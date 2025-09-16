[서산] 시민단체 릴레이 단식에 "기껏 20명도 안 되는 반대 목소리"

▲지난해 4월, 이완섭 시장이 호수공원에서 중앙도서관 건축 예정이던 부지에 공영주차장(초록광장) 조성 사업 관련 현장 브리핑을 하고 있다. 이 시장은 15일 SNS를 통해 공영주차장 반대를 주장하며 ‘릴레이 단식 농성’에 돌입한 시민단체를 향해 “기껏 20명도 안 되는 반대 목소리”라며 사업 추진 의사를 분명히 했다. ⓒ 서산시 관련사진보기