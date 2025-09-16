서산시, 예천지구 공영주차장 기공식 취소... "시민 안전 위협"

충남 서산시가 오는 22일로 예정됐던 '예천지구 공영주차장·초록광장 기공식'을 취소했다.
16일 서산시는 보도자료를 통해 "일부 시민단체와 시의원이 과격한 집단행동을 예고했다"며 기공식 취소 이유를 밝혔다.
시는 집단행동으로 인한 시민 안전 우려를 취소 이유로 들었지만, 일각에서는 공사 현장 인근에서 진행 중인 릴레이 단식 투쟁이 기공식 강행에 부담으로 작용했을 것이란 분석도 나온다. 실제로 시민단체는 지난 15일부터 공사 중단을 촉구하며 단식에 돌입한 상태다.
서산시는 "집단행동으로 시민 안전을 위협하는 일부 시민단체 등의 언행에 큰 우려를 표한다"면서 "시민들의 안전이 최우선"이라고 강조했다. 다만 "기공식 취소는 사업 중단을 의미하지 않는다"며 "공사는 그대로 추진된다"고 덧붙였다.
앞선 지난 15일, 이완섭 서산시장은 공사 현장 인근에서 사업 중단을 촉구하며 릴레이단식 돌입 기자회견을 연 시민단체를 향해 "기껏 20명도 안 되는 반대 목소리"라고 발언하며 사업 강행 의지를 밝힌 바 있다(관련 기사: [서산] 시민단체 릴레이 단식에 "기껏 20명도 안 되는 반대 목소리"
https://omn.kr/2fc4c)
주차난 해소 위한 사업 vs. 혈세 낭비
서산시에 따르면 예천지구는 시 전체 불법주정차 단속 건수의 약 15%를 차지할 만큼 주차난이 심각하다. 현재는 임시주차장으로 사용되고 있는 해당 부지는 노면이 파손되고 흙먼지가 날리는 등 시민 불편과 사고 위험이 상존해, 체계적인 정비 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
따라서 시는 호수공원 인근의 녹지 공간 확충과 만성적인 주차난 해소를 위해 공영주차장과 초록광장 조성이 필수적이라는 입장이다.
하지만 시민단체는 수백억 원의 예산을 들여 유료로 운영될 공영주차장을 조성하는 것은 혈세 낭비라며 2년 넘게 반대해왔다. 무료로 활용 가능한 공간을 굳이 유료화하는 데 대한 문제 제기다.
이번 사안과 관련해 일부에서는 서산시가 대규모 예산이 투입되는 사업임에도 공론화 과정과 시민 소통이 부족했다고 지적한다. 지방자치의 본질은 '단 한 명의 반대 목소리도 들어야 한다는 것'이라는 비판이다.
특히 시민단체와 더불어민주당 소속 시의원이 참여한 기자회견을 두고 서산시가 '과격한 집단행동'을 예고한 것처럼 일방적으로 몰아간 점에 대해 반발도 커지고 있다. 실제로 지난 15일 열린 기자회견 취재 당시, 더불어민주당 소속 문수기·최동묵 시의원이 참석했으나 이들이 '과격한 행동'을 예고한 발언은 듣지 못했다.
"허위 보도자료 법적 대응"
시민단체는 현재 서산시 행정을 문제 삼아 공사중지가처분 신청 등 법적 대응도 이어가고 있다.
'정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임'의 남현우 공동대표(변호사)는 16일 기자와의 통화에서 "우리는 적법한 시위를 할 뿐 과격한 집단행동을 예고한 적이 없다"며 "서산시가 사실과 다른 허위 보도자료를 낸 것은 명예훼손으로 법적 조치하겠다"고 밝혔다. 그는 이어 "이런 식의 허위 발표는 호수공원 유료주차장의 위법성을 감추기 위한 의도일 뿐"이라고 주장했다.
예천지구 공영주차장·초록광장 사업은 서산시 예천동 1255-1번지 일원 11,609.5㎡ 부지에 총 260억 원을 투입, 430면 규모의 공영주차장과 옥상 초록광장을 조성하는 사업이다. 서산시는 내년 상반기 중 주차장 임시 개방을 목표로 하고 있다.
한편 시민단체는 오는 19일 오후, 릴레이 단식이 진행되고 있는 호수공원 바닥분수대에서 공영주차장 사업 중단을 촉구하는 집회를 개최할 예정이다.