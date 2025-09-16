"논산시 옥외영업, 안전과 활력의 새판 짠다"

큰사진보기 ▲이태모 논산시의원이 16일 오전 10시에 열린 제266회 임시회 행정자치위원회에서 논산시 최동학 관광과장의 업무보고를 받은 뒤 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"저녁이면 가게 앞에 테이블을 내놓고, 시원한 가을바람 맞으며 가족끼리 식사하는 손님들이 늘었어요." 최근 논산 시내 음식점 앞 풍경은 낯설지 않다.야외에서 밥 한 끼를 즐기려는 시민이 많아졌지만, 그만큼 안전과 위생, 소음 문제를 두고 불편을 호소하는 목소리도 커졌다.이 같은 흐름을 반영해 논산시의회 이태모 의원이 대표 발의한 '논산시 식품접객업 옥외영업에 관한 조례안'이 본회의 의결을 앞두고 있다.이 조례안은 지난 10일 행정자치위원회에서 원안 통과됐으며, 오는 22일 제266회 임시회 본회의에서 최종 의결될 예정이다.논산시의회 이태모 의원은 "그동안 옥외영업에 대한 명확한 기준이 없다 보니 민원도 늘고, 업주와 시민 모두 혼란스러운 상황이 많았다"며 "이번 조례 제정을 통해 시민 안전과 위생을 확보하고, 동시에 지역 상권이 활력을 되찾는 계기를 마련하겠다"고 말했다.조례안은 △옥외영업 신고 절차 △영업시간 및 행위 제한 △시설 기준과 안전수칙 △영업자의 준수사항 △행정처분 기준 등을 담고 있다.영업시간은 오전 6시부터 자정까지 허용하되, 민원이 발생할 경우 하루 8시간 이내로 줄일 수 있도록 했다. 또 옥외영업장 내 음향기기·무대 설치는 금지해 소음 문제를 사전에 차단하도록 했다.옥외영업장의 시설기준도 세세히 마련됐다. 테이블 간격, 위생 관리 방식, 안전수칙 등이 규정돼 있어 시민이 안심하고 야외 공간을 이용할 수 있도록 했다.이와 함께 위반 업소에 대해선 즉시 시정 명령을 내리고, 불이행 시 영업정지까지 가능한 강력한 행정처분 근거도 담았다.현장 반응은 대체로 긍정적이다. 취암동에서 식당을 운영하는 한 상인은 "제대로 된 기준이 생기면 불필요한 시비가 줄고, 손님도 더 편하게 올 수 있다"며 기대감을 드러냈다.내동 거주 한 시민은 "아이들과 바깥에서 식사할 때 위생이 늘 걱정됐는데, 이런 기준이 있으면 더 자주 이용하게 될 것 같다"고 밝혔다.조례안이 본회의를 통과하면, 논산시는 옥외영업 제도화를 통해 음식 문화의 새로운 전기를 맞게 된다. 그러나 현장에서 업주들의 자율 준수와 행정 당국의 꼼꼼한 관리가 함께 뒷받침돼야 실효성을 거둘 수 있다는 지적도 있다.이태모 의원은 "이번 조례가 규제가 아니라, 업주와 시민 모두가 상생할 수 있는 장치가 되길 바란다"며 "논산의 거리 풍경과 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라고 강조했다.