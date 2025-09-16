서산시, 예천지구 공영주차장 기공식 취소... "시민 안전 위협"

▲16일 서산시는 오는 22일 예정된 공영주차장 기공식에서 일부 시민단체와 시의원이 지난 15일 ‘과격한 집단행동을 예고했다’며 보도자료를 통해 기공식 취소를 밝혔다. 16일, 2일차 릴레이 단식 중인 시민모임과 서산시의회 민주당 문수기 의원 ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기