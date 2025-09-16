AD

큰사진보기 ▲제28회 진주탈춤한마당, 학예굿 “진주에서 하공진놀이를 청하다”. ⓒ 진주탈춤한마당제전위원회 관련사진보기

우리나라 최초의 1인극이 고려시대에 있었다?진주탈춤한마당제전위원회가 오는 18일부터 나흘 동안 제28회 진주탈춤한마당을 열면서 학예굿 "진주에서 하공진놀이를 청하다"를 다루기로 해 관심을 끈다.제전위원회는 "하공진 놀이는 우리나라 최초의 1인극으로 고려시대의 공신인 하공진(河拱辰)을 소재로 한 조희(調戱)로 고려사에 기록되어 있다"라며 "하공진은 진주사람으로 고려 현종 1년(1010) 거란의 침입 때 철군 교섭을 위해 적진에 들어갔다 포로가 되었지만 변절을 거부하고 처형된 충신이다"라고 소개했다.학예굿은 진주탈춤한마당 둘째날인 19일 오후 2시부터 진주시전통예술회관에서 열린다. 제전위원회는 "하공진 놀이를 불러내는 까닭, 하공진 놀이 소개, 하공진 놀이 복원을 위한 학예대담과 장면 시연, 창조적 복원을 위한 토론 등 놀이의 복원을 위해 학술과 예술이 만나는 뜻 깊은 자리가 될 예정이다"라고 밝혔다.행사를 주관하는 남성진 진주문화연구소 전임연구원은 "1000년 만에 하공진의 고향 진주에서 그 정신을 이어보고자 한다"며 "학술과 예술이 힘을 모아 하공진 놀이의 옛 모습을 현재에 되살리는 창조적 복원의 기틀을 잡는 소중한 시간이 될 것"이라고 설명했다.이번 진주탈춤한마당은 "함께 아시아(With Asia), 사자가 온다'라는 구호로, 나쁜 기운을 몰아내고 복을 부르는 상징인 사자를 주제로 한국을 비롯 일본·태국·타이완·중국·인도네시아 등 아시아 6개국 예술인들의 화려하고 신명 넘치는 무대를 선보일 예정이다.올해 대한민국 공연예술제로 선정된 이번 행사는 18일 오후 7시 진주오광대의 공연을 시작으로 아시아 6개국의 민속춤, 진주시민 춤한마당, 창작탈춤, 마당극, 줄타기, 탈 전시회, 시민참여마당 등 풍성한 내용으로 진행된다.18일과 19일 행사는 진양호 공원 내 진주시전통예술회관, 20일과 21일 행사는 진주성 야외무대에서 열린다.