'맨발의 사나이' 조승환, '한국친환경농업인 전국 대회'서 세계 신기록 도전

큰사진보기 ▲양평군 홍보대사 ‘맨발의 사나이’ 조승환 씨가 오는 19일 개최되는 ‘2025 한국친환경농업인 전국 대회’ 개막식에서 ‘맨발로 얼음 위에 오래 서 있기’ 세계 신기록에 도전한다고 15일 밝혔다. ⓒ 양평군 관련사진보기

AD

양평군 홍보대사 '맨발의 사나이' 조승환씨가 오는 19일 열리는 '2025 한국친환경농업인 전국 대회' 개막식에서 '맨발로 얼음 위에 오래 서 있기' 세계 신기록에 도전한다고 15일 밝혔다.국제 환경운동가로 활동 중인 조승환 씨는 '맨발 얼음 퍼포먼스' 분야의 기네스북 기록 보유자다.조승환씨는 지난 8월 중국에서 기존 기록을 5분 경신해 5시간 20분의 기록을 세우며 세계 신기록 행진을 이어가고 있다. 특히 이번 양평에서의 도전은 '친환경과 지속가능성'이라는 양평군의 가치와도 맞닿아 있어 더욱 의미가 크다.전진선 양평군수는 "전국 최초의 친환경농업특구이자 대한민국 대표 환경도시 양평에서 열리는 '2025 한국친환경농업인 전국 대회'는 지속 가능한 농업의 미래를 공유하고, 그 중심에 양평이 있음을 알리는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며 "조승환 홍보대사의 맨발 얼음 퍼포먼스는 기후 위기의 심각성을 다시금 일깨우고, 환경 보호에 대한 경각심을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.'2025 한국친환경농업인 전국 대회'는 '친환경농업, 우리의 미래를 위한 가장 아름다운 약속'을 표어로 19일부터 20일까지 이틀간 양평종합운동장에서 개최된다.