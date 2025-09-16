"법원장들 아무 반성 없이 재판 독립만 운운, 국민 불신 극에 달아"

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 12일 서울 서초구 대법원에서 열린 '2025 대한민국 법원의 날 기념식'에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조희대 대법원장을 향한 정치권 사퇴 요구가 수그러들지 않고 있다. 추미애 국회 법제사법위원장이 14일에 이어 16일에도 조 대법원장의 퇴진을 촉구한 건데, 시민단체들도 '사법부 자성론'에 무게를 뒀다. 다만 일각에서는 '사법부 독립 훼손 위험'을 근거로 사법 개혁에 신중해야 한다는 의견도 나왔다.추 법사위원장은 이날 오전 자신의 SNS에 "조희대 대법원장은 물러나시라"고 요구했다. 그는 지난 12일 조 대법원장이 소집한 '전국법원장회의' 논의 결과를 가리켜 "사법 독립을 주장하면서 내란 전담 재판부를 거부하고 자신을 엄호하고 있다"라고 꼬집었다. 앞서 전국법원장회의는 내란특별재판부 신설 등 여당 추진 사법개혁안에 "사법부 의견이 충분히 논의돼야 한다"라며 사실상 반대 뜻을 밝혔다.추 법사위원장은 "대법원장의 대선 개입과 내란 재판 태업 등 작금의 사법 불신을 초래한 상황에 대해서는 아무런 집단 자성도 없다. 대실망"이라며 사퇴를 촉구했다. 추 법사위원장은 지난 14일에도 "조 대법원장이 헌법 수호를 핑계로 '사법 독립'을 외치지만 속으로는 내란범을 재판 지연으로 보호하고 있다"라며 퇴진을 요구한 바 있다.시민단체 역시 조 대법원장 책임론과 '사법 개혁' 필요성에 연일 무게를 싣고 있다. 참여연대는 지난 15일 입장문에서 전국법원장회의를 가리켜 "사법부가 사법개혁 의제에 사실상 반대의 입장을 표명했다"라며 "대법원장이 직접 재판의 독립을 훼손시키며 사법부에 대한 신뢰를 추락시킨 양승태 대법원의 사법농단 사태, 조희대 대법원의 대선개입 사태, 내란 수괴 윤석열 구속취소 사태 등에 대한 반성이나 책임을 묻는 발언은 없다"라고 지적했다.참여연대는 "내부로부터의 재판 독립도 지켜지지 않는 상황에서 사법부를 불신하는 시민들이 요구하는 사법개혁에 사실상 반대의 입장을 밝힌 법원을 누가 지지하겠냐"라며 "법원장들이 아무런 반성 없이 '재판 독립'만 운운하는 것은 재판 독립을 사법개혁에 저항하는 수단으로 활용하는 것으로, 기만"이라고 비판했다. "신뢰를 상실한 조 대법원장에 대한 사퇴 요구까지 터져 나오고 국민 불신이 극에 달한 상황에 자성과 책임을 우선해야 한다"라고도 했다.경제정의실천시민연합(경실련)도 16일 "윤석열씨 구속 취소와 한덕수 전 국무총리 구속영장 기각 등으로 사법부 불신이 확산됐다"는 입장을 내놨다. 다만 "특별재판부는 사법부 독립 훼손 위험이 크므로 신중해야 한다"라고 주장했다.경실련은 "내란 사건 재판의 공정성과 신뢰 확보라는 국민적 요구에는 깊이 공감한다"라면서도 "재판부 배당의 무작위성은 사법 독립과 공정성의 핵심인데, 외부 기구가 판사 선발에 개입해 특정 사건 전담 재판부를 두는 것은 위헌 논란을 피하기 어렵다"라고 지적했다. 또 "헌법이 예정하지 않은 재판부 설치가 반복되면 사법 신뢰를 오히려 떨어뜨릴 수 있다"라며 "전직 대통령 내란 사건과 같은 민감한 사안에서 특별재판부를 도입하면 정치적 편향 논란도 피하기 어렵다"라고 설명했다.그러면서 민주당에 "사법부 독립과 헌법적 정합성을 존중하는 방식으로 접근할 것"을 주문했다.