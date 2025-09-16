"MBC 비정규직 문제 끝내 외면...제2의 요안나 나오지 않게 해달라"

▲직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 기상캐스터 고 오요안나씨의 어머니 장연미씨가 15일 오후 서울 마포구 상암동 사옥 앞에 마련된 분향소에서 MBC의 공식 사과와 재발 방지, 비정규직 고용구조 및 노동조건 개선 등을 요구하며 8일째 단식농성을 이어가자, 고 이한빛 PD 이용관씨가 장씨를 위로하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기