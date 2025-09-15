화순군수 "주민 반대하는 동복천댐·동면 변전소 신설 있을 수 없어"

큰사진보기 ▲구복규 화순군수가 지난 14일 더불어민주당 나주·화순지역위원회 당원 한마음대회에 참석해 사평댐(동복천댐) 신설·동면 변전소 송전선로 추가 설치 문제에 대해 공식적으로 반대 의지를 밝혔다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

구복규 화순군수가 지난 14일 화순지역 내 주요 현안으로 대두되고 있는 사평댐(동복천댐) 신설·동면 변전소 송전선로 추가 설치 문제에 대해 공식적으로 반대 의지를 표명했다.이날 구복규 군수는 더불어민주당 나주·화순지역위원회 당원 한마음대회에 참석해 축사를 전하는 과정에서 인근 주민들의 격렬한 반대로 논란이 되고있는 사평댐(동복천댐) 신설과 동면 변전소 추가 설치 계획에 대해 반대 입장을 밝히고, 기존 변전소 이전과 향후 확장 여부는 주민 의견을 존중해 추진하겠다고 말했다.구복규 군수는 "전 정부에서 14개 기후대응댐 신설 계획을 발표하면서, 주암댐 저수 구역 내에 동복천댐을 신설하겠다고 발표해 인근 주민들이 크게 반대하는 이슈가 있었다. 사평이나 동면 인근은 이미 주암댐의 영향으로 1년에 절반 이상은 안개가 끼는 피해를 보고 있다. 이러한 피해를 이미 감수하고 있는데도 동복천댐을 신설하는 것은 결코 있을 수 없는 일이다"고 했다.또한 "동면 철도마을 인근에 변전소가 세워져 있는데 동면, 동복면, 이서면을 거쳐 곡성까지 송전선로를 연결하는 에너지 고속도로 사업을 추진하기 위해 변전소를 추가로 설치하겠다는 설명회를 여러 번 진행했다. 그러나 이미 마을 바로 인근에 위치한 변전소를 추가로 설치하는 것은 절대 안 된다는 입장이다"고 했다.끝으로 구복규 군수는 "현재 변전소의 위치에 대해서도 이미 주민 불편이 큰 것으로 알고 있다. 주민들이 원하는 장소로 기존 변전소를 이전한 뒤, 확장에 관해서는 주민들과 협의를 거친 뒤, 주민 여러분의 뜻을 받들어 진행할 것을 지금 이 자리에서 확실하게 말씀드린다"고 했다.