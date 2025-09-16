청수성당을 품은 도시가 김포의 미래다

큰사진보기 ⓒ 청수성당 관련사진보기

정부에서 추진 중인 김포한강 콤팩트시티는 수도권 주택난 해소와 김포 균형발전을 위한 국가적 프로젝트다. 콤팩트시티는 주거·교통·산업·문화가 집약된 미래형 도시 모델로 설계되고 있다. 하지만 지금 김포시민들 사이에서는 이 개발계획에 포함된 장기동 소재 "청수성당" 존치 여부를 둘러싸고 깊은 논쟁이 이어지고 있다.청수성당은 김포 장기동·장기본동을 관할하는 본당으로 신자 수 8천여 명, 매주 1,500여 명이 미사에 참여한다. 김포시 전체 천주교 신자는 5만 명, 김포시민 전체는 50만 명에 달한다. 청수성당은 단순한 종교시설이 아니라, 청소년 교육, 노인 돌봄과 영성교육, 지역봉사, 문화행사 등 지역 공동체의 중심 허브 역할을 한다.만약 청수성당이 철거된다면 장기동·운양동 지역은 성당 이용 서비스가 완전히 사라지고, 신뢰와 연대에 기반한 공동체 기반이 붕괴될 위험이 크다. 새로운 개발지에 새 성당이 들어서더라도 기존 생활권 신자들은 신앙·사회활동에서 상당한 불편과 단절을 경험할 수밖에 없다.국토부의 '공공주택 업무처리지침' 제12조의 5는 "토지이용계획상 수용이 가능한 경우" 또는 "공익상·경제적으로 현저히 유익한 경우" 건축물을 존치할 수 있도록 규정하고 있다.청수성당은 개발 예정지 경계선에 위치해 있어 현 토지이용계획상 존치가 가능하며, 2015년에 신축한 건물로 안전하고 향후 40년 이상 활용 가능한 공익시설이다. 법적 근거와 공익적 가치가 모두 충족된다.서울의 명동성당은 우리나라 천주교 신앙의 상징일 뿐 아니라, 민주화운동의 성지이자 서울 도심의 역사적·문화적 자산이다. 1980~90년대 대규모 도심재개발 과정에서도 성당 건물을 철거하지 않고, 주변 도로·광장·공원을 재설계해 성당 중심의 열린 도시공간을 만들었다. 그 결과 명동성당은 오늘날 서울의 대표적 문화·관광 명소가 되었고, 도시와 종교·시민이 공존하는 모범사례로 남았다. 김포 콤팩트시티 역시 청수성당을 존치하고 주변을 커뮤니티 광장·녹지축·보행로로 설계한다면, 오히려 도시의 정체성과 공동체성을 강화하는 계기가 될 수 있다.현재 김포시 11개 성당과 5만여 신자들은 김일회 신부를 중심으로 인천교구 청수성당 존치 청원 서명운동을 전개하고 있다. 온라인·오프라인 서명에 참여한 시민들은 "청수성당을 품은 콤팩트시티"를 요구하고 있다. 이는 단순한 종교계 요구가 아니라, 50만 김포시민의 삶의 질과 공동체 기반을 지키기 위한 시민운동이자 국민주권 실현의 요구다.김포한강 콤팩트시티는 단순한 주택단지가 아니라 김포시 미래 공동체를 설계하는 프로젝트다. 균형 있는 개발로 주택뿐 아니라 종교·문화·교육·복지 인프라를 함께 고려해야 진정한 콤팩트시티가 만들어져야 한다. 뿐만아니라 혼합 토지이용 설계로 청수성당을 존치하고 커뮤니티 광장, 문화시설, 생활SOC를 연계 배치하면 도시 브랜드와 주민 만족도가 높아진다. 특히 국민주권과 시민행복이 강조되는 시대일수록 사회적 합의 절차를 강화하여 국토부·LH·지자체·종교계·시민이 함께 참여하는 공론화위원회를 운영해 갈등비용을 줄이고 개발 신뢰성을 확보해야 한다. 이처럼 국제·국내 사례 활용하여 일본 도야마·덴마크 오르후스 같은 해외 콤팩트시티뿐 아니라 명동성당 같은 국내 보존사례를 적극 참고할 필요가 있다.국토부는 청수성당을 존치하는 방향으로 김포콤팩트시티를 재설계해야 한다. 이것은 단순한 건축물 보존이 아니라, 공유자산(커먼즈) 보존과 시민공동체 회복을 동시에 이루는 길이다. 청수성당을 품은 콤팩트시티는 김포시민, 5만 천주교 신자, 나아가 50만 시민 모두가 만족할 수 있는 지속가능한 도시모델이 될 것이다.국민주권 시대의 도시개발은 시민의 목소리를 외면하지 않는다. 청수성당을 존치하고, 김포한강 콤팩트시티가 대한민국에서 가장 모범적이고 사람 중심의 신도시로 자리 잡기를 기대한다./ 전 대통령직속 국정기획위원회 국가균형성장특위 자문위원