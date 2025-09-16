김동연, '경기도지사 민주당 후보 적합도' 오차 밖 1위... 범보수는 김은혜

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 26일 오후 양주시 청년센터에서 청년 창업자들과 간담회를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 내년 6월 제9회 지방선거를 앞두고 실시한 경기도지사 더불어민주당 후보 적합도 여론조사에서 오차 밖 1위를 기록했다. 국민의힘을 포함한 범보수 진영에서는 김은혜 국민의힘 의원이 선두를 달렸다.'내일이 지방선거라면 어느 정당 후보에게 투표할 것이냐'는 질문에는 더불어민주당 후보 51.3%, 국민의힘 후보 31.9%, 조국혁신당 후보 2.3%, 진보당 후보 0.9%, 개혁신당 후보 2.9%, '그 외 정당 후보' 1.5%, '투표할 정당이 없다' 6.7%로 나타났다.<드림투데이>가 여론조사기관 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 지난 13~14일 경기도민 1,002명을 대상으로 실시한 여론조사에서 '경기도지사로 가장 적합한 민주당 후보'를 물은 결과, 현직인 김동연 지사가 23.9%를 얻어 1위를 차지했다.김 지사의 뒤를 이어 추미애(하남시) 국회의원 11.7%, 김병주(남양주시을) 국회의원 8.7%, 김용민(남양주시병) 국회의원 6.1%, 한준호(고양시을) 국회의원 5.2%, 염태영(수원시무) 국회의원 4.6% 순으로 나타났다. '그 외 다른 인물'은 7.8%, '잘 모르겠다'는 7.9%였고, '적합한 후보가 없다'는 응답도 24.3%나 나왔다.김동연 지사는 성·연령·권역과 관계없이 모든 분야에서 선두를 지켰다.김 지사는 모든 연령층(20·30·40·50·60·70대 이상)에서 가장 높은 응답률을 얻었는데, 특히 20대(26.8%)에서 상대적으로 지지 응답률이 높았다.김동연 지사는 모든 권역에서도 가장 높은 응답률을 기록했고, 4권역(고양시·김포시·파주시·의정부시·양주시·포천시·동두천시·연천군)에서는 추미애 의원이 김 지사에 이어 두 번째로 높은 응답률을 얻었다.정당 지지층별을 보면, 민주당 지지층에서는 김동연 35.0%, 추미애 19.0%, 김병주 8.9% 순으로 나타났다. 무당층(없음+잘 모름)에서는 김동연 15.6%, 염태영 4.9%, 추미애 3.1% 순이었다.국민의힘을 포함한 범보수 진영에서는 지난 경기도지사 지방선거에 출마했다가 고배를 마신 김은혜(성남분당을) 의원이 24.6%로 선두를 지켰다. 이어 안철수(성남분당갑) 국회의원 13.1%, 유승민 바른미래당 전 공동대표 11.4%, 이준석(화성시을) 개혁신당 대표가 5.2% 순으로 나타났다. '그 외 다른 인물'은 9.8%, '잘 모르겠다'는 7.9%, '적합한 후보가 없다'는 28.1%였다.김은혜 의원도 성·연령·권역과 관계없이 범보수 진영에서 가장 높은 지지 응답을 얻었다.이념 성향별로는 보수(38.7%)·중도(19.4%)·진보(15.3%)층 모두 김은혜 의원이 가장 높았다. 보수층(18.6%)에선 안철수 의원이, 중도(14.9%)와 진보층(12.2%)에서는 유승민 전 바른미래당 대표가 각각 2위로 나타났다.김은혜 의원은 60대에서 32.5%를 기록해 상대적으로 가장 높은 지지를 기록했고, 권역별로는 3권역(성남시·남양주시·광주시·하남시·이천시·구리시·여주시·양평군·가평군)에서 26.0%를 얻었다. 2권역(화성시·부천시·안산시·평택시·시흥시·광명시)에서는 안철수 의원이 두 번째로 응답률이 높았다.지지 정당별 결과도 비슷했다. 국민의힘 지지층에서는 김은혜 39.8%, 안철수 26.0%, 이준석 4.6% 순이었다. 무당층(없음+잘 모름)에서는 김은혜 15.3%, 유승민 14.2%, 안철수 12.8%로 나타났다.한편, 경기도 교육감 '진보 진영' 후보로 가장 적합한 인물을 물은 결과, 지난 지방선거에 출마했다가 낙선한 성기선 가톨릭대 교수 25.5%, 박효진 전 전교조 경기지부장 9.1%, 안민석 전 국회의원 7.9%, 유은혜 전 교육부 장관 6.4%, '그 외 다른 인물' 8.9%, '적합한 후보가 없다' 27.3%로 나타났다.경기도 교육감 '보수 진영' 후보 적합도 조사에서는 현직인 임태희 교육감 24.7%, 이상호 경기도교원단체총연합회장 8.6%, '그 외 다른 인물' 15.6%, '적합한 후보가 없다' 31.3%로 나타났다.<드림투데이>에 따르면, 이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 자동응답 방식 100%로 진행했다. 응답률은 5.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.10% 포인트다. 통계 보정은 2025년 8월 말 행정안전부 발표 주민등록 인구 기준 성, 연령, 지역별 셀 가중값을 부여했다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.