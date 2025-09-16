역대급 '사탐런'으로 수능 최저학력기준 충족 '빨간불'

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 실시된 3일 대구 경북여자고등학교 3학년 교실에서 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲'26 주요 대학 자연계열의 수능 최저학력기준서울 및 지방국립대 주요 대학의 자연계열(공학 포함, 의예과 등 일부 제외) 수능 최저학력기준을 보여준다. 서울대, 연세대, 충남대 등은 과탐 응시를 필수로 요구하나 그 외 다수는 사탐 응시를 허용한다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

오는 11월 13일에 치러질 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 원서 접수 결과, 열에 여덟은 사회탐구(사탐) 과목을 1개 이상 선택한 것으로 드러났다. 이른바 '사탐런'(사탐 쏠림: 자연계열 진학 희망 수험생이 사탐으로 몰려가는 현상)이 거의 폭증 수준으로 늘어난 것이다.한국교육과정평가원에 따르면, 전체 수능 응시자 55만 4174명 중 사회탐구(사탐) 영역만 선택한 지원자는 32만 4405명(61.0%), 과학탐구(과탐)만 선택한 지원자는 12만 692명(22.7%)이었고, 사탐·과탐 각각 1과목을 선택한 지원자는 8만 6854명(16.3%)으로 나타났다.지난해와 비교하면 뚜렷한 증가세라고 할 수 있다. 2025학년도 수능은 사탐만 선택한 지원자가 51.8%, 과탐만 선택한 지원자가 37.9%, 사탐·과탐 1과목씩 선택한 지원자가 10.3%였다. 사탐을 1과목 이상 선택한 지원자가 작년 62.1%에서 올해 77.3%로 바뀐 것이다.2022학년도 수능부터 문·이과 통합체제가 도입되어 사회·과학 중 2과목 자유 선택이 가능해졌는데, 최근 들어 '사탐런' 현상이 두드러진 것은 자연계(이과) 학생들 사이에서 과탐보다 사탐이 최저학력기준 충족에 유리하다는 인식이 퍼진 탓이다. 서울대, 연대 또는 의예과 등의 지망생이 아니라면 굳이 등급 따기가 어려운 과탐을 고집할 필요가 없다고 판단한 듯하다.그동안 인문계열 학과에 교차 지원하는 경우에만 사탐 응시를 허용했던 대학들이 지난해부터 자연계열 학과로도 대폭 문호를 개방한 것이 사탐런을 부추긴 요인으로 작용했다는 분석이 지배적이다. 즉, 서울대, 연대 그리고 일부 지방국립대 등을 제외한 주요 대학들이 '봉인'을 해제한 게 컸다는 설명이다.사탐런 폭증으로 당장 올해 수험생들은 발등에 불이 떨어졌다. (형식상 문·이과는 없어졌으나 현실적으로는 존재하므로) 인문계열 학생들은 자연계열에서 '선'을 넘어온 학생들이 등급을 깎아 먹을까 봐 불안하고, 사회·문화나 생활과윤리 등 응시생이 워낙 많은 사탐 과목에서 행여 '등급 인플레이션'이 발생하지 않을까 우려한다.자연계열 학생들은 셈법이 더 복잡하다. 서울대, 연대, 의예과 등에 원서를 낸 성적 최상위 학생들은 치열한 경쟁 탓에 과탐 등급이 뚝 떨어질까 봐 걱정하고, 사탐런에 동참한 상위 또는 중상위 학생들은 단기간에 암기식으로 공부한 까닭에 인문계열 상위 학생들을 따라잡을 수 없을 것 같은 불안감에 시달린다. 이래저래 올해는 수능 최저학력기준 맞추기가 상당히 어려워 보인다.사탐런을 학생들의 '꼼수'로만 볼 수는 없다. 수험생으로서는 기회요인을 마다할 이유가 없다. 최저학력기준을 맞추기 위해 나름 '합리적 선택'에 나섰다고 볼 수 있다. 학생 선택권 확대, 문·이과 칸막이 해소, 창의·융합형 인재 양성 등 문·이과 통합 수능의 순기능도 무시할 수는 없다.문제는 이런 현상이 학교 교육과정을 왜곡할 수 있다는 점이다. 교사가 가르친 내용을 학생이 잘 이해하였는지 측정하는 것이 교육 평가의 기본 원리인데, 배우지도 않은 교과를 단기간 독학이나 사교육을 통해 암기식으로 학습하는 것은 바람직하지 않기 때문이다. 고등학교 교사들은 "(사탐런의 영향으로) 3학년 2학기 과학 수업 참여도가 예전에 비해 뚝 떨어졌다"라고 입을 모은다.고등교육을 담당하는 대학으로서도 난감한 처지에 빠졌다. 우수한 학생을 선점하거나 확보하기 위해 '울며 겨자 먹기' 식으로 사탐 문호를 개방하긴 했으나, 대학 자연·공학계열 수학능력의 기초에 해당하는 물리·화학·생물·지구과학을 학생들이 고등학교에서 제대로 배우지 않은 채 올라오면 강의에 어려움이 클 수밖에 없기 때문이다. 실제로, 대학 1학년 때 고교 시절 과학 교과서를 가져오라고 해서 가르치는 교수들도 있다고 한다.사탐런 현상은 문·이과 통합 수능의 마지막 해인 2027학년도 입시에서 더 심해질 것으로 전망된다. 교육부가 그냥 뒷짐 지고 지켜보기만 해서는 안 된다는 지적이 설득력을 얻고 있다.