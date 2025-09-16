"MBC 비정규직 문제 끝내 외면...제2의 요안나 나오지 않게 해달라"

"신발, 이어폰, 전화기를 가양대교 위에다 나란히 예쁘게 올려놓고 사람이 사라졌다고 파출소에서 전화가 왔어요. 설마 아니겠지. 정말 아니어야 돼. 아닐 거야... 계속 외쳤어요. 그리고 아이를 확인하러 갔는데, 정말 내 딸이 아주 편안하게 자듯이 누워있는 것을 봤습니다. 그날이 작년 오늘입니다."
고 오요안나씨(MBC 기상캐스터)가 '직장 내 괴롭힘'으로 숨진 지 1년째 되는 날, 어머니 장연미씨는 퉁퉁 부은 눈으로 흐느끼면서도 '방송국 내 비정규직 문제 해결'을 포함한 요구안을 MBC가 수용하라고 강조했다.
장씨와 방송계 비정규직 노동단체 '엔딩크레딧'은 15일 오후 7시 상암동 MBC 앞에서 1주기 추모문화제를 열었다. 이 자리에는 지난 2016년 방송국의 노동 현실을 고발하며 숨진 고 이한빛씨(tvN PD)의 아버지 이용관씨, 김미숙 김용균재단 대표, 권영국 정의당 대표 등을 포함한 100여 명이 함께했다.
장씨와 엔딩크레딧은 추모문화제 도중 '프리랜서 기상캐스터 제도 폐지 및 기상기후 전문가 정규직 채용'을 골자로한 입장문을 발표한 MBC를 향해 "유가족과 상의도 없었다"면서 "지금 일하고 있는 기상캐스터의 정규직화 요구를 받아들이지 않겠다는 이야기"라고 지적했다.
한편 추모문화제에 앞서 시민들은 'MBC는 비정규직 프리랜서 전수조사 시행하라', '비정규직 없이는 방송도 못 만드는 게 현실! 제발 사람답게 대우하라' 등의 내용이 담긴 포스트잇 20여개를 주최 측이 마련한 피켓에 붙이기도 했다.
"열정적이고 기쁨 주던 아이...'공채' 합격 후 프리랜서로 계약 체결"
추모문화제가 시작되고, 1시간여 동안 옆에 앉은 김미숙씨 손을 꼭 잡고 눈물을 훔치던 장씨는 딸 오요안나씨를 "열정적이고 사람들에게 기쁨을 주던 아이"라고 회상했다.
이어 "요안나는 자기 일에 진짜 열정이 많았던 아이였다"면서 "양질의 방송을 하기 위해 마지막까지 대본을 고치고, 좋은 목소리를 유지하기 위해 이비인후과를 2년 동안 따로 다닐 정도였다"고 설명했다.
장씨는 이어 "MBC는 요안나를 공개채용을 통해 뽑아놓고, 프리랜서로 계약을 했다"면서 "MBC에 비정규직이 40-50%에 육박하는데 정부의 대책이 필요하다"고 강조했다. 이어 요안나씨 폰에 남긴 유서를 읽으면서 "문화방송 MBC가 이러면 안 되는 거 아니냐"고 흐느꼈다.
"엄마 미안해. 엄마 혼자 두고 가는 거 아닌 거 아는데, 더 이상 참아지지가 않아. 너무 힘들어. 명치 끝을 칼로 찢는 것 같고, 등이 늘 벌어진 것 같이 아파서 숨이 안 쉬어져."
그러면서 장씨는 "우리 요안나처럼 비정규직으로 가슴앓이하는 친구들을 도와주고 싶다"며 "제2의 요안나, 제3의 요안나가 나오지 않도록 MBC에게 질타를 아낌없이 해달라"고 덧붙였다.
장씨의 발언에 앞서 요안나씨의 동료 김성현(전 MBC 방송작가)씨, 김지원(KBS 전주총국 행정지원직)씨, 이호찬 언론노조 위원장(MBC 기자)을 비롯한 방송국 구성원들의 발언이 이어졌다.
2년 전 요안나씨를 처음 알게된 후 친구가 됐다는 김성현씨는 "근로기준법상 근로자로 보기 어려워 직장 내 괴롭힘 규정이 적용되기 어렵다는 이 현실에 엄숙히 항의한다"며 "약 3년 4개월의 시간 동안 요안나는 대체 어느 소속으로서 어떤 자부심을 갖고 시청자들에게 날씨를 전했던 것이냐"고 되물었다.
KBS에서 작가로 일하다가 해고된 후, 중앙노동위원회를 거쳐 '수신료 민원' 담당으로 복직한 김지원씨도 "요안나씨가 세상을 떠나기 며칠 전까지도 '일할 수 있음에 감사합니다'라고 남긴 글에 뼈아프게 공감했다"며 "어떤 취급을 받더라도 일할 수 있음에 감사한다는 걸 방송국은 너무 잘 알고, 이를 이용하는 것 같다"고 지적했다.
이호찬 위원장도 "MBC 기자로서 같은 공간에 머물면서도 프리랜서 계약직 동료들이 겪었던 상처와 아픔을 알지 못했던 것에 책임감을 느낀다"면서 "MBC 노조를 대표하는 사람으로 깊은 사과의 말씀을 드리고 경영진에게도 유족의 목소리를 경청하고, 문제 해결을 위해 진실된 노력을 기울일 것을 요구한다"고 말했다.
MBC, 추모제 진행 중에 보도자료 배포... "유족 무시하고 기만하는 것"
추모문화제가 열리는 동안 MBC는 프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지하고, 기상기후 전문가 제도를 도입해 정규직으로 채용하겠다는 입장문을 발표했다. 이에 유족 측은 "양두구육"이라고 반발했다.
MBC는 보도자료를 통해 "고 오요안나님의 1주기를 맞았다. MBC는 고인의 명복을 빌고, 유족께 심심한 위로의 말씀을 올린다"라며 "기상기후 전문가는 올해 연말 또는 내년 초 일반 공개채용을 통해 선발될 예정"이라고 설명했다. 그러면서 "지원 자격은 기상·기후·환경 관련 전공자나 자격증 소지자 또는 업계 5년 이상의 경력자이며, 기존 프리랜서 기상캐스터들도 지원이 가능하다"며 "민사소송 당사자 간의 동의가 이뤄질 경우, MBC는 진상조사위원회의 조사 결과를 공개할 예정"이라고 덧붙였다.
김유경 노무사(엔딩크레딧 소속)은 이에 대해 "피끓는 심정으로 고인의 어머님이 단식을 하고 계시고 많은 사람들이 연대하고 있는 이 시각에 그런 보도자료를 낸 것은 유족을 기만하는 행위"라며 "지금 일하고 있는 기상캐스터들의 정규직화는 받아들이지 않겠다는 이야기"라고 설명했다. 그러면서 "MBC가 방송작가들의 노동자성이 인정된 이후에도 비슷한 모습을 보였다"고 지적했다.
한편 오요안나씨는 지난해 9월 15일 다른 기상캐스터들에게 지속해서 직장 내 괴롭힘을 당했다는 유서를 남긴 채 숨졌다. 지난 5월 MBC를 상대로 특별근로감독을 시행한 고용노동부는 고인이 직장 내 괴롭힘을 당한 사실은 인정했지만, 근로기준법상 근로자가 아니기 때문에 '직장 내 괴롭힘'에 대한 법적인 처벌이 불가능하다는 판단을 내렸다. 이에 어머니 장씨는 MBC의 공식 사과와 재발 방지책 마련, 방송 현장의 고질적인 비정규직 문제 해결을 요구하며 지난 8일부터 상암동 MBC 앞에서 단식 농성을 시작했다. (관련 기사 : "딸 뼈 갈아서 방송 만들고는..." 기일 앞두고 단식 시작한 오요안나 어머니 https://omn.kr/2f8n9
)