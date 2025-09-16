대구서 초등생 태운 버스 등 4중추돌... 12명 병원으로 이송

큰사진보기 ▲16일 오전 8시 50분쯤 대구시 서구 상리동 서대구IC 부근에서 초등학생을 태운 전세버스 등이 4중추돌하는 교통사고가 발생했다. ⓒ 대구소방본부 관련사진보기

16일 오전 대구 서구 상리동 서대구IC 부근에서 초등학생을 태운 전세버스 등 4중 추돌로 인한 교통사고가 발생하자 소방당국이 버스 안에 있는 학생들을 구조하고 있다.

대구에서 초등학생들을 태운 전세버스가 잇달아 추돌하는 사고가 발생해 12명이 경상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.대구소방본부 등에 따르면 16일 오전 8시 50분쯤 대구시 서구 상리동 서대구IC 신천대로 진입로 부근에서 초등학생들을 태운 전세버스 2대와 통근버스, 승용차 등 차량 4대가 추돌하는 사고가 발생했다.소방당국은 현장에 장비 10대와 소방인력 33명을 투입해 차량에 타고 있던 초등학생을 구조했다.사고는 통근버스가 알 수 없는 이유로 멈춰서면서 승용차 1대와 초등학생을 태운 관광버스 2대가 잇따라 추돌한 것으로 조사됐다.사고가 난 전세버스에는 대구 달성군의 한 초등학교 학생 3개 반 72명과 교사 3명 등 75명이 타고 있었던 것으로 파악됐다. 이날 학생들은 체험학습을 위해 대구학생예술창작터로 이동 중이었다.사고로 경미한 부상을 입은 학생 12명은 근처 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 이들 외의 학생들은 학교로 복귀한 후 하교 예정이다.소방 관계자는 "병원으로 이송된 환자 이외에 개별로 병원에 가는 경우도 있을 수 있어 환자 수는 늘어날 수 있다"고 말했다.대구시교육청도 사고를 접한 후 해당학교의 학교장과 행정실장 현장에 파견해 피해상황을 확인하도록 하고 학부모를 통해 이상이 있는 학생들은 병원에서 진료를 받을 수 있도록 안내했다.또 추후 필요시 학교안전공제회를 통해 피해학생들이 보상을 받을 수 있도록 할 예정이라고 밝혔다.경찰은 사고 차량 운전자 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.