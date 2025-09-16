남동발전, 태양광발전 본격 추진 ... 환경단체 "남부발전은?"

큰사진보기 ▲경님진주혁신도시에 있는 한국남동발전 전경. ⓒ 한국남동발전 관련사진보기

경남진주혁신도시에 있는 한국남동발전(사장 강기윤)이 경남지역 산업단지에 수익공유형 태양광발전사업을 본격 추진하기로 하자 환경단체가 환영했다.경남기후위기비상행동은 16일 "남동발전의 수익공유형 재생에너지 중심의 분산에너지 전환 정책은 신속하게 확대되어야 한다"라고 밝히면서 남부발전에 대해서도 재생에너지 확대를 요구했다.한국남동발전은 "경남지역 수출기업의 재생에너지 100%(RE100) 달성을 돕고, 지역 주민과 산단 노동자와의 수익공유를 통한 지역경제 활성화와 탄소중립 실현에 기여할 것"이라고 이같은 계획을 15일 발표했다.남동발전이 추진하는 수익공유형 산단 태양광발전사업은 경상남도 및 한국산업단지공단과의 협업을 통해 오는 2030년까지 경남 지역 산업단지에 총 60MW 규모의 태양광 설비를 보급하는 사업이다.남동발전은 이를 통해 연간 7만 6650MWh의 재생에너지 전력을 공급하는 것을 목표로 하고, 이는 약 20만 가구에서 한달간 사용할 수 있는 전력량이라고 설명했다.남동발전은 오는 2026년 상반기까지 특수목적법인를 설립하고, 인허가 및 착공 등 후속 절차를 걸쳐 매년 단계별로 추진해 나갈 계획이라고 밝혔다.강기윤 사장은 "이번 사업은 단순한 전력공급을 넘어, 공공부문이 주도하는 분산에너지 및 탈탄소 전환의 상징적 사례가 될 것이라는 점에서 의미가 있다"면서 "앞으로도 '남동 에너지 신작로 2040 비전'을 실현하기 위한 해상풍력·수소 혼소 등 다양한 친환경 전원 확대를 통해 에너지전환을 선도하겠다"고 밝혔다.경남기후위기비상행동은 성명을 통해 "공공이 주도하는 재생에너지 중심의 분산에너지 전환의 상징적 사례가 되는 남동발전의 행보를 적극적으로 환영한다"라고 밝혔다.그러면서 이들은 "한국남부발전은 광양만권경제자유구역 하동지구 대송산업단지에 LNG복합화력발전소 건설을 추진했다가 2024년 무산된 바가 있다"라며 "우리는 하동군의 지역 경제를 되살리기 위해서라도 LNG복합화력발전소가 무산된 대송산업단지를 RE100산단으로 조성해야 됨을 강조하며 하동군에 '기후위기 대응을 위한 하동군 정책수립 제안서'를 제안했으나 지금까지도 묵묵부답이다"라고 밝혔다.이어 "오히려 안동복합2호기(500MW)를 알박기로 건설하기 위해 건축허가도 나기 전에 터빈계약을 미리 체결하고 전원 개발 촉진법에 따른 주민설명회도 없이 환경영향평가를 피하기 위한 쪼개기식 건축허가를 내었다"라고 덧붙였다.이들은 "남부발전이 온갖 부정과 위법을 저질러 안동복합2호기 건설을 추진한 결과는 국민을 기후위기로 내몰 뿐만 아니라 남부발전의 경영 건전성에도 타격을 준다"라고 설명했다.경남기후위기비상행동은 "기후위기는 이미 우리의 일상을 곳곳에서 무너뜨리고 있다. 석탄발전소를 조기폐쇄하고 또 다른 화석연료인 LNG로의 전환이 아닌 공공재생에너지 확대는 선택의 문제가 아니라 기후위기시대 공기업이 가야할 사명이다"라고 강조했다.