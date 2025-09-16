논란의 청도 소싸움, 이렇게 진행됩니다

AD

경상북도 청도군에서 열리는 소싸움이 최근 동물복지 논란의 중심에 섰다. 25년간 이어져온 이 행사를 두고 '전통문화 보존'과 '동물학대 중단' 사이에서 첨예한 대립이 벌어지고 있다.동물권 단체들은 소싸움을 명백한 동물학대로 규정하며 즉각 중단을 요구하는 반면, 지역사회와 협회 측은 수백 년 내려온 민속문화이자 지역경제의 중요한 축이라고 맞선다. 특히 올해 동물해방물결이 발표한 실태조사 보고서가 공론화되면서 논쟁이 더욱 격화됐다.과연 청도 소싸움은 어떻게 진행되며, 양측의 주장은 무엇인지 Q&A 형식으로 살펴본다.A: 두 마리의 소가 경기장에 들어와 머리를 맞대고 힘으로 밀어내며 싸우는 방식이다. 보통 체중 700kg 이상 되는 거세하지 않은 숫소가 사용된다. 지난 6월 발표된 동물해방물결 보고서에 따르면 경기장은 원형 모래밭 구조로 되어 있으며, 관중은 소들이 밀고 버티는 모습을 지켜본다.A: 아니다. 한국민속소싸움협회 규정에 따르면, 승부는 소가 등을 돌리거나 경기장을 도망쳐 나올 때, 즉 '배퇴(背退)' 상황이 되면 패배로 인정된다. 죽을 때까지 싸우는 것은 아니지만, 보고서에 따르면 목·어깨 관절 손상, 골절, 내출혈로 폐사하는 사례가 존재한다고 지적된다.A: 경기 시간은 최대 30분이다. 청도공영사업공사 경기 규정에 따르면, 30분이 지나도 승패가 나지 않으면 무승부로 처리된다. 다만 실제로는 5분 이내에 끝나는 경우가 많고, 실력이 비슷한 소들은 20분 이상 맞붙기도 한다.A: 그렇다. 동물해방물결 보고서에 따르면 싸움소는 일반 축산용 소와 달리 특별 사육된다. 고단백 사료가 제공되고, 주인은 반복적으로 머리를 맞대는 훈련을 시킨다. 일부는 '투우 전용 목장'에서 길러지며, 성격이 난폭해질수록 경기에서 유리하다고 여겨진다. 동물권 단체들은 이를 "소를 본능적으로 싸우게 두는 것이 아니라 인위적으로 공격성을 강화하는 과정"이라고 지적한다.A: 그렇다. 동물해방물결 보고서에 따르면 청도 소싸움 경기장에서는 합법적으로 '우권'이라는 배팅권을 판매한다. 관중은 경마장 마권처럼 소의 승패에 돈을 건다. 하지만 보고서에 따르면, 공식 판매 외에도 '맞대기'라 불리는 불법 현금 거래가 성행하며, 소싸움이 단순한 전통 행사를 넘어 도박 산업 성격을 띠게 한다고 한다.A: 민속소힘겨루기협회 관계자 발언에 따르면, 협회 측은 소싸움이 청도의 전통문화이며, 지역경제를 활성화시킨다고 주장한다. 또 "소가 원하지 않으면 머리를 맞대지 않는다"는 논리를 내세우며 동물학대가 아니라고 강조한다. 반면, 동물권 단체들은 "머리 맞대기 자체가 고통을 수반하고 경기 중 부상이 빈번하다"는 점을 들어 명백한 학대라고 반박한다.A: 한국민속소싸움협회 연혁 자료에 따르면, 오늘날의 소싸움은 1999년 청도군이 '민속소싸움대회'를 제도화하면서 지방자치단체 사업으로 확대된 것이다. 동물해방물결은 조선시대 기록에도 소싸움은 등장하지만, 현재와 같은 상설 경기장·우권 판매·전문 투우소 사육 체계는 최근 수십 년 사이 만들어진 인위적 산업에 가깝다고 분석했다.청도 소싸움을 둘러싼 논란은 단순한 찬반 대립을 넘어 한국 사회가 직면한 복합적 딜레마를 보여준다.쟁점의 핵심은 세 가지다. 첫째, 동물복지 기준이 높아진 현대사회에서 '전통'이라는 이름으로 동물에게 스트레스를 가하는 행위가 정당화될 수 있는가. 둘째, 지역경제와 문화정체성에 중요한 역할을 해온 행사를 어떤 방식으로 전환하거나 대체할 것인가. 셋째, 이러한 결정을 누가, 어떤 기준으로 내려야 하는가.동물권 단체 측은 소싸움이 동물에게 스트레스와 부상을 야기하는 학대 행위라며 즉각 중단을 요구하고 있다. 동물해방물결은 실태조사를 통해 경기 중 부상 사례와 인위적 공격성 강화 훈련 등을 문제점으로 지적했다.협회와 지역사회 측은 소싸움이 수백 년 전통의 민속문화이며, 소가 원하지 않으면 싸우지 않는다는 입장을 유지하고 있다. 또한 연간 수십만 명이 방문하는 지역 관광자원으로서의 경제적 가치를 강조한다.정부와 지자체는 아직 명확한 입장을 밝히지 않은 상태다. 청도군은 현재까지 기존 정책을 유지하고 있으며, 중앙정부 차원의 동물복지 정책과 어떻게 조율할지는 불분명하다.이 논란은 전국적 관심사로 확산되고 있으며, 다른 지역의 유사한 동물 관련 전통 행사들에도 영향을 미칠 가능성이 높다. 각계의 입장 차이는 여전히 크며, 구체적인 해결 방안을 놓고는 추가 논의가 필요한 상황이다.한편, 동물권 행동 카라의 유지우 활동가는 15일 청도군청 앞 기자회견에서 "청도 소싸움은 단순한 오락이 아니라 동물 학대와 국민의 삶을 갉아먹는 재정 파탄의 상징"이라고 밝혔다.