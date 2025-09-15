서초구에 설치된 '낮은울타리', 느린학습자를 품다

"낮은울타리가 단순한 물리적 기반을 넘어 느린학습자의 사회적 역할을 넓혀갈 출발점이 되기를 바랍니다."

큰사진보기 ▲서초구의회 이은경 의원. ⓒ 서초구의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲낮은울타리 내부. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲낮은울타리 평생학습센터 안내 카탈로그. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

겉으로 잘 드러나지 않지만 학습이나 사회생활에서 늘 어려움을 겪는 이들이 있다. 지적장애보다 약간 높은 지능지수(IQ)로, 제도에서 비켜난 채 '보이지 않는 존재'로 살아온 경계선지능인, 일명 '느린학습자'들이다.이들을 위한 배움터인 낮은울타리 평생학습센터가 지난 7월 25일, 서울 서초구에 문을 열었다. 낮은울타리는 2022년 서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원센터(밈센터)를 시작으로 노원(유센터), 금천, 중랑(천천히자람센터), 구로(천천히나래센터)에 이어 서울 자치구에서 다섯 번째로 개소한 느린학습자 지원센터다.서초구는 2021년 전국 기초자치단체 중 가장 먼저 '경계선지능인 지원 조례'를 만들었다. 다만 제정 당시에는 조례의 근거를 초·중등교육법으로 둔 탓에 지원 대상이 아동·청소년으로 한정돼 있었고, 후속 지원도 드물었다.이후 2023년 서초구의회의 이은경 의원은 5분 자유발언을 통해 '경계선지능인 지원센터 설치'와 '조례 지원대상 전 연령으로 확대'를 촉구했다. 같은 해 11월, 이 의원의 주도로 조례가 개정되면서 평생교육법을 근거로 전 연령을 지원할 수 있는 길이 열렸다. 본지는 이은경 의원과의 서면 인터뷰를 통해 낮은울타리의 현재를 들여다보았다.이 의원은 어느 날 사무실로 걸려온 전화 한 통으로 느린학습자의 존재를 알게 됐다고 전했다. 발신인은 지방에 사는 한 청년. "졸업 후 마땅한 일자리를 구할 수 없어 사는 것이 너무 힘듭니다" 자신이 '경계선지능인'이라고 밝힌 청년은 정책 부재로 인한 지원의 필요성을 호소했다. 이 의원은 해당 청년을 2023년 7월 '경계선지능인 평생교육 지원방안 모색을 위한 정책토론회'에서 만났고, "느린학습자가 어디에나 존재하지만 어디에도 속하지 못한다는 것을 알게 됐다"며 조례 개정에 앞장서게 된 계기를 설명했다.특히 성인기에 놓인 느린학습자는 발견하기 쉽지 않다. 제도적인 돌봄과 교육의 혜택을 받는 나이를 넘어서면 스스로 나서지 않는 한, 발굴하기 힘든 어려운 것이 청년기 느린학습자의 큰 문제 중 하나다. 느린학습자에 대한 지원도 대다수가 학령기 대상, 그중에서도 변화 가능성이 높은 아동 위주의 지원에 머물러있다. 제도에서 비켜난 성인은 눈에 보이지도, 집계되지도 않은 채 방치되기 쉽다. 이 의원은 "느린학습자가 성인이 된 후 복지의 보호망에서 완전히 벗어나게 되는 현실"을 지적하며 "조례에 심리상담, 데이터베이스 구축, 직업역량 개발 등 실행력있는 조항들을 신설해 지원체계 구축의 근거를 마련하고자 했다"고 말했다.이후 서초구는 2024년, '경계선지능인 평생교육지원 연구 용역'을 수행해 지원센터 구축의 기반을 다졌고, 이듬해인 2025년 7월, 마침내 느린학습자를 위한 평생학습센터 '낮은울타리'를 열게 된다. 이 의원은 "조례가 단지 문서에 머물지 않고 현장의 변화로 연결됐다는 데 깊은 보람을 느낀다"며 "낮은울타리가 당사자와 가족들에게 배움의 가능성을 발견하고 키울 수 있는 따뜻한 공간이 되길 바란다"고 전했다.낮은울타리는 옛 반포2동주민센터 건물에 터를 잡았다. 내부 공사를 마치고 약 20평 규모로 조성된 센터는 지난 8월 초등학생 대상으로 운영한 한글교실을 마무리하고, 현재는 생애주기별 맞춤형 프로그램을 기획해 참여자 모집에 힘쓰고 있다.낮은울타리를 담당하는 서유진 주무관은 "서초구에 느린학습자 부모 커뮤니티나 거점 수행기관 등이 부재했기 때문에 대상군을 새롭게 찾아야 하는 어려움이 있다"며 "인근 학교나 복지관, 유관기관 등에 적극적으로 홍보하며 지원이 필요한 대상을 발굴하고 있다"고 전했다. 현재 서초구에는 느린학습자 부모 모임 등 서비스 수요자가 모일 구심점이 부재한 상황이다. 센터를 이용하는 아동들도 학교에 느린학습자임을 알리지 않은 아동들이 대다수다.지원이 마련돼도 참여자가 나타나지 않으면 무용지물이다. 이은경 의원은 이러한 어려움에 대해 "느린학습자는 본인이 지원 대상임을 인식하기 어렵고, 가족들도 이를 드러내기를 주저하는 경우가 많기 때문에 단순 홍보만으로는 발굴에 한계가 있다"며 "복지관이나 주민센터, 지역아동센터, 시민단체 등과 구의회가 유기적인 협력체계를 구축해 지속적인 소통 창구를 마련해야 한다"고 말했다.낮은울타리는 아동기뿐만 아니라, 청년기 느린학습자까지 사회구성원으로 성장할 수 있도록 구체적인 프로그램들을 준비하고 있다. 아동·청소년 대상으로는 문해력 향상을 돕는 글쓰기, 생활체육, 부모상담 등을 통해 학교생활 적응을 돕고, 성인 느린학습자를 위해서는 갈등 해결을 위한 스피치, 실생활 금융교육, 자조모임 등 실질적인 자립능력 향상을 다양한 지원을 아끼지 않을 계획이다.느린학습자를 위한 진단검사와 심리상담도 지원한다. 관내 심리상담센터에서 해당 사업을 담당하며, 센터에 따르면 연말까지 총 10명분의 진단검사비가 책정돼 현재까지 7명의 대상자가 선별됐다. 낮은울타리 프로그램에 관심이 있는 서초구민은 ☎02)2155-5341로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.앞으로 풀어야 할 가장 큰 과제는 인식 개선이다. 서 주무관은 "부모님들이 아이가 느린학습자라는 사실을 인정하지 못하거나 드러내기를 꺼리는 경우가 많다"며 내년에는 지역사회의 인식 개선 활동을 본격적으로 펼칠 계획이라고 전했다. 느린학습자에 대한 사회적 낙인이 있는 한, 이들은 스스로를 숨기게 되고 지원의 손길로부터 멀어지기 때문이다.느린학습자만을 위한 지원센터가 필요한 이유는 무엇일까. 그들이 복지의 수혜자로 머무는 것이 아닌, 사회에 기여하는 당당한 주체로 설 수 있도록 돕기 위함이다. 한 통의 전화에서 시작된 작은 움직임이 느린학습자들이 자신의 배움을 찾아갈 수 있는 밑거름이 되었듯, '낮은울타리'가 이름 그대로 학습의 문턱을 낮추고 더 넓은 포용의 울타리로써 역할을 다하길 기대해본다.