메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
창원시 폐기물 위탁업체, 실업급여 부정행위 들통

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.09.16 13:46최종 업데이트 25.09.16 15:01

창원시 폐기물 위탁업체, 실업급여 부정행위 들통

창원고용노동지청, 부정수급일 51일에 336만원 환수

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
창원고용노동지청, 실업급여 부정행위 조사 결과 통보서
창원고용노동지청, 실업급여 부정행위 조사 결과 통보서 ⓒ 윤성효

경남 창원시로부터 생활폐기물 수집운반을 위탁받은 업체가 실업급여를 부정수급한 사실이 밝혀져 고용노동부가 환수 조치를 했다.

부산지방고용노동청 창원지청은 창원지역 생활폐기물 수집운반 업체에 대해 실업급여 부정행위신고 조사결과를 통보한 것으로 16일 알려졌다.

창원고용노동지청은 위탁업체에 대해 "사업주와 공모하여 부정수급 한 정황이 확인되었다"라고 통지했다. 위탁업체의 실업급여 부정수급일은 51일이고 부정수급액은 336만6000원이다.

AD
지청은 앞서 조사에서 2023년 기처분된 부정수급일 10일과 부정수급액 66만원을 확인했고, 추가로 부정수급일 41일과 부정수급액 270만6000원을 확인한 것이다.

지청은 실업급여 부정행위에 대한 (추가)신고가 있어 해당 업체를 조사해 이같이 밝혀낸 것이다.

다른 위탁업체에서 2022년 12월 정년퇴직한 사람이 실업급여를 받는 속에 2023년 위탁업체에 취업해 임금을 받았던 사실이 드러난 것이다. 위탁업체 경영진 2명이 공모한 혐의를 받고 있다.

실업급여는 고용보험 가입 노동자가 실직하여 재취업 활동을 하는 기간에 소정의 급여를 지급함으로써 실업으로 인한 생계불안을 극복하고 생활의 안정을 도와주며 재취업의 기회를 지원해 주는 제도를 말하고, 경영상 해고와 권고사직, 계약만료, 정년퇴직 등 사유일 때 받을 수 있다.

관련 규정에 보면, 실업급여를 부정수급하면 관련자와 공모자는 3년(5년) 이하의 징역 또는 3000만 원(5000만 원) 이하의 벌금형에 처하도록 하고, 반환하도록 되어 있다.

실업급여 부정행위를 신고하면 부정수급액의 20%를 포상금으로 지급하도록 되어 있다.

창원고용노동지청 관계자는 "해당 업체에 대해서는 환수조치를 한다"라며 "규정 위반을 하게 되면 관련자와 공모자는 검찰에 송치를 하게 된다"라고 밝혔다.

#실업급여

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사학교폭력 피해, 언어폭력>따돌림>신체폭력 순으로 많아

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초