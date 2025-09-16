"입시지옥 개혁" 차정인 국교위원장 반긴 지역 교육단체

큰사진보기 ▲차정인 신임 국가교육위원회 위원장 취임식차정인 신임 국가교육위원회 위원장이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 취임식에서 직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

'입시경쟁 지옥'을 바꾸겠다는 차정인 국가교육위원장이 취임식을 거쳐 공식 업무에 들어간 부산의 교육단체들이 적극적인 교육 개혁을 촉구하는 성명을 발표했다. 이들은 지역 국립대학을 책임졌던 차 위원장이 현장과 소통하며 제대로 된 변화를 만들어내길 바라는 분위기다.부산지역의 개혁적 교육·학부모 단체 등으로 꾸려진 부산교육희망네트워크는 16일 환영 입장을 내어 "차 위원장이 과도한 경쟁 완화와 교육 문제 개선에 나서길 기대한다"라고 밝혔다. 네트워크는 무엇보다 국교위 운영 정상화와 지역 교육의 지속 가능성을 확보하는 데 차 위원장이 공을 들여달라고 당부했다.앞서 차 위원장은 "강고한 대입 경쟁교육 체제의 근본적이고 종합적인 개혁 방안을 만드는 일은 국교위의 책무"라며 "이 소임을 피하지 않겠다"라고 취임사를 낭독했다. 그는 동시에 지역 대학이 제 역할을 할 수 있도록 노력하겠다고 약속했다().그동안 이배용 전 국가교육위원장 체제에선 이러한 기능이 제대로 작동하지 못했다는 게 네트워크의 시각이다. 이 전 위원장은 정치자금법 위반 등 각종 혐의로 구속된 김건희씨에게 '금거북이'를 건넨 정황으로 불명예 사임했다. 국가교육 발전계획을 세우며 중장기 교육과정을 총괄해야 하는데도 "무능·부정·불능" 비판을 받아왔다.이런 탓에 다시 위원회 설치의 이유를 돌아본 네트워크는 "차 위원장이 그 정신에 맞게 국교위의 위상과 역할을 정립해야 한다"라며 시급한 과제를 짚었다. 동시에 "미래를 살리는 과감하고 혁신적인 교육 의제를 제안해 주길 바란다"고 호소했다.부산교사노동조합도 논평으로 차 위원장의 임기 시작을 반겼다. 부산교사노조는 국가거점국립대총장협의회 회장을 거친 새 국교위 수장이 전문성과 경험을 바탕으로 교육의 정상화, 지역 교육 발전에 나서야 한다는 입장이다.차 위원장의 '서울대 10개 만들기' 정책 등을 긍정적으로 본 노조는 "지역 학생들이 지역에서 진학하고 취업하며 정착할 수 있도록 하는 토대가 될 것이라고 믿는다"라고 의견을 밝혔다. 그러면서 차 위원장이 지역의 학생들이 수도권으로 이탈하는 악순환의 고리를 끊어내야 한다고 요청했다.부산대 총장 직선제 쟁취 과정도 언급하며 이에 힘을 실었던 차 위원장이 "교육전문가인 현장 교사들의 의견을 경청하고 이를 교육과정에 충분히 반영해야 한다"라는 제안도 던졌다. 노조는 "아무리 좋은 취지의 정책이라 하더라도 현장과 엇박자를 보인 고교학점제의 사례를 반면교사로 삼아달라"고 강조했다.