김동연, '경기도지사 민주당 후보 적합도' 오차 밖 1위... 범보수는 김은혜

정치

인천경기

25.09.16 13:23최종 업데이트 25.09.16 13:53

경기도민 여론조사, '내일이 지방선거라면 어느 후보?' 민주당 51.3%, 국민의힘 31.9%, 조국혁신당 2.3%.

김동연 경기도지사가 26일 오후 양주시 청년센터에서 청년 창업자들과 간담회를 하고 있다.
김동연 경기도지사가 26일 오후 양주시 청년센터에서 청년 창업자들과 간담회를 하고 있다. ⓒ 경기도

김동연 경기도지사가 내년 6월 제9회 지방선거를 앞두고 실시한 경기도지사 더불어민주당 후보 적합도 여론조사에서 오차 밖 1위를 기록했다. 국민의힘을 포함한 범보수 진영에서는 김은혜 국민의힘 의원이 선두를 달렸다.

'내일이 지방선거라면 어느 정당 후보에게 투표할 것이냐'는 질문에는 더불어민주당 후보 51.3%, 국민의힘 후보 31.9%, 조국혁신당 후보 2.3%, 진보당 후보 0.9%, 개혁신당 후보 2.9%, '그 외 정당 후보' 1.5%, '투표할 정당이 없다' 6.7%로 나타났다.

김동연 지사, 성·연령·권역과 관계없이 모든 분야에서 선두

<드림투데이>가 여론조사기관 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 지난 13~14일 경기도민 1,002명을 대상으로 실시한 여론조사에서 '경기도지사로 가장 적합한 민주당 후보'를 물은 결과, 현직인 김동연 지사가 23.9%를 얻어 1위를 차지했다.

김 지사의 뒤를 이어 추미애(하남시) 국회의원 11.7%, 김병주(남양주시을) 국회의원 8.7%, 김용민(남양주시병) 국회의원 6.1%, 한준호(고양시을) 국회의원 5.2%, 염태영(수원시무) 국회의원 4.6% 순으로 나타났다. '그 외 다른 인물'은 7.8%, '잘 모르겠다'는 7.9%였고, '적합한 후보가 없다'는 응답도 24.3%나 나왔다.

경기도지사 더불어민주당 후보 적합도
경기도지사 더불어민주당 후보 적합도 ⓒ 윈지코리아컨설팅

김동연 지사는 성·연령·권역과 관계없이 모든 분야에서 선두를 지켰다.

김 지사는 모든 연령층(20·30·40·50·60·70대 이상)에서 가장 높은 응답률을 얻었는데, 특히 20대(26.8%)에서 상대적으로 지지 응답률이 높았다.

김동연 지사는 모든 권역에서도 가장 높은 응답률을 기록했고, 4권역(고양시·김포시·파주시·의정부시·양주시·포천시·동두천시·연천군)에서는 추미애 의원이 김 지사에 이어 두 번째로 높은 응답률을 얻었다.

정당 지지층별을 보면, 민주당 지지층에서는 김동연 35.0%, 추미애 19.0%, 김병주 8.9% 순으로 나타났다. 무당층(없음+잘 모름)에서는 김동연 15.6%, 염태영 4.9%, 추미애 3.1% 순이었다.

김은혜 "여야 의원 전수조사하자" 김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 "차명 주식거래 의혹으로 더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원의 사례가 빙산의 일각일 수 있다"며 "국정기획위원회 관계자 뿐만 아니라 여야 국회의원들까지 대상으로 전수조사를 하자"고 제안하고 있다.
김은혜 "여야 의원 전수조사하자"김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 "차명 주식거래 의혹으로 더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원의 사례가 빙산의 일각일 수 있다"며 "국정기획위원회 관계자 뿐만 아니라 여야 국회의원들까지 대상으로 전수조사를 하자"고 제안하고 있다. ⓒ 남소연

지난 지방선거 고배 마신 김은혜, 범보수 진영 선두 유지

국민의힘을 포함한 범보수 진영에서는 지난 경기도지사 지방선거에 출마했다가 고배를 마신 김은혜(성남분당을) 의원이 24.6%로 선두를 지켰다. 이어 안철수(성남분당갑) 국회의원 13.1%, 유승민 바른미래당 전 공동대표 11.4%, 이준석(화성시을) 개혁신당 대표가 5.2% 순으로 나타났다. '그 외 다른 인물'은 9.8%, '잘 모르겠다'는 7.9%, '적합한 후보가 없다'는 28.1%였다.

김은혜 의원도 성·연령·권역과 관계없이 범보수 진영에서 가장 높은 지지 응답을 얻었다.

이념 성향별로는 보수(38.7%)·중도(19.4%)·진보(15.3%)층 모두 김은혜 의원이 가장 높았다. 보수층(18.6%)에선 안철수 의원이, 중도(14.9%)와 진보층(12.2%)에서는 유승민 전 바른미래당 대표가 각각 2위로 나타났다.

김은혜 의원은 60대에서 32.5%를 기록해 상대적으로 가장 높은 지지를 기록했고, 권역별로는 3권역(성남시·남양주시·광주시·하남시·이천시·구리시·여주시·양평군·가평군)에서 26.0%를 얻었다. 2권역(화성시·부천시·안산시·평택시·시흥시·광명시)에서는 안철수 의원이 두 번째로 응답률이 높았다.

지지 정당별 결과도 비슷했다. 국민의힘 지지층에서는 김은혜 39.8%, 안철수 26.0%, 이준석 4.6% 순이었다. 무당층(없음+잘 모름)에서는 김은혜 15.3%, 유승민 14.2%, 안철수 12.8%로 나타났다.

경기도지사 범보수 진영 후보 적합도
경기도지사 범보수 진영 후보 적합도 ⓒ 윈지코리아컨설팅

한편, 경기도 교육감 '진보 진영' 후보로 가장 적합한 인물을 물은 결과, 지난 지방선거에 출마했다가 낙선한 성기선 가톨릭대 교수 25.5%, 박효진 전 전교조 경기지부장 9.1%, 안민석 전 국회의원 7.9%, 유은혜 전 교육부 장관 6.4%, '그 외 다른 인물' 8.9%, '적합한 후보가 없다' 27.3%로 나타났다.

경기도 교육감 '보수 진영' 후보 적합도 조사에서는 현직인 임태희 교육감 24.7%, 이상호 경기도교원단체총연합회장 8.6%, '그 외 다른 인물' 15.6%, '적합한 후보가 없다' 31.3%로 나타났다.

<드림투데이>에 따르면, 이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 자동응답 방식 100%로 진행했다. 응답률은 5.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.10% 포인트다. 통계 보정은 2025년 8월 말 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준 성, 연령, 지역별 셀 가중값을 부여했다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

#김동연#경기도지사#지방선거#김은혜#추미애

