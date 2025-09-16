성남 진보당 '100원 버스' 제안, 경기도 최초로 실현될까?

큰사진보기 ▲신옥희 진보당 성남 중원구 지역위원장 ⓒ 성남진보당 관련사진보기

진보당 성남시 협의회가 시민 누구나 100원으로 시내버스를 타는 '100원 버스' 운동에 팔을 걷었다. 내년 지방 선거 공약으로 삼을 계획도 있다고 한다.16일 신옥희 진보당 중원구 위원장 등에 따르면 100원 버스는 성남 맞춤형 대중교통 정책이다. 그는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "진보당이 지역마다 특색 있는 대중교통 정책을 준비 중인데, 100원 버스는 성남 맞춤형 정책"이라며 "내년 지방선거 진보당 후보 공약으로 삼을 계획도 있다"라고 밝혔다.탄소 배출과 교통혼잡을 줄이고 청소년 청년 여성 노인 등 사회적 약자와 시민의 이동권을 강화하기 위해 이 정책을 제안했다는 게 신 위원장 설명이다.신 위원장은 약 한 달 전 '백원 버스 제안합니다'라는 문구의 펼침막을 걸고 보도자료를 배포하는 방법으로 시민들에게 정책 제안을 했다. 2주 전부터는 지하철역 입구 등에서 팻말을 앞세우고 1인 시위를 하고 있다. 앞으로 이와 관련한 시민 대토론회를 열고, 서명운동도 할 계획이다.'100원 버스'는 지난 2019년 전남 광양과 고흥에서 초중고 100원 버스 정책이 시작된 이후 계속 확대돼 현재는 목포, 여수, 순천, 담양, 보성, 화순, 강진, 영암, 무안, 진도, 완도, 신안 등 14개 자치단체에서 시행하고 있다. 경남 진주시는 올해 1월부터, 통영시는 지난 1일부터 어린이·청소년(6~18세) 시내버스 100원 요금제를 시행하고 있다.신 위원장 등에 따르면 현재 성남시는 장애인 버스요금 연간 최대 23만 원, 성남시 거주 만 70세 이상 어르신 버스요금 연간 최대 23만 원을 지원하고 있다. 월 6만 5천 원을 내면 버스와 지하철을 무제한 이용하는 기후동행카드 정책도 시행하고 있다.진보당 성남시 협의회의 정책이 실현돼 성남시에서 경기도 최초로 100원 버스가 도입될지 관심이 집중될 것으로 보인다.