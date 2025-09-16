"방심하면 큰 병... 풀밭에 앉지 말고, 증상 땐 지체 없이 병원으로"

큰사진보기 ▲논산시보건소 이경희 과장이 시민가족공원에서 진드기 매개 감염병 예방수칙을 강조하며 주의를 당부하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

들녘은 황금빛으로 물들고, 풀잎 사이로 가을 바람이 속삭인다. 하지만 그 고요한 풍경 속에도 보이지 않는 위험이 숨어 있다.작디작은 진드기 한 마리가 가을철 농촌과 산책길을 위협한다. 논산시보건소는 "작은 방심이 큰 병으로 이어질 수 있다"며 시민들에게 각별한 주의를 당부했다.가을 농작업이 한창인 요즘, 논산시보건소가 시민들에게 진드기 매개 감염병 예방을 거듭 당부했다.진드기는 산림 인접지나 풀이 무성한 곳에 주로 서식하며, 논·밭·과수원·축사 등 농작업 환경과 밀접하게 연관돼 있어 환자가 가을철 집중적으로 발생한다.대표적인 질환은 쯔쯔가무시증과 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)이다. 쯔쯔가무시증은 발열, 근육통, 두통 등의 증상과 함께 피부에 발진이나 가피(물린 자국)가 생기는 것이 특징이다.반면 SFTS는 물린 흔적이 뚜렷하지 않고 치사율이 높아, 고열이나 설사만으로도 의심해야 한다.이경희 논산시보건소 감염병관리과장은 "예방수칙만 철저히 지켜도 충분히 막을 수 있는 질환"이라며 "특히 집 앞 텃밭이나 작은 정원처럼 가까운 곳에서도 방심하지 않는 것이 중요하다"고 강조했다.예방의 핵심은 '진드기에 물리지 않는 것'이다. 야외활동 시 긴팔·긴바지·목이 긴 양말을 착용해 피부 노출을 줄이고, 진드기 기피제를 4시간 간격으로 보조적으로 사용하는 것이 권장된다.또한 풀밭 위에 옷이나 작업도구를 두지 말고, 귀가 후에는 반드시 옷을 분리 세탁하고 샤워를 통해 몸 상태를 확인해야 한다.이 과장은 "야외활동 후 발열이나 소화기 증상, 발진 등이 나타나면 하루라도 미루지 말고 곧바로 의료기관을 찾아야 한다"며 "조기 진단과 치료가 무엇보다 중요하다"고 거듭 당부했다.진드기 매개 감염병 관련 문의는 논산시보건소 감염병관리과(☎041-746-6733)에서 가능하다.