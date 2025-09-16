이 대통령 "행정수도 세종의 완성, 균형발전의 주춧돌 놓는 일"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 제42회 국무회의를 주재하고 있다. 2025.9.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국무회의를 주재하면서 "대한민국의 지속적인 성장발전을 위해서 국가균형발전은 선택이 아닌 운명이 됐다"고 강조했다. 또한 "행정수도 세종의 완성은 균형발전의 주춧돌을 놓는 일"이라며 "세종집무실과 세종의사당 건립을 차질 없이 추진해 나가겠다"고도 밝혔다.이날 예고된 국무회의 토의안건은 '5극 3특 전략'을 비롯한 국가균형성장 방안. 어떻게 하면 수도권과 지방이 상생하며 지역 간 격차 해소와 균형 있는 발전을 이룰 수 있을지에 대해서다. 정부세종청사가 이날 국무회의 장소로 결정된 이유와도 연결된다.이 대통령은 이날 "대한민국의 현재 최대 과제는 지속성장이고, 지속성장의 가장 큰 토대는 균형발전"이라고 재차 강조했다.자원과 기회 모두 부족했던 과거에는 한 곳에 집중투자하는 불균형성장전략이 효율적이었지만 이제는 그 한계가 나타나고 있다는 것. 특히 "지금 같은 방식으로 수도권 집중이 일어나면 수도권은 미어터지고, 지방은 소멸되는 문제가 생겨서 대한민국의 지속성장이 어렵다. 발전이 어렵다는 생각이 든다"고도 지적했다.이 대통령은 그러면서 수도권·중부권(세종·대전·충청)·동남권(부산·울산·경남)·대경권(대구·경북)·호남권(광주·전남·전북) 등 5대 메가시티와 강원·전북·제주 등 3개 특별지자체를 중심으로 각 지역에 특화된 산업을 유치하고 자치권을 부여해 균형발전을 도모하는 '5극 3특 전략' 실행을 강조했다.이 대통령은 "정부가 이 때문에 '5극 3특'이란 말을 만들어 쓰고 있다"며 "5극 3특 전략 추진에 보다 속도를 내고 인공지능과 지역별 맞춤전략에 따른 균형성장거점 구축에도 박차를 가하도록 하겠다"고 다짐했다."행정수도 세종의 완성" 방침도 밝혔다. 이 대통령은 "빨리 대통령 제2집무실을 지어서 세종으로 옮겨야 할 것 같다. 너무 여유 있고 좋다"며 "세종시는 지역 균형발전의 상징 같은 곳"이라고 밝혔다.또한 "세종의 모습을 보니 지방분권도 균형발전도 어느 정도 진척이 있는 것 같다. 어쩌면 서울에서 근무하다 세종에 와서 자리 잡느라 애쓰시는 공직자들 덕에 대한민국도 균형발전의 꿈을 조금씩 현실로 만드는 것 아닐까 생각한다"며 세종에서 근무 중인 공직자들에게도 공을 돌렸다.한편, 이 대통령은 이날 "8월 고용동향에 따르면 전체 고용은 역대 최고치인데 청년층 취업자는 16개월째 감소세를 나타내고 있다. 하반기 청년고용시장 전망 또한 현재로서는 결코 밝지 않다"라며 청년 일자리 문제 해결을 위한 기업들의 협조를 요청했다.이 대통령은 먼저 "정부는 청년이 현장에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 다층적인 지원대책을 추진하고 노동시장 진입장벽을 낮추는 일에도 최선을 다하겠다"라며 "특히 미래성장동력 확충과 관련해 청년 일자리를 확대하는 방향으로 정책 사업을 세심하게 추진해주시기 바란다"고 당부했다.이어 "오늘은 우리 기업들에게 특별한 요청을 드릴까 한다. 한 아이를 키우기 위해 온 마을이 나서야 한다고 한다"며 "청년 고용 문제 해결을 위해서는 정부 뿐만 아니라 기업의 노력도 필요하다"고 강조했다.이 대통령은 "팀코리아 정신으로 통상 파고를 정부와 힘을 합쳐 극복하고 있는 기업들이 '청년고용난'이란 또 하나의 고비를 넘는데도 정부와 힘을 합쳐주시기를 부탁한다"라며 "청년 신규 일자리 창출도 꼭 필요한 일이다. 청년·기업·국가 모두 윈윈하는 경제성장의 새 물꼬를 트자는 간곡한 당부의 말을 드린다"라고 밝혔다.