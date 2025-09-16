민주주의는 고정된 틀 아닌 시대에 따라 진화하는 생명체

큰사진보기 ▲이재명 대통령은 "모든 권력은 국민으로부터 나온다"는 헌법 제1조를 반복적으로 인용하며, 입법·행정·사법은 국민의 삶을 개선하기 위한 도구라고 강조한다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲헌법재판소가 윤석열 파면을 선고한 다음날(5일) 서울 종로구 광화문 앞에서 열린 '승리의날 범시민대행진' 집회에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내란특별재판부 설치를 둘러싼 논쟁은 단순한 법률적 해석을 넘어, 민주주의의 구조적 균형을 시험하는 중대한 갈림길로 보인다. 이재명 대통령은 "국가 시스템의 설계는 입법부의 권한이며, 사법부는 그 틀 안에서 헌법과 양심에 따라 판단해야 한다"고 밝히며 입법부 중심의 국민주권 철학을 강조했다. 반면 법조계와 야권은 "사법부 독립을 침해하는 위헌적 발상"이라며 강하게 반발하고 있다.내란특별재판부는 12·3 비상계엄 사건 등 국가 전복 시도에 대한 신속하고 공정한 재판을 위해 제안된 것이다. 민주당은 "사법부가 국민의 신뢰를 잃었고, 정치적 중립을 담보하기 위한 불가피한 선택"이라며 입법 추진에 속도를 내고 있다. 이재명 대통령 역시 "그게 무슨 위헌이냐"며 사법부의 독립이 '사법부 마음대로'라는 뜻은 아니라고 선을 그었다.하지만 법원장들과 헌법학자들은 우려를 표한다. "재판부 구성은 사법부의 고유 권한이며, 외부 개입은 위헌 소지가 있다"는 지적이 전국 법원장 회의에서 다수 제기됐다. 헌법재판소에는 이미 내란특별법의 위헌 여부를 가려달라는 헌법소원이 접수된 상태다.대한민국 헌법은 삼권분립을 국가 운영의 근간으로 삼는다. 입법, 행정, 사법이 서로 견제하고 균형을 이루며 권력의 남용을 방지하는 구조다. 그러나 이재명 대통령은 최근 국회 연설과 기자회견에서 "국민의 뜻을 실현하기 위해 삼권은 유기적으로 협력해야 한다"는 입장을 밝히며, 전통적 삼권분립 개념에 새로운 해석을 제시했다. 일부에서는 이를 권력 집중의 위험으로 해석하지만, 대통령의 철학을 깊이 들여다보면 '국민우선 주권주의'라는 민주주의의 진화된 형태를 향한 제안으로 읽을 수 있다.이재명 대통령은 "모든 권력은 국민으로부터 나온다"는 헌법 제1조를 반복적으로 인용하며, 입법·행정·사법은 국민의 삶을 개선하기 위한 도구라고 강조한다. 그는 "사법부 독립이 사법부 마음대로 하라는 뜻은 아니다. 모든 것은 국민에 달렸다"며 권력기관 간의 서열이 아니라 국민 중심의 권력 구조에 목소리를 높이고 있다.이러한 발언은 단순한 정치적 수사나 권력기관 비판이 아니다. 이는 민주주의의 본질을 '형식적 절차'에서 '실질적 주권 실현'으로 확장하려는 시도다. 대통령은 국민이 직접 선출한 권력(입법·행정)이 간접 선출된 사법부보다 더 강한 책임성과 응답성을 가져야 한다고 본다. 이는 사법부의 독립성을 부정하는 것이 아니라, 사법부 역시 국민의 뜻에 부응해야 한다는 민주적 통제의 필요성을 강조한 것이다.이재명 대통령의 발언은 사법부의 독립성에 대한 경계와 함께, '법관의 독재' 가능성에 대한 문제 제기로도 해석된다. 실제로 일부 헌법학자들은 사법부가 국민에 의해 직접 선출되지 않는 구조 속에서 민주적 정당성이 부족하다는 점을 지적해왔다. 대통령은 이러한 구조적 한계를 지적하며, 사법부가 국민의 신뢰를 회복하고 내부 개혁을 통해 민주적 책임을 강화해야 한다고 주장한다.특히 내란특별재판부 설치 논의와 관련해 대통령은 "국가 시스템을 설계하는 것은 입법부의 권한"이라고 밝히며, 사법부의 조직과 구조 역시 국민의 대표기관인 국회가 설정할 수 있어야 한다는 입장을 피력했다. 이는 사법부의 독립성을 침해하려는 것이 아니라, 사법권이 국민의 뜻과 법률적 틀 안에서 작동해야 한다는 원칙을 강조한 것이다.이재명 대통령의 철학은 삼권분립의 고전적 개념을 넘어선다. 그는 권력기관 간의 '견제와 균형'뿐 아니라 '협력과 통합'을 강조한다. 국민의 삶을 개선하기 위해 입법·행정·사법이 각자의 역할을 고수하기보다, 공동의 목표를 향해 유기적으로 움직여야 한다는 것이다.이는 특히 복잡한 사회 문제, 예컨대 사법적 지연, 입법 공백, 행정의 한계에 대응하기 위해 필요한 접근이다. 대통령은 국민의 삶을 외면하는 분립은 오히려 민주주의의 본질을 훼손할 수 있다는 입장이다. 그는 삼권이 국민을 중심으로 재편되어야 한다는 점을 강조한다.이재명 대통령의 발언은 단순한 권력기관 비판이 아니라, 민주주의의 본질에 대한 철학적 질문이다. 국민이 진정한 주권자라면, 국가의 모든 권력은 그 뜻을 실현하는 데 집중되어야 한다. 삼권분립은 그 수단이지 목적이 아니다.물론 이러한 접근은 기존 헌법 해석과 충돌할 수 있으며, 정치적 논쟁을 불러올 수 있다. 그러나 대통령의 철학은 국민 중심의 민주주의를 향한 진지한 고민이며, 권력기관의 역할을 재정립하려는 시도다. 민주주의는 고정된 틀이 아니라, 시대와 국민의 요구에 따라 진화하는 생명체다.이제 우리에게 필요한 것은 대통령의 발언을 단순히 찬반으로 나누는 것이 아니라, 그 철학을 중심으로 국민의 삶을 어떻게 더 나은 방향으로 이끌 수 있을지를 함께 고민하는 것이다.