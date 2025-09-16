김태흠 "도지사가 표를 위해 저잣거리서 물건 팔아선 안 돼"

▲”도지사가 표를 위해 저잣거리서 물건 팔아선 안 돼“ 16일 당진시 순방에서 열린 언론인 간담회에서 김 지사는 “어떻게든 좋은 평가를 받으려고 돌아다니는 모습은 저잣거리에서 물건 하나 팔려고 별의별 짓 다 하는 것과 똑같다. 도지사는 그러면 안 된다”고 강조했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲김태흠 지사가 16일 내년 지방선거에 임하는 심정을 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김태흠 충남도지사가 내년으로 다가온 지방선거에 임하는 심정을 밝혔다.16일 당진시 순방에서 열린 언론인 간담회에서 김 지사는 "어떻게든 좋은 평가를 받으려고 돌아다니는 모습은 저잣거리에서 물건 하나 팔려고 별의별 짓 다 하는 것과 똑같다. 도지사는 그러면 안 된다"고 강조했다.김 지사는 국회의원 선거 5번과 도지사 선거를 치른 자신의 경험을 이야기하며 "지방선거가 10개월 정도 남으니까 '천안, 아산에 인구가 많으니까 집중하는 게 어떻겠냐' 등 다양한 좋은 이야기를 해주는데 다 의미가 없다"고 말했다.김 지사는 "다만 그래도 정도와 길이 있다면 자기 맡은 역할에 최선을 다하는 것이 올바른 평가를 받을 수 있는 길"이라며 "선거에 이기려고 발버둥 치며 돌아다니고 행동하는 부분들은 추하다. 저는 그렇게 안 한다"고 말했다.이어 "남의 평가가 문제가 아니고 스스로에 대한 평가가 중요하다"면서 "현재의 평가보다도 '김태흠이 도지사 할 때 충남 전체에 대한 그림을 그리면서 열심히 했고, 성과가 있었다'는 미래에 대한 평가를 받겠다"고 밝혔다.