를 하냐, 뭐 언제 사퇴하냐, 뭐 이 맨날 그게 반복되잖아. 뭐 투표용지 인쇄 전에 해야 된다. 예비 투표, 사전 투표 전에 해야 된다. 사전 투표 첫째 날 하면 무효표가 얼마나 나오고 이런 거 다 따져봐야 돼. 아 그러지 말고 결선투표로 깔끔하게 끝내자. 그러면 이제 내년 지방선거 있으니까 광역단체장부터 결선투표 하자. 그다음에 지금은 기초의원이 2인 또는 4인인데 대부분 2인 선거구에요. 그러다 보니까 양당이 짝 갈라 먹는단 말이야. 또는 대구·경북에 우리 임미애 의원이 3~5인 선거구제를 하자고 굉장히 열심히 뛰고 있어요. 왜냐하면 그렇게 해야, 3~5인 선거구가 돼야 국힘 이외의 세력들이 영남에서 기초의회 광역의회에 들어갈 수가 있어요. 안 그러면 2인 선거구에서 국힘이 다 돼요 지금.◎ 박정호 > 국힘이 다 돼요, 지금은 또?◎ 신장식 > 예. 대구·경북은 그런 경우가 많아요. 물론 민주당이 많이 올라왔지만. 근데 3~5인 선거구를 하면 민주당이, 또는 진보 개혁 진영이 적어도 한 석은 들어갈 수 있거든. 그렇게 해서 3분의 1이라도 안정적으로 진보 개혁 세력들이 의회 진출을 해야 그거를 종잣돈 삼아서 그다음으로 그다음으로 나아갈 수가 있어요. 그래서 3~5인 선거구제에 임미애 의원은 거의 목숨 걸고 지금 뛰고 계세요. 우리 동의합니다. 3~5인 선거구제 했으면 좋겠어요.◎ 박정호 > 그렇네요. 그런 것도 우리가 지방선거 앞두고 뭘 이제 바꿀 게 있고 개혁적인 걸 어떤 걸 해야 되는지도 짚어봐야 되는 게 필요하다.◎ 신장식 > 아 당연히. 그래서 그 부분을 굉장히 강력하게 말씀을 드렸습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이 사법개혁, 또 검찰개혁도 마찬가지고. 정치개혁까지 해내야 된다. 조국혁신당 또 민주당 어떻게 논의하고 협의해나갈지도 지켜보도록 하겠습니다. 의원님 이제 보내드릴 시간이 다 돼가지고. 말씀 나누다 보니까. 못다 한 말씀은 다음 기회에 듣도록 하고. 끝으로 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 좀 들어보겠습니다.◎ 신장식 > 아 뭐 못다 한 말씀은 뭐 하여튼 간에 죄송합니다. 저희들이 더 잘했어야 되는데 죄송하고. 더 잘하기 위해서 노력하고 있습니다. 백척간두에서 진일보한다는 마음으로 가고 있고. 우리 사실은 이 공동체 모두가 지금 치유를 받아야 될 상태가 돼 있어요. 의견이 막 나뉘고 그러기도 합니다. 한 세 가지 겹이 있는 것 같아요. 하나는 피해자와 가해자의 관계라는 것이 있죠. 거기서 일어난 일들. 엄벌해야 되고 일벌백계 해야 됩니다. 하지만 이것이 피해자를 지원한다는 이름하에 그런 마음이 피해를 또 과장하게 되면 피해자는 또 상처를 받아요. 그래서 이 하나의 겹이 있고. 두 번째 겹은 언론과 국민들의 지탄과 비판. 그리고 뭐 반성하고 제대로 잘해라 이런데 이제 언론이나 이런 데서 여기서 이런저런 이야기들이 나오면서 굉장히 사실과 다른 이야기들 많이 왔다 갔다 하고 그리고 가해자와 피해자, 소위 피해자와 당원들이 굉장히 상처를 많이 받는 게 있고요. 그다음에 마지막으로 보자면 사실은 정치적 의도를 가진 공격도 분명히 있습니다. 사실관계를 과장하고 부풀려서 조국혁신당의 싹을 잘라버려야 되겠다. 조국 대선 후보 싹을 잘라버려야 되겠다라고 하는 정치적 의도를 가진 공격도 분명히 보입니다. 그래서 이런 부분들에 대해서는 저희들이 가짜뉴스 대응단. 가짜뉴스. 아니 의견을 표명하는 건 저는 좋아요. 그건 뭐 누구에게나 의견이 있으니까. 하지만 가짜뉴스를 가지고 이야기하는 것은 좀 대응을 해야 되겠다. 근데 제가 이제 우리 당원 여러분들께 꼭 드리고 싶은 말씀은 아까 말씀드린 언론에서의 비판, 그다음에 정치적 의도를 가진 공격. 그것을 핑계로 피해자를 공격하시면 안 돼요. 그건 안 됩니다. 분리해야 됩니다. 피해자는 피해자를 보호, 피해자의 신뢰 회복을 위해서 당이 노력하는 것은 그것대로 하되. 언론이나 정치적 의도를, 언론에서 조금 왜곡되게 나오거나 하는 부분들은 바로 잡고. 뭐 정정보도 요청도 하고 이렇게 하고. 비판은 달게 받고. 그다음에 정치적 의도를 가진 공격에 대해서는 그것이 의견인 한 존중하되 가짜뉴스인 경우는 법률상에 단호하게 대응을 하고. 이렇게 해야지 언론에서 또는 정치적 의도를 가진 공격이 있다고 해서 피해자 탓을. 너 때문에 이렇게 됐어라고 하는 피해자 탓을 하시는 거는 그거는 아니다. 그렇게 하지는 않으셨으면 좋겠다라는 부탁의 말씀을 꼭 드립니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 의원님 말씀 잘 들었습니다.◎ 신장식 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 고맙습니다. 네. 지금까지 신장식 조국혁신당 의원과 말씀을 나눠 봤습니다.