'자발성' 키우는 제천간디학교, 내년도 신입생 모집

큰사진보기 ▲충청북도 제천시 덕산면에 위치한 제천간디학교가 2026학년도 신입생을 모집한다. 제천간디학교는 중·고등 통합 6년제 비인가 대안학교로, ‘사랑과 자발성’이라는 철학으로 2002년 문을 열었다. ⓒ 제천간디학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 제천간디학교 교무실: 043-653-5792

충청북도 제천시 덕산면에 위치한 제천간디학교가 2026학년도 신입생을 모집한다. 제천간디학교는 중·고등 통합 6년제 비인가 대안학교로, '사랑과 자발성'이라는 철학으로 2002년 문을 열었다.이번 모집 대상은 중학교 1학년 입학 예정자 20명 내외다. 전국 단위로 학생을 선발하며, 초등학교 과정을 마친 학생(홈스쿨링 및 대안초등학교 졸업 예정자 포함)이라면 누구나 지원할 수 있다.원서접수는 9월 22일부터 10월 21일까지다. 학교 홈페이지에서 다운로드받은 서류를 통해 접수하며, 우편 접수만 가능하고 팩스나 이메일 접수는 받지 않는다.입학 전형은 총 2차에 걸쳐 진행된다. 1차 서류 전형에 통과한 학생들은 2박 3일간 진행되는 신입생 전형 캠프에 참여하게 된다. 서류만으로는 알 수 없는 학생의 잠재력과 공동체 생활에 대한 의지를 직접 확인하고, 학생들도 학교의 분위기를 미리 경험할 수 있는 시간이다.오는 27일에는 가을 축제를 통해 학교를 체험할 수 있다. 학교를 직접 방문하기 어려운 학생과 학부모를 위해 찾아가는 입학 설명회도 마련했다. 세종 학교 신입학 설명회( 9월 18일 오후 7시, 세종청년센터), 서울·경기 학교 신입학 설명회 ( 9월 21일오후 2시, 하자센터 신관)이다.학교 관계자는 "제천간디학교는 아이들이 입시 경쟁에서 벗어나 자신을 발견하고, 공동체 안에서 함께 성장하는 기쁨을 누리는 곳"이라며, "이번 설명회를 통해 많은 분들이 제천간디학교의 교육 철학을 직접 경험하고, 궁금증을 해소하는 기회가 되길 바란다"고 전했다.신입생 모집과 관련된 자세한 사항은 학교 홈페이지를 참고하거나, 교무실로 문의하면 된다.제천간디학교는 타인과의 관계를 성찰하며 스스로 서고 더불어 사는 법을 익히는 공동체을 지향하고 있다.