"검사 때 윤에게 검찰동향 수시 보고" 김상민의 이상한 진술... 왜?

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨 공천개입 의혹에 연루된 김상민 전 부장검사가 9일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 3월 14일 윤석열 대통령 당선인이 서울 종로구 통의동 금감원 연수원에 마련된 당선인 집무실로 출근하고 있다. ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

김건희 특검이 김건희씨의 오빠 김진우씨로부터 신분을 숨기고 그림을 사달라는 부탁을 받고 이우환 화백의 그림을 구매했던 김상민 전 부장검사에게 뇌물죄가 아닌 청탁금지법 위반 혐의를 적용한 것으로 전해집니다.원래 특검이 김 전 검사를 수사할 때 적용했던 혐의는 뇌물죄였습니다. 그런데 구속영장 청구에 기재된 혐의는 '청탁금지법'입니다. 뇌물죄는 형량이 청탁금지법보다 훨씬 무겁습니다. 그럼에도 불구하고 특검은 청탁금지법 위반 혐의를 적용했습니다.특검이 김 전 검사에게 청탁금지법을 적용한 배경에는 뇌물죄의 핵심인 공직자의 직무와 연관된 대가를 입증하지 못했기 때문이라는 의견도 있습니다. 김 전 검사의 공천 청탁 의혹이나 국정원 법률특보와 연관된 대가성을 입증할 증거나 증언을 확보하지 못해 부득이하게 일정 금품의 액수만 넘어가면 적용되는 청탁금지법을 적용했다는 해석도 나옵니다.김 전 검사는 특검 조사에서 윤씨 부부에게 공천 청탁을 한 적은 없고 검사 시절 윤 전 대통령에게 검찰 동향을 수시로 보고해 신임을 얻어 국정원 법률 특보로 가게 됐다고 진술한 것으로 전해집니다.그는 왜 현직 검사로서 부적절한 행동을 했다고 스스로 진술했을까요? 일부 언론은 뇌물죄라는 위법적인 혐의를 벗어나기 위한 법적 전략이라고 분석했습니다.뇌물죄는 뇌물 가액이 1억 원이 넘을 때 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률에 따라 무기 또는 10년 이상의 징역에 처할 수 있습니다. 김 전 검사가 뇌물죄로 처벌받을 경우 윤석열씨와 김건희씨 부부는 뇌물을 받은 정범과 공범 등으로 처벌받게 됩니다.김 전 검사는 다른 혐의는 인정하더라도 뇌물죄 혐의만큼은 벗어나기 위해 현직 검사로 대통령에게 검찰 동향을 보고했다고 진술한 것이라는 해석도 가능합니다."앞으로 대통령실 업무에서 사정·정보조사 기능을 철저히 배제하고 민정수석실을 폐지하겠다."이는 지난 2022년 3월 14일 윤석열 당시 대통령 당선인이 대통직인수위원회 사무실에 처음 출근하면서 한 말입니다.검찰총장 출신 대통령이 검찰 공화국을 만들 수 있다는 우려 때문인지, 대통령 당선인이 민정수석실이라는 사정의 칼날을 휘두르지 않겠다고 약속해 많은 호응을 받았습니다.현재 김 전 검사가 공천 청탁을 대가로 이우환 화백의 그림을 건넸다는 혐의는 아직 입증되지 않았습니다. 하지만 그는 현직 검사로 현직 대통령에게 검찰 동향을 보고했다고 진술했습니다. 민정수석실을 폐지한 윤씨가 뒤로는 현직 검사를 통해 비선 보고를 받았다는 사실은 범죄 혐의를 떠나 정치적으로 그의 통치 행위가 위선적이면서 부적절했음을 보여주는 대목입니다.윤석열씨는 4·10 총선에 참패한 뒤인 2024년 5월 민정수석실을 부활했습니다. 겉으로는 '민심 청취 기능이 너무 취약했다'라는 명분을 내세웠습니다. 그러나 윤석열 정부 초대 김주현 민정수석은 검찰의 인사·조직·예산실무를 담당하는 법무부 검찰과장과 국장을 거쳐 법무부 차관, 대검 차장을 역임한 대표적인 검찰 인사·기획통이었습니다. 야당은 이런 민정 수석실 부활과 임명을 가리켜 '사정 기관 장악과 특검용'이라고 비판한 바 있습니다.