큰사진보기 ▲13일 서강대학교에서 열린 ‘차이를 넘어 혁신으로-문화다양성 아이디어 경진대회’ ⓒ 맘프추진위 관련사진보기

"대학생들의 톡톡 튀는 문화다양성 아이디어 경진대회였다."문화다양성축제 맘프(MAMF) 추진위원회가 지난 13일 서강대학교에서 '차이를 넘어 혁신으로-문화다양성 아이디어 경진대회'를 열었다며 이같이 밝혔다.이날 행사는 유네스코 문화다양성협약 체결과 맘프 축제 20주년을 기념해 대학(원)생들이 한국 사회의 문화 감수성 제고를 위한 정책 아이디어를 제안·경연하는 자리로 마련됐다.전국에서 접수된 41개 대학 43개팀 중 예선을 통과한 12개 대학 9개팀이 본선에서 아이디어를 발표했다.그 결과 서강대 '맘프로텍터'가 대상, 경남대 '고화수'와 국립창원대 '보더리스'가 최우수상을 수상했고, RPM100(경희대·가천대·숙명여대·경상대), AppMakers(홍익대), 예경이들(성신여대), 장서윤 학생(상지대)이 각각 우수상을 받았다. 대상을 포함한 수상자들에게는 총 600만 원의 상금이 수여됐다.예선 심사는 김준겸(서울대), 부경숙(서강대), 윤인진(고려대) 교수가 맡았고, 본선 심사에는 공정성 확보를 위해 부경숙 교수를 대신해 곽영준 경상남도외국인주민지원센터장이 참여했다.맘프추진위는 "수상작들은 문화 교류 플랫폼 개발, 시내버스를 문화다양성 체험 공간으로 꾸미기, 문화다양성 지도 제작, 인공지능(AI) 기술의 축제 활용, 축제 마스코트 개발, 전통놀이 체험 이벤트 등 실현 가능성과 완성도 면에서 맘프 축제와 일상에 적용 가능한 우수 아이디어가 많았다"라고 평가했다.시상식은 맘프 기간인 10월 26일 오후 6시 30분 용지문화공원 무대에서 진행된다.맘프추진위는 "올해로 3회째를 맞은 본 행사가 맘프의 대표적인 경쟁 프로그램으로 자리 잡았다"며 "문화 다양성에 민감한 대학생들의 참여를 통해 한국 사회의 다양성 존중과 내·외국인 사회통합에 기여할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.20주년을 맞이한 맘프 축제는 오는 10월 24일부터 26일까지 용지문화공원 일대에서 열리며, 대한민국이주민가요제, 문화다양성 거리행진, 월드뮤직콘서트, 주빈국(몽골) 특별문화공연 등 다채로운 프로그램이 마련될 예정이다.