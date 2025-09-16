노조법 개정... '진짜 사장과 교섭' 위한 노동현장 과제는?

큰사진보기 ▲민주노총 경남본부는 9월 16일 오후 창원노동회관 대강당에서 “노조법 2·3조 개정에 따른 조직전략 수립 토론회”를 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

오랜 시간과 투쟁 끝에 개정된 노동조합및노동관계조정법(노조법) 2·3조는 앞으로 노동현장에 어떤 변화를 가져올까. 민주노총 경남본부(본부장 김은형)가 16일 오후 창원노동회관 대강당에서 '노조법 2-3조 개정에 따른 조직전략 수립 토론회'를 열어 여러 논의를 했다.개정 노조법 2·3조는 '사용자 범위 확대'와 '원-하청간 교섭권 확대'를 하고, '정당한 쟁의행위로 인한 손해배상 책임 면제'하는 내용을 담고 있으며, 일명 '노란봉투법'으로도 불린다.김은형 본부장은 인사말을 통해 "참으로 긴 시간이었다. 법 개정 투쟁은 짧게는 10년, 길게는 20여년의 노동의 땀과 눈물 피어린 가열찬 투쟁의 역사이다"라며 "2009년 쌍용자동차 일방적 정리해고 저지투쟁으로부터, 2014년 조합원에 대한 47억 손해배상청구 결정에 맞선 시민들의 자발적 노란봉투 연대로 촉발되었다. 하지만 2004년으로 거슬러 올라가 자본의 일방적 구조조정, 정리해고, 노조탄압에 맞선 투쟁에 자본의 노조말살 신종무기 손배가압류는 많은 노동열사를 죽음으로 내몰았다"라고 말했다."자본이 순순히 교섭에 응하지 않을 것"이라고 전망한 김 본부장은 "노조법 2·3조 개정에 따른 조직전략 수립으로 진짜사장 교섭쟁취 투쟁을 잘 준비, 기획하고 꼼꼼히 조직하고 가열차게 투쟁해야 한다"라고 다짐했다.최정우 민주노총 미조직전략조직실장은 발제를 통해 "법 개정은 실질적 지배력을 가진 원청 사용자에게 교섭 의무를 부과하는 것은 간접고용·특수고용 노동자의 교섭권을 보장하는 것이며, 이는 헌법상 권리인 노동3권을 실질화하고 노사관계를 정상화하는 것"이라며 "원청의 교섭 거부로 인해 수많은 투쟁이 발생했고, 파업의 주요 원인 역시 원청의 교섭 거부와 불성실한 태도에서 비롯되었다"라고 설명했다.노조법 개정이 있었지만 여러 우려도 있고, 무엇보다 원청은 최대한 하청의 사용자로 인정되지 않으려 할 것이라고 한 최 실장은 "실질적 지배력에 갇히지 말고 사용성이 인정되는 유형에 제한을 두지 말아야 하고, 역으로 원청은 부당노동행위 금지의무, 공정대표의무, 중립유지의무가 있다"라며 "실질적 지배력 판단기준과 단체협약 절차 등에 대해 기본 판례를 검토하고 대비하고 준비 해야한다"라고 설명했다."(원청이) 하청 노동자의 단체교섭 요구 의제에 대해 실질적 지배력이 없다고 거부할 것으로 보인다"고 한 그는 "그동안 판례의 유형을 살펴보고 낮은 단계, 노동안전 의제부터 시작 방안을 고민해 보아야 하고, 가능한 의제 분야를 한정하지 말고 적극적인 원청교섭 방법을 고민해야 하며, 역으로 원청이 실질적 지배력을 입증해야 한다"라고 봤다.(교섭)창구단일화와 관련해 그는 "사용자들은 하청노조가 교섭을 요구하면 창구 단일화해야 한다고 주장할 것으로 예상된다"라며 "결국 창구단일화 절차에도 법적 판단을 거칠 수밖에 없을 것으로 보인다. 원청의 회사노조가 노조의 교섭권을 뺏는 일이 빈번하게 발생할 우려가 있고, 회사노조를 몇 개 만들어 과반수를 점하는 일 또한 우려된다"라고 설명했다.간접고용 노동자와 관련해 그는 "노조법 2조의 개정은 노조 조직화에 긍정적인 영향을 주어야 한다"라며 "간접고용 노동자의 조직률이 유독 낮은 이유는 노조로서의 기능을 원활히 수행하기 어렵기 때문이다. 교섭권을 확보하고, 이를 미조직노동자의 적극적 조직화로 이어가야 한다"라고 제시했다.플랫폼·특수고용 노동자에 대해 그는 "규모는 줄어들지 않고 계속 증가할 것으로 예상된다"면서 "노동자성 인정과 함께, 노조법 개정을 계기로 적극적인 조직화가 필요가 있다"라고 밝혔다.최정우 실장은 "진짜 사장에게 당당히 말하자"라며 "노조법 개정을 계기로, 미조직 간접고용 노동자들이 '진짜 사장'에게 당당히 말할 수 있도록 해야 한다. '이제 노조로 뭉치자'는 구호와 함께 현장 미조직노동자의 요구를 모아 원청 교섭을 만들어 나가야 한다"라고 강조했다. 이어 "원청의 일방적인 결정에 아무것도 할 수 없었던 좌절을 넘어, 이제는 원청을 상대로 요구하고 투쟁할 수 있는 초석이 마련되었다는 인식 아래 전술과 전략을 수립 해야 한다"라고 강조했다.토론이 이어졌다. 최영주 노무사(금속노조 법률원)는 "노조법 2·3조 개정은 비정규직 노동자, 노동조합들의 지난한 투쟁이 고스란히 담겨 있다는 점에서 의의가 있다"라며 "(개정안은) 근로계약관계를 맺지 않아도 근로조건에 대하여 실질적으로 지배결정을 할 수 있는 지위에 있는 자는 사용자에 해당한다는 것이다. 제조업 사내하청, 공공기관 민간위탁 등 다양한 영역에서 있을 수 있으므로 사용자성 인정에 유형 제한을 두지 말고 적극적 해석을 해야 한다"라고 설명했다.이어 "노동쟁의 개념이 확대되었다. 근로자지위는 인사, 인사고과, 정규직, 직접고용등 다양하게 단체교섭 대상으로 해석될 수 있고, 정리해고, 영업양도, 회사분할 등 근로조건에 영향을 미치는 사업 경영상 결정도 포함되며, 명백한 단체협약위반시에도 쟁의행위가 가능해진다"라고 덧붙였다.그러면서 "개정법 시행을 앞두고 원청 상대로 단체교섭을 준비하는 노조는 노무제공관계 근로조건 결정방식 등에 관한 다양한 자료를 미리 확보해 두는 것도 꼭 필요하다"라며 "또 소송이나 법률투쟁에만 의존할 것이 아니라 노조가, 현장이 해석을 주도해나가려는 노력이 필요하다. 현재 고용노동부에서 개정법관련 지침을 마련한다 하나 개정법 의의에 반하는 것이 되지 않게 촉구하고 감시 또한 해야 할 것이다. 이번 노조법 개정은 노동3권이 완전한 보장을 위한 것이며, 오히려 단체교섭과 단체협약체결, 노사자치 영역이 넓어지면서 노사관계의 발전을 가져올 수 있다"라고 제시했다.문상환 금속노조 경남지부 미조직비정규직사업국장은 "'정의'와 관련해서는 개정이 되었으나 관련한 나머지 조항은 개정이 되지 않았다"라며 "일각에서 제기되는 방식대로 하청노조의 교섭단위 분리와 원청사용자의 사용자성 부정 등의 소송으로 이어지면, 현재보다 더 많은 시간이 소요될 수 있다. 의제별로 교섭을 진행할 경우의 문제, 원하청 노동자를 동일하게 교섭창구단일화 대상으로 볼 것인지 등에 따라 원하청간 노노갈등이 더 증폭될 수 있는 등 여러 경우의 수를 가지고 있다. 고용노동부에서 작성할 지침의 방향에 따라 많은 변수가 있을 것"이라고 설명했다.2022년 금속노조 거통고조선하청지회 투쟁이 법 개정에 영향을 끼쳤다고 언급한 문 국장은 "하지만 현재 상황은 녹록지 않다. 현대제철 비정규직지회처럼 하나의 힘으로 세력화 되어 있는 단위가 있는 반면, 조선산업의 경우 오랫동안 조직활동을 해 왔음에도 불구하고, '세력'을 형성하지 못하고 있는 상황이다"라고 말했다. 그는 "왕도는 없다. 원하청 모범사례를 만들 수 있다면 최선이겠지만 쉽지 않은 상황"이라며 "투쟁을 통해 노조법 개정을 이뤄 왔다는 것을 다시 한번 상기시키면서 조직확대 사업에 집중해야 하고, 조직확대 사업과 함께 간부 양성 강화가 필요하다"라고 제시했다.류승택 공공연대 경남본부장은 "진짜 사용자와 교섭을 강화해야 한다. 예를 들어 체육회의 진짜 사용자는 지자체와 문체부이다. 지자체가 체육회의 예산권과 지배력을 가진 만큼 단체교섭을 통해 실질적인 처우개선과 사용자로 인정받아 미조직 노동자의 조합가입을 독려하는 것이다"라며 "돌봄 노동자의 진짜 사용자는 정부 주요 부처다. 보건복지부와 여성가족부를 상대로 돌봄경비 예산확보와 처우개선을 요구하며 단체교섭을 진행하고, 투쟁과 교섭을 통해 실질적인 처우개선을 쟁취하여 미조직 노동자를 조직하는 것이다"라고 설명했다.류 본부장은 " 공공부문 비정규직 노동자의 권리보장과 조직화는 지난 투쟁과 실천을 통해 가능성이 입증되었다. 이제는 현장 맞춤형 요구와 진짜 사용자와의 교섭 준비와 대응, 노동조합을 통한 성과의 적극적인 홍보, 연대 강화, 간접고용의 직접고용 제도 개선을 통해 조직화의 새로운 도약이 필요하다"라고 강조했다.강호경 건설노조 경남건설기계지부 사무국장은 "건설현장에 투입되는 각 건설기계 및 장비에 대한 임대료(임금) 명시, 대금 지급 기일, 8시간 노동, 안전한 작업, 건설산업기본법 및 건설기계관리법의 준수, 조합원 고용과 관련된 내용들의 협약, 레미콘운송노동자들과 레미콘 제조사가 주기적으로 진행하는 협약 등 이와 같은 내용들이 단체협약의 방식으로 명문화되고 강제성을 갖게 되길 기대한다"라고 설명했다.강 사무국장은 "특수고용‧플랫폼 노동자들의 노조 활동과 노사관계에 대해 고용노동부를 비롯한 행정관청의 전향적인 태도가 필요하고, 국제노동기주(ILO) 핵심협약 등의 취지에 맞게 정당한 노조 결성과 노조 활동을 지원하고, 적극적인 행정을 펼칠 필요가 있다"라고 강조했다.개정된 노조법 2·3조는 2026년 2월부터 시행된다.