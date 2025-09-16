엄마로 살며 작가로 살기, 박현민의 '작은 위로의 순간들'

큰사진보기 ▲박현민 개인전작은 위로의 순간들 ⓒ 김준정 관련사진보기

"그냥 살았어요. 애도 키웠고요. 일이 들어오면 하고 안 들어올 때는 설거지 알바도 하면서요. 왜 나는 작품이 안 들어오지 그런 거 없이 작품 있으면 하고 그랬어요."

네 아이를 낳고 키우느라 14년 만에 개인전을 하는 미술 작가가 있다. 전북대학교에서 서양화를 전공한 박현민 작가다. 박현민 작가는 '작은 위로의 순간들' 전시로 9월 5일부터 9월 27일, 군산 자주적 관람에서 관객들을 만나고 있다.나는 지난 10일에 있었던 열림식에 참석해 박현민 작가의 이야기를 들어볼 수 있었다. 오랜만에 캔버스 앞에 앉은 박현민 작가는 어떤 작업을 할까 생각하면서 자신의 생활을 돌아보았다고 했다. 아이들과 함께하는 현재의 삶이 보였고, 그것을 담아내자고 마음먹었다. 그렇게 완성한 작품이 '일기', '가득 담긴 하루', '포개어진 하루', '나의 자리'다.이 작품에는 모두 회화와 자수, 바느질 작업이 포함되어 있다. 아이를 키우는 일은 가슴 벅찬 일이지만, 한편으로 여유가 없는 나날이 이어지는 일이기도 하다. 박현민 작가는 그림을 그리지 않는 동안 틈틈이 자수를 해왔는데, 자수를 할 때만큼은 소란함을 잠재우고 작업에 대한 욕구를 조금은 달랠 수 있었을지 모른다. 그런데 작업을 쉬는 동안 해온 자수를 이번 전시한 작품에 접목해서 독특하면도 따뜻한 분위기를 연출했다.박현민 작가가 14년 만에 개인전을 하는데 도움을 준 사람은 고보연 설치미술가다. 어느 날 박현민 작가는 대학 시절 교수였던 고보연 작가를 오랜만에 찾아갔는데, 작업실의 문을 열고 들어서는 순간 "현민아!"하고 고보연 작가가 반겨주었다고 한다. 그 순간 박현민 작가의 가슴이 다시 뛰었다고.집에 돌아가는 길에 작업실의 고요한 분위기가 잊히지 않았고, 자수로는 채워지지 않는 마음을 깨달았다고 했다. 그로부터 얼마 지나지 않아서 박현민 작가는 아이가 잠들고 난 밤에 조금씩 작업을 해나가기 시작했다.이후 고보연 작가가 기획한 경력단절 여성작가 단체전 '그녀들의 영토'에 2023년, 2024년에 박현민 작가가 연이어 참가했고, 또 다른 단체전 '열두 갈래의 길'에도 함께 했다. 그 세 개의 전시가 이번 개인전을 하는 밑거름이 되었다.이런 이야기를 듣다가 나는 문득 드라마 <폭싹 속았수다>에서 제니 엄마 역할을 한 김금순 배우가 인터뷰가 떠올랐다. 무명의 중견배우에게 흔히 하는, 공백기를 어떻게 보냈냐는 질문에 김금순 배우는 이렇게 말했다.그처럼 한 발 물러서는 마음이 되기까지 결코 쉽지 않은 시간을 보냈겠지만, 나는 그의 말을 듣고 이런 생각이 들었다. 그의 연기가 거칠면서도 강열했던 건 김금순이라는 개인의 삶이 더해졌기 때문이라고.그러고 보면 '무명 배우', '경력단절 여성'이라는 용어는 지극히 밖에서 보이는 관점인지 모른다. 우리는 충실하게 보내고 있는 타인의 시간을 아무것도 하지 않은 것으로 치부하는 건 아닐까. 내가 조바심을 내는 이유는 나의 삶 또한 그런 시각으로 바라보기 때문이 아닐까.'작은 위로의 순간들' 열림식에서 박현민 작가는 고보연 작가가 "현민아!"라고 불러주었던 순간 작업하고 싶은 마음에 불이 지펴졌다고 했다. 엄마로서 살아가면서도 한 번도 작업을 놓지 않았던 스승이자 선배 작가의 따뜻한 환대에 용기가 생겼다고.이에 화답이라도 하듯, 고보연 작가는 열림식에서 박현민 작가에게 창작지원금을 전달했다. 고보연 작가는 2024년에 100명의 청년들이 만원씩 후원해서 상금을 마련한 '백인 청춘예술대상'을 수상했다. 고작가는 이 상금의 일부로 창작지원금을 마련했다고 말했다. 그 모습을 보고 나는 '백인 청춘예술대상'은 청년들이 닮고 싶은 작가이자 어른의 모델이 되어달라고 준 상이 아니었을까 하는 생각을 해보았다.박현민 작가는 이번 전시를 준비하면서 머릿속으로는 다음 할 기발한 작업을 상상했다고 말했다. 물론 현실은 아이들이 부르면 언제든 작업을 중단하고 아이들에게 달려가야 하지만 말이다. '언제든 놓을 수 있는 마음'으로 준비한 전시에서 많은 분들이 현재의 삶을 따뜻하게 바라보게 되기를 바란다.박현민 개인전 '작은 위로의 순간들'전시기간: 2025.09.05. ~ 09.27(토)장소: 자주적관람(구영5길 21-4)