창원시 폐기물 위탁업체, 실업급여 부정행위 들통

창원고용노동지청, 실업급여 부정행위 조사 결과 통보서

경남 창원시로부터 생활폐기물 수집운반을 위탁받은 업체가 실업급여를 부정수급한 사실이 밝혀져 고용노동부가 환수 조치를 했다.부산지방고용노동청 창원지청은 창원지역 생활폐기물 수집운반 업체에 대해 실업급여 부정행위신고 조사결과를 통보한 것으로 16일 알려졌다.창원고용노동지청은 위탁업체에 대해 "사업주와 공모하여 부정수급 한 정황이 확인되었다"라고 통지했다. 위탁업체의 실업급여 부정수급일은 51일이고 부정수급액은 336만6000원이다.지청은 앞서 조사에서 2023년 기처분된 부정수급일 10일과 부정수급액 66만원을 확인했고, 추가로 부정수급일 41일과 부정수급액 270만6000원을 확인한 것이다.지청은 실업급여 부정행위에 대한 (추가)신고가 있어 해당 업체를 조사해 이같이 밝혀낸 것이다.다른 위탁업체에서 2022년 12월 정년퇴직한 사람이 실업급여를 받는 속에 2023년 위탁업체에 취업해 임금을 받았던 사실이 드러난 것이다. 위탁업체 경영진 2명이 공모한 혐의를 받고 있다.실업급여는 고용보험 가입 노동자가 실직하여 재취업 활동을 하는 기간에 소정의 급여를 지급함으로써 실업으로 인한 생계불안을 극복하고 생활의 안정을 도와주며 재취업의 기회를 지원해 주는 제도를 말하고, 경영상 해고와 권고사직, 계약만료, 정년퇴직 등 사유일 때 받을 수 있다.관련 규정에 보면, 실업급여를 부정수급하면 관련자와 공모자는 3년(5년) 이하의 징역 또는 3000만 원(5000만 원) 이하의 벌금형에 처하도록 하고, 반환하도록 되어 있다.실업급여 부정행위를 신고하면 부정수급액의 20%를 포상금으로 지급하도록 되어 있다.창원고용노동지청 관계자는 "해당 업체에 대해서는 환수조치를 한다"라며 "규정 위반을 하게 되면 관련자와 공모자는 검찰에 송치를 하게 된다"라고 밝혔다.