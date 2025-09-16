대하철 왔는데... 비브리오패혈증 증가 "날로 먹지 마세요"

큰사진보기 ▲주별 비브리오패혈증 환자 발생 추이, (‘25.8.31. 기준; 명) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲연도별(2019~2025) 비브리오패혈증 환자 및 사망자 현황 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

비브리오패혈증 환자가 지난 8월에만 14명이 발생해 각별한 주의가 요구된다. 올해 현재까지 신고된 환자는 19명(사망 8명)으로, 지난해 같은 기간 21명보다 9.5% 감소했다. 그러나 여전히 치명률(41.2%)이 높은 것으로 나타났다.질병관리청은 16일 매년 해수 온도가 상승하는 8~10월 사이에 비브리오패혈증 환자가 집중적으로 발생한다면서 이같이 밝혔다. 또한 사망한 환자들은 모두 간 질환, 악성종양, 당뇨병 등 기저질환을 가진 비브리오패혈증 고위험군이었다고 전했다.이 질병은 비브리오패혈증균(Vibrio vulnificus)에 오염된 물고기나 새우, 게, 조개 등 어패류를 생식하거나 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 감염된다. 감염됐을 경우 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다. 이어 증상 시작 24시간 내에 다리에 발진, 부종, 수포(출혈성) 등의 피부병변이 생긴다.임승관 질병관리청장은 "예방을 위해서는 어패류, 게, 새우 등 익히지 않은 음식 섭취를 피하는 것이 중요하다"며 "특히 간 질환, 당뇨병 등 기저질환을 가진 고위험군은 비브리오패혈증 예방수칙을 각별히 숙지하고 지켜달라"고 당부했다.